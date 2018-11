Nye Samsung Galaxy Tab S4 ser ut til å bli det første tilfellet hvor en produsent hevder at et nettbrett kan brukes som en PC, og man faktisk får det som loves. Bragden utføres ved hjelp av en stor skjerm.



Skjermstørrelsen på 10,5 tommer gjør at Tab S4 kniver med iPad Pro 10,5, men på designfronten må sistnevnte se seg slått av en skjerm med reduserte kanter og en S Pen (proprietær pekepenn) inkludert i esken (snarere enn at man må kjøpe den ved siden av, som i tilfellet Apple Pencil).



Likevel er det arbeidsmengden man får unnagjort med et skrivebordlignende brukergrensesnitt som gjør at Tab S4 skiller seg vesentlig fra Samsung Galaxy Tab S3, og til og med iPad.



Galaxy Tab S4 er en 2-i-1-enhet som jevnt deles mellom nettbrett og PC-modus. Dette i motsetning til andre Android og iOS-nettbrett, som har hatt en hang til å være rene nettbrett, og bare har latet som at de har vært PC-er når tastaturer har blitt koplet til.



En ting må nevnes: tastatur-dekselet en ser i mange av bildene i denne artikkelen er ikke inkludert i esken. Det koster $149 (rundt 1200 kroner), og er valgfritt ekstrautstyr.

Pris og lanseringsdato

Lanseringsdatoen for Samsung Galaxy Tab S4 er satt til 10. august i USA, dagen etter at det skal arrangeres lanserings-event for Galaxy Note 9. Dette kommer til å bli en stor og begivenhetsrik måned for Samsung-fans.



Det blir også en dyr måned. I USA er prisen på Tab S4 (Wi-Fi-utgaven) $649,99 (omlag 5330 kroner) hos Amazon, Best Buy og i Samsung Store.



Samsung planlegger også å lansere en amerikansk LTE-versjon (tilsvarende vår 4G) av Tab S4 den 10. august via Verizon. Andre store amerikanske tilbydere som Sprint og US Cellular får ikke lov til å selge den før i tredje kvartal. I Storbritannia kommer LTE-versjonen til å ligge på £649 (omlag 7000 kroner).



Her hjemme i Norge skal veiledende utsalgspris på Wi-Fi-utgaven være 7490 kroner, mens 4G-utgaven vil ligge på 7990 kroner.



Forhåndsbestilling av Tab S4 starter i USA i dag, der man kan få 50 % avslag på «Book Cover Keyboard» om man kjøper dette sammen med en Tab S4 (den vanlige prisen på dekselet er $149, eller rundt 1200 kroner).



Vi venter fortsatt på nøyaktig informasjon om lansering i Norge. Det vi vet per nå er at Tab S4 skal lanseres innen august måned er omme. Vi oppdaterer denne artikkelen så snart vi får mer informasjon.

Design og S Pen

Galaxy Tab S4 er bare et ørlite hakk større enn Tab S3, likevel har det en 33 % større skjerm, på 10,5 tommer, målt diagonalt. Samsung klarte denne størrelsen ved å kutte ut fingeravtrykkleseren til fordel for «Face Unlock» (ansiktsgjenkjenning), samt å redusere tykkelsen på skjermkanten så mye som mulig.



Den eksakte størrelsen på vidunderet er 249,3 mm x 164,3 mm x 7,1 mm, mens vekten ligger på 482 gram (Wi-Fi-modellen), og 483 gram (Wi-Fi + LTE/4G-modellen). Dette innebærer at den er tykkere og tyngre (men ikke så høy og bred) som iPad Pro 10,5.



Det er 2018 og store skjermer er in, mens kanter er ut. Likevel er det ikke slik at alle ønsker en større formfaktor. Derfor later det til at Samsung er fornøyde med å kunne fastslå at de har gitt oss mest mulig skjerm pakket inn i en portabel enhet.



