YouTube kan komme til Nintendo Switch denne måned

Nintendo Switch har haft god vind i sejlene siden lanceringen sidste år. Men selv om der udgivet en lang række top-titler til hybridkonsollen, leder man stadig forgæves efter mange af de mest populære apps, du kan finde andre steder.

YouTube er en af de apps, man kan savne - men det kan der måske blive rådet bod på inden for den nærmeste fremtid: Et par Switch-brugere har nemlig opdaget, at YouTube er med på listen over foreslåede apps på Nintendos hjemmeside, hvor datoen for tilgængelighed er anført som den 8. november. Om end det ikke er en direkte bekræftelse, så lader det til at være et ret stort hint.

Vi har ikke hørt noget officielt fra hverken YouTube eller Nintendo, men vi ved, at Netflix og YouTube tidligere var med på en Best Buy Nintendo Switch-liste. De to streamingtjenester blev dog senere fjernet fra listen.

Står Netflix for tur?

Selv om konsollen har et stort udbud af spil og der løbende kommer nye titler til, ville det give god mening for Nintendo at føje nye muligheder til Switch – som for eksempel at lade brugerne slappe af og se et par videoer imellem deres spillesessions.

I øjeblikket er Hulu den eneste streamingtjeneste, der er adgang på Nintendo Switch, og den er kun tilgængelig i USA. Så lad os håbe, at YouTubes snarlige ankomst – når og hvis det sker – bliver startskuddet til, at der dukker endnu flere nye tjenester op til konsollen. Spotify og Amazon Prime Video ville helt sikkert være velkomne.

Med tanke på, at Switch kan sluttes til et tv, ville det være endnu mulighed for at se YouTube (og måske YouTube Music) på en større skærm. Vi bliver nødt til at vente og se, hvad der sker på torsdag den 8. november, men vi krydser i hvert fald fingre.

Via 9to5Toys