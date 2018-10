Adobe Camera Raw opdateret til at understøtte en række nye kameraer

Hvis du lige har foræret dig selv et nyt kamera, måske et Nikon Z7 eller et Fujifilm X-T3, så er du muligvis blevet lidt skuffet over at finde ud af, at Photoshop eller Lightroom ikke understøtter kameraets raw-format.

Den gode nyhed er nu, at Adobe har meddelt, at Adobe Camera Raw er blevet opdateret, så det understøtter en række nye kameraer, og opdateringen er gratis, hvis man abonnerer på Creative Cloud.

De understøttede kameraer er følgende:

HDR-panorama

Adobe Camera Raw har også fået en ny HDR Panorama Merge-løsning (både i Lightroom Classic CC og i Photoshop), så det er nu muligt at kombinere overlappende billeder i et panoramabillede med høj dynamisk rækkevidde.

Såkaldt "tethered shooting" (billeder, der tages direkte til computer) er også blevet optimeret til Lightroom Classic CC, hvilket giver forbedrede hastigheder og overførselstider med kompatible Canon-kameraer. Adobe siger, at de vil gøre det samme for Nikon-kameraer, men det kommer først i en senere opdatering.