«Hjem», «tilbake» og «nylige»-tastene finnes nå på skjermen istedenfor i form av de vanlige kapasitive knappene, men det betyr også at man nå mangler den fysiske varianten av «hjem» sammen med fingeravtrykkleseren.



Langsmed toppen og bunnen av nettbrettet finner man fire høyttalere, finjustert av AKG, som støtter Dolby Atmos. Samsung ville tydeligvis at dette skulle være like mye en underholdningsenhet som en arbeidsenhet.

Det finnes også gode nyheter å melde til lydentusiasten. Galaxy Tab S4 har hodetelefonutgang på den ene siden, ved siden av en USB-C-port.



Fronten og baksiden, i glass, kombinert med metallrammen rundt hele enheten, gjør at Galaxy Tab S4 ser og føles ut som en førsteklasses enhet når den ligger i håndflaten, og selv når man holder nettbrettet med én hånd er det ikke for mye å håndtere, i alle fall ikke med tanke på størrelsen på enheten.

Denne årsutgaven av S Pen i nettbrettstørrelse er mer avrundet, hvilket gir den en mer naturlig pennlignende følelse i bruk. Den krever ikke opplading, og støtter funksjonaliteter som «luftkommando», «skjermskriving» og «oversett», og for første gang på et Samsung-nettbrett, «Live Message».

Den har fortsatt samme pennespiss på 0,7 mm, og 4 096 trykkpunkters nøyaktighet på skjermen, hvilket matcher S Pen på Galaxy Note 8, og gir en responsive og nøyaktige resultater.

Det finnes et sted på «Samsung Book Cover Keyboard» hvor man kan feste S Pen-pekepennen, slik at den ikke ruller av bordet (et kjent problem for iPad-brukere). Man må selvsagt kjøpe dette tilbehøret ved siden av, det er ikke inkludert i esken.

Skjerm

Samsung har forandret sideforholdet på Galaxy Tab S4-skjermen, som nå måler 16:10. Forgjengeren, Tab S3, hadde et 4:3-panel, men Samsung har her fulgt i Apples fotspor og byttet sideforhold.



Oppløsningen er på 2560 x 1600 (QHD), og skjermen har et fargerikt Super AMOLED-panel som er lyssterkt og har en viss sprut. Dette gir en pikseltetthet på 287 PPI, hvilket gjør skjermen såvidt skarpere enn iPad Pro 10,5.



Enda et fjær i hatten til Galaxy Tab S4-skjermen gis på grunn av dens støtte for HDR, hvilket gir en lysere hvitt og mørkere svart for en bedre seeropplevelse. Vi fikk bare såvidt tatt en titt på avspilling av HDR-materiale, men det lille vi så var imponerende.

Android og skrivebord-brukergrensesnitt (DeX)

Det finnes to forskjellige måter å tilnærme seg Tab S4-programvaren på. Det vanlige Android 8.1-brukergrensesnittet er akkurat det samme som vi brukte på fjorårets Tab S3. Dette fungerer best med touchskjerm.



Skrivebordgrensesnittet legger til en oppgavelinje på bunnen av skjermen, og organiserer apper på samme måten som man ville ha organisert filer og snarveier på et vanlig skrivebord: liggende på rekke og rad øverst til venstre finner man snarveier til Foto, Dokumenter og så videre. Det ser akkurat ut som en PC med et skrivebordgrensesnitt.



Tab S4 støtter opptil 20 vinduer via DeX-modus, og man kan ekspandere og forandre på vindustørrelsene som man selv vil.



Av lignende PC-aktige krefter finner man støtter for mus via Bluetooth, med kontekstuell høyreklikkfunksjonalitet, støtte for dra-og-slipp, og virtual desktop kompatibilitet (Citrix og VMware er støttet). Samsung sier at alt man kan se for seg skjer på en PC kan skje med DeX.



