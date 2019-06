AMD Ryzen 7 3800X meglio dell'Intel Core i9-9900K?

I processori AMD Ryzen di terza generazione ormai sono proprio vicinissimi a fare il proprio debutto sul mercato, visto che arriveranno il 7 luglio. Questo vuol dire che stanno spuntando sempre più benchmark e sempre più rapidamente. Questa volta la "vittima" è il Ryzen 7 3800X e, se questa indiscrezione si rivelerà corretta, siamo di fronte a un prodotto che farà mangiare la polvere ad Intel Core i9-9900K, quantomeno nelle prestazioni in multithread. at least in multi-threaded workloads.

La fonte è un risultato di Geekbench trapelato, segnalato da Wccftech. Nel leak vediamo il Ryzen 7 3800X realizzare un punteggio multicore pari a 34.059, un risultato superiore a quello ottenuto da Intel Core i9-9900K nei nostri test ovvero 33.173. Questo risultato assume ancor più valore se consideriamo che il prezzo di vendita (negli Stati Uniti) del Ryzen 7 3800X è di 399 dollari ed è forse il motivo per cui si dice che Intel sia considerando un taglio dei prezzi.

Tuttavia questo processore non mantiene lo stesso livello di prestazioni quando si passa al single core. Infatti, il Ryzen 7 3800X ha realizzato un punteggio di 5.406 inferiore rispetto ai 6.633 punti totalizzati da Intel 9900K, per cui Intel potrebbe mantenere il posto di comando quando si tratta di prestazioni single core.

Comunque, secondo il test su Geekbench, il processore AMD era su una scheda madre X470 con 16 GB di RAM con una velocità di clock ferma a 2130 MHz quindi è possibile che il 3800X fosse frenato dall'hardware non all'altezza.

In ogni caso stiamo parlando di un prodotto in grado, molto probabilmente, di assicurare un livello di prestazioni elevato e non vediamo l'ora di metterlo alla prova con hardware all'altezza di tipo X570. Fortunatamente, come dicevamo, l'arrivo sul mercato è proprio dietro l'angolo e quindi tra poco potremo scrivere un nuovo capitolo sull'interminabile battaglia tra AMD e Intel.