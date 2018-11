Ensiarviossa Samsung Galaxy Tab S4

Android tabletit eivät ole olleet viime aikoina kovin kiinnostavia, mutta Samsung Galaxy Tab S4 onnistuu erottumaan joukosta erityisellä käyttöjärjestelmällään. Sillä on jopa potentiaalia ohittaa iPad Pro monipuolisuudellaan. Kaiken lisäksi Samsung paketoi laitteen mukaan veloituksetta erinomaisen S Pen -kosketuskynän.

Samsung Galaxy Tab S4 on käytännössä ensimmäinen PC:n tavoin toimiva tabletti, jota voisi aidosti harkita kotikäyttöön kannettavan tietokoneen tilalle.

Siinä on 10,5-tuumainen näyttö, joten laite pyrkii ilmiselvästi haastamaan 10,5-tuumaisen iPad Pron. Samsung onnistuukin päihittämään Applen ainakin ohutreunaisemmalla näytöllään ja ilmaisella S Pen -kosketuskynällään.

Suurin ässä Tab S4:n hihassa on kuitenkin PC:n tyylinen käyttöliittymä, joka tekee tabletista huomattavasti monipuolisemman viime vuoden Galaxy Tab S3:een ja jopa iPadiin verrattuna.

Galaxy Tab S4 on oikeastaan 2-in-1-tabletti, jonka paukut on jaettu melko tasan tabletti- ja PC-tilan välillä. Tyypillisesti Android- ja iOS-tabletit kun ovat satsanneet pelimerkkinsä lähinnä tablettikäyttöliittymään.

Mainittakoon kuitenkin heti aluksi, että PC-tyylisestä käyttöliittymästään huolimatta arvostelussamme esiintyvä näppäimistöllä varustettu suojakuori ei kuulu hintaan, vaan on ostettavissa lisävarusteena 150 dollarin hintaan (eurohintaa ei olla vielä vahvistettu).

Hinta ja saatavuus

Galaxy Tab S4:n Wi-Fi-versio maksaa 749 euroa ja mobiiliverkossa toimiva mali 799 euroa. Samsungin mukaan laitetta myydään sekä 64 Gt:n että 256 Gt:n versiona, joten edellä mainitut hinnat koskevat luultavasti 64 Gt:n mallia.

Tab S4:n ennakkotilaukset alkavat Yhdysvalloissa jo tänään, mutta tablettia ei pysty vielä ennakkotilata Suomeen. Samsung kertoo silti lehdistötiedotteessaan, että Galaxy Tab S4 saapuisi Suomeen vielä elokuun aikana.

Päivitämme artikkelia sitä mukaa, kun saamme Samsungilta tarkempia tietoja hinnoittelusta ja saatavuudesta.

Muotoilu, näyttö ja S Pen

Galaxy Tab S4 on ulkomitoiltaan vain hitusen suurempi kuin Tab S3, mutta sen 10,5-tuumainen näyttö on silti 33 % edeltäjäänsä kookkaampi. Samsung saavutti huomattavasti ohuemmat reunat muun muassa vaihtamalla sormenjälkitunnistimen kasvojentunnistukseen.

Tabletin tarkat mitat ovat 249,3 x 164,3 x 7,1 mm ja Tab S4 painaa versiosta riippuen joko 482 g tai 483 g. Se on siis sekä paksumpi että painavampi kuin iPad Pro 10,5.

Vuoden 2018 teemana on ollut suuremmat näytöt ja ohuemmat reunat, mutta kaikki eivät silti kaipaa suurikokoista laitetta. Samsung olikin suorastaan ylpeä ilmoittaessaan, että se onnistui pakkaamaan suuren näytön niin kompakteihin ulkomittoihin.

Tabletissa ei ole kapasitiivisia painikkeita, vaan pelkät virtuaalipainikkeet. Samalla Samsung on luopunut myös fyysisestä kotipainikkeesta ja sormenjälkitunnistimesta.

Tabletissa on yhteensä peräti kahdeksan AKG:n kanssa kehitettyä kaiutinta, jotka tukevat Dolby Atmos -ääniteknologiaa. Samsung on siis selvästi halunnut kehittää tabletista myös todellisen viihdelaitteen.

Tämän vuoden tableteille tehty S Pen -kosketuskynä on aiempaa pyöreämpi, joten sen tuntuma muistuttaa enemmän tavallista kynää. Kosketuskynä tukee muun muassa Air Command -pikakomentoja, muistiinpanojen tekemistä lukitulle ruudulle, kääntäjää sekä uusia Live message -viestejä. Kynää ei myöskään tarvitse ladata.

Samsungin viralliseen näppäimistöllä varustettuun suojakuoreen on myös varattu oma paikka S Penille, jotta se ei pääsisi putoamaan tabletin päältä (kuten iPadeissä). Näppäimistön joutuu tosin ostamaan lisävarusteena.

