Her er vores første kig på nogle af de 26 telefoner, som Energizer har med til MWC 2019

Som de inkarnerede telefonfans vi er, tæller vi ned til MWC 2019 , årets største event for mobilindustrien – og vi har netop fået et smugkig på nogle af de telefoner som er på vej fra batterifirmaet Energizer.

Vi har allerede fået bekræftet fra officiel side , at Energizer har ikke mindre end 26 enheder med til MWC-festen i slutningen af februar og takket være GSMArena får vi nu også nogle officielt udseende biller af en håndfuld af dem. Men bliv nu ikke for ivrige – når det angår specifikationerne, er her kun tale om modeller i mellemklassen.

En ting der er værd at bemærke, er det dobbelte pop-up kamera på fronten af U620S Pop og U630S, hvilket betyder, at de ikke har noget hak i skærmen og måske også har en smart form for vidvinkel-tricks til de så vigtige selfie-billeder.

The U620S Pop and U630S Pop (credit: GSMArena)

Når kameraet på U620S Pop og U630S Pop er ude, ser det ud som om, at telefonerne er formet som et batteri – smart, ikke?

Af de andre telefoner som GSMArena har afsløret, har nogle små dråbeformede kamerahak i stedet.

Efter sigen kan specifikationerne på disse telefoner stadig nå at ændre sig, men MediaTek Helio-chipsæt, 720p skærme, 4GB - 6GB RAM og 64Gb – 128GB indbygget lagerplads siges at være på vej. Det bagvendte kamera-setup er et mix af dual og triple-linsekameraer, med batterier på op til 4.000mAh.