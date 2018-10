Årets nye iPad Pro kan få en raskere prosessor enn iPhone XS

Forventningen har vært at den etterlengtede oppgraderingen av iPad Pro kom til å drives av en A11X-brikke som skulle være en forbedring over fjorårets A11 Bionic-brikke. Den som sitter i iPhone X , men nå kan det se ut som om det ikke er tilfellet allikevel.

Det er 9to5Mac som nå rapporterer at den nye Pro-modellen kan komme med en A12X-brikke som bygger på den siste A12 Bionic-brikken som sitter i iPhone XS - modellene.

Magasinet siterer kilder som «som er kjent med utviklingen av produktet». I tillegg til å beskrive en prosessor raskere enn den vi forventet, så skal den også ha en grafikkprosessor med kodenavnet «Vortex».

Det er mer enn sannsynlig at denne prosessoren blir bygget på Apple og ARMs 7-nanometer produksjonsprosess, som Apple debuterte med iPhone XS-modellene i år.

Det betyr at iPad Pro-modellene hopper over en generasjon helt og holdent, iPad Pro 10,5 drives av en A10X Fusion-brikke chip og iPhone X, 8 og 8 Plus drives av A11-brikker.

Resten av 9to5Mac-saken gjentar rykter vi har hørt tidligere, som kant-til-kant skjerm, Face ID i landskapsmodus, støtte for Thunderbolt 3 (USB-C) og en ny Apple Pencil.

Så det kan se ut som Apple hopper over en prosessorgenerasjon helt og holdent for å opprettholde tradisjonen om å iterere på foregående generasjon av iPhone-prosessorer for høyere ytelse.

Det kan være på tide å glede seg til Apples kraftigste bærbare produkt hittil.