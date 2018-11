«Sea of Thieves» får ny PVP-modus

«Sea of Thieves» får en ny PVP-modus ved navn «The Arena», denne skal være klar til lansering tidlig i 2019.

«Sea of Thieves»' nye konkurranseorienterte modus ble avduket under Microsofts X02018-evenement, og skal gi spillere muligheten til å konkurrere mot rivaliserende piratgjenger i deres søken etter mest mulig saltmat og søtmat og penger og gull.

Annonseringstraileren kan du se nedenfor:

Ansvarlig produsent hos Rare, Joe Neate, beskriver den nye modusen på følgende måte: «Alle de beste tingene ved 'Sea of Thieves' kokt ned til en kortere spillopplevelse».



Den nye modusen vil inneholde et nytt taverna-område samt en ny fraksjon ved navn «Sea Dogs».



The Arena skal være klar til lansering «tidlig i 2019», og kommer til å komme i form av en gratis programvareoppdatering for alle som allerede eier «Sea of Thieves» – men spillere som er del av Rares pioneer-program (betatestere) kommer til å få spille først.