Om man bruker HDMI-dongelen til USB-C, hvis man vil ha skjermbildet på en større TV eller monitor, så trenger ikke nettbrettet gå i sovemodus. Man kan bruke nettbrettet til å starte Android-apper, uten at det går utover hva som skjer på den større monitoren — dette kaller Samsung «Dual Mode»



Samsung har illustrert dette ved å vise at man kan se på en YouTube-video mens man tar notater eller lager et utkast til en PowerPoint, og samtidig sjekker e-post. Det føles litt ut som om dette er forstadiet til et brukergrensesnitt laget for to skjermer.

DeX-brukergrensesnittet fungerer best når det brukes sammen med tastatur og mus, men du trenger ikke disse tilbehørene for å ta det i bruk. Bare dra ned fra toppen av skjermen for å få frem varslinger, trykk på DeX-valget i hurtiginnstillinger-seksjonen, og man er plutselig inne i det alternative grensesnittet, der man også har full støtte for touchskjerm.



En kort pause inntreffer i det Galaxy Tab S4 bytter mellom Android og DeX-modus, men det tar under ti sekunder å gjøre byttet.

Ikoner blir mindre på skjermen, dog, så S Pen er et hendig verktøy når man er i skrivebordmodus og prøver å trykke på spesifikke ikoner.

Ytelse og brukergrensesnitt

Samsung Galaxy Tab S4 har nymotens spesifikasjoner, i alle fall når det gjelder noe av innmaten.



Det kjører Android 8.1— siste versjon fra Google — men det sørkoreanske firmaet har lagt til sitt eget grensesnitt over originalprogramvaren.



Dette gir Tab S4 et særpreg som ser og føles ut som Samsung, og det kommer til å være gjenkjennbart for alle som har brukt nyere smarttelefoner eller nettbrett fra selskapet.



Tab S4 drives av den eldre prosessoren Qualcomm Snapdragon 835 sammen med 4 GB RAM. Det er godt nok til at Android ikke lugger, og til at apper lastes raskt, men når man setter det opp mot prisen på nettbrettet, så er det noe skuffende å høre at det ikke har siste skrik under panseret hva gjelder prosessor.



Brettet har 64 GB lagringskapasitet som kan ekspanderes via microSD-leseren.

Batteri og kamera

Batteriet i Samsung Galaxy Tab S4 har en kapasitet på 7300 mAh og støtter Quick Charge. En lader som kan brukes til hurtiglading følger med i esken.



Kameraet, hvilket ingen med vettet i behold bryr seg om (det er tross alt et nettbrett), er på 13 MP på baksiden, og 8 MP på fremsiden. Det takler UHD-video i 30 FPS.



Vi prøvde kameraet såvidt når vi hadde nettbrettet i hende, og bildene vi tok var helt greie. Det finnes nok av valg (samt Bixby Vision) å utforske i kamera-appen, og vi kommer helt klart til gi det noe å bryne seg på når den endelige testen blir utformet.

Foreløpig dom

Samsung Galaxy Tab S4 er det beste som har skjedd på Android-nettbrettfronten på år og dag. Den innebyggede DeX-modusen gir en et skrivebordgrensesnitt som lar en bruke nettbrettet på samme måte som en ville brukt en PC.



Tar man i bruk den inkluderte S Pen-pekepennen, og kopler til et valgfritt tastatur, så har man en 2-i-1-maskin som er laget for produktivitet.



Vi har enda ikke testet ytelsen — det har riktignok en eldre Snapdragon 835-prosessor, og bare 4 GB RAM. Likevel er det ikke ytelsen vi er mest bekymret for når vi tester nettbrett. De største problemene har tradisjonelt vært knyttet til at brukergrensesnittene først og fremst har vært laget i mobiløyemed.



Samsung er dog på saken, og har tatt noen steg ved å øke skjermstørrelsen i 2018-utgaven av nettbrettet sitt. Gitt at man ikke forventer at Note 9 kommer til å introdusere noen store forandringer, så kan det fort hende at Tab S4, med lansering i august, kan bli Samsungs salgssuksess på sikt.



Nedenfor kan du se Samsungs offisielle Galaxy Tab S4-introduksjon.