Android- ja Dex-käyttöliittymät

Tab S4:n ohjelmistopuolta voi lähestyä oikeastaan kahdelta eri kantilta. Ensinnäkin, siitä löytyy normaali Android 8.1 -käyttöliittymä, joka on tismalleen samanlainen kuin viime vuoden Tab S3:ssa. Käytännössä kyseessä on siis perinteinen tabletin käyttöjärjestelmä.

Kiinnostavampi uutuus on sen sijaan Dex-käyttöliittymä, joka muistuttaa tavallista PC:n työpöytänäkymää. Tabletin alareunassa on Windows-tietokoneista tuttu tehtäväpalkki ja ohjelmien pikakuvakkeet löytyvät puolestaan ruudun vasemmasta reunasta. Ulkoasu on yleisesti ottaen ikään kuin Windowsin ja Androidin risteytys.

Tabletti tukee Dex-tilassa samanaikaisesti jopa 20 ikkunaa. Ikkunoita voi halutessaan myös suurentaa tai pienentää.

Tab S4:ää voi ohjata sormen ja kosketuskynän lisäksi myös Bluetooth-hiirellä. Hiirellä käytettäessä tabletti alkaa todella muistuttamaan kannettavaa, sillä Tab S4 tukee monia tietokoneista tuttuja ominaisuuksia, kuten asiayhteyden tunnistavaa hiiren oikeaa klikkausta tai vaikkapa kohteiden vetämistä paikasta toiseen. Samsungin mukaan Dex-käyttöliittymä kykenee käytännössä samaan kuin tavalliset PC:t.

Laitetta voi käyttää myös kakkosnäyttönä, jos sen yhdistää vaikkapa televisioon. Tavalliset tabletit sammuttavat tyypillisesti näyttönsä, kun laite yhdistetään ulkoiseen näyttöön. Tab S4:n tapauksessa näyttö jää kuitenkin päälle, joten voit etsiä vaikkapa lisää katsottavaa samalla, kun nykyinen videosi vielä pyörii television ruudulta.

Samsungin omassa esittelyssä näytettiin, kun käyttäjä kirjoitti muistiinpanoja katsoessaan YouTube-videota ja kasasi PowerPoint-esitystä käydessään samalla läpi sähköpostejaan.

Tekniset tiedot

Samsung Galaxy Tab S4 on varustettu pääasiassa hyvillä komponenteilla.

Ensimmäisenä huomio kiinnittyy tabletin upeaan 2 560 x 1600 WQXGA -resoluutiolla varustettuun 10,5-tuumaiseen Super AMOLED -näyttöön.

Sisäpuolelta löytyy sen sijaan harmillisesti hieman vanhentunut Qualcomm Snapdragon 835 -suoritin. RAM-muistia on puolestaan 4 Gt ja tallennustilaa joko 64 Gt tai 256 Gt. Tallennustila on laajennettavissa microSD-kortilla aina 400 gigatavuun saakka. Akun kapasiteetti on 7 300 mAh ja se tukee Samsungin pikalatausteknologiaa. Tabletin käyttöjärjestelmänä pyörii Android 8.1.

Tab S4 ei aivan pärjää iPad Prolle suorittimen tehossa tai RAM-muistin määrässä, mutta tehoa on silti aivan riittävästi. Käytännössä tablettien rajoitukset liittyvät pikemminkin mobiililaitteille suunnattuihin rajallisiin sovelluksiin kuin puhtaaseen suorituskykyyn.

Sanottakoon vielä, että tabletissa on myös 13 megapikselin takakamera ja 8 megapikselin etukamera. Kameralla saa kuvattua 4K UHD -videota 30 fps -kuvataajuudella.

Alustava yhteenveto

Samsung Galaxy Tab S4 on kiinnostavin Android-tabletti vuosiin. Sen sisäänrakennettu Dex-käyttöjärjestelmä tekee tabletista huomattavasti monipuolisemman kuin perinteisistä mobiililaitteista.

Laite on ehdottomasti parhaimmillaan mukana tulevan S Pen -kosketuskynän ja lisävarusteena ostettavan näppäimistön kanssa. Voisimmekin kuvitella, että tabletti sopisi erinomaisesti esimerkiksi korkeakouluopiskelijan muistiinpanovälineeksi.

Odotamme vielä, että pääsemme testaamaan kunnolla, miten vaatimattomalta kuulostava Snapdragon 835 -suoritin ja 4 Gt RAM-muistia riittävät raskaisiin tehtäviin. Uskomme kuitenkin, etteivät laitteen lukuisat ansiot tule kaatumaan sen iPad Prota heikompaan suorituskykyyn.

Tab S4 on yleisesti ottaen niin merkittävä uudistus, että se saattaa hyvinkin varastaa show'n ennalta-arvaamattomaksi päivitykseksi ennustetulta Note 9:ltä.

Voit katsoa Samsungin virallisen julkistusvideon alta: