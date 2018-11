Fortnite på Android: Gameplay-video lækket online

Ventetiden er forbi. Snart rammer det populære gratisspil Fortnite nemlig Android-mobiler. Ifølge rygter bliver spillet lanceret sammen med Samsung Galaxy Note 9 senere i dag, men du kan allerede nu få et indblik i, hvordan spillet fungerer på en Google-enhed.



XDA Developers-medlemmer har nemlig formået at få fat i APK-filerne til Fortnite på Android, og de har filmet spillet "in action" på en Samsung Galaxy S9 Plus.

Ifølge rygter er Fortnite forbeholdt "Samsung-exclusive", når det først bliver udgivet på Android-enheder. Det forlyder, at det sydkoreanske firma kan have besluttet sig for en eksklusiv 30-dages periode, før ejere af andre Android-mobiler vil kunne købe spillet.

(OBS. Links i denne artikel kan være skrevet på engelsk)

Vi ved meget mere i eftermiddag

Samsungs Unpacked-event starter i dag kl. 17.00, og vi rapporterer live fra præsentationen af den nye Galaxy Note 9 og eventuelle oplysninger om Fortnite.

I mellemtiden kan du tjekke Fortnite-gameplay på Galaxy S9 Plus i videoen nