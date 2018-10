Skärmtest av Google Pixel 3 XL visar en stor förbättring jämfört med föregångaren

Det var bara två månader sedan Samsung Galaxy Note 9 fick toppbetyg för sin Super AMOLED-skärm, med ett A+ i betyg från DisplayMate, som är världens ledande myndighet för skärmteknologi.

Nu har samma företag prisat Googles nyligen lanserade Pixel 3 XL och skrev i ett inlägg på Twitter att den kommande enheten "har gjort sig förtjänt av vår Highest A+ Rating och en DisplayMate Best Smartphone Display Award."

För närvarande har företaget inte avslöjat särskilt mycket från benchmarktesterna av skärmen på Pixel 3 XL, men de har meddelat att en djupgående recension kommer att publiceras den 15 oktober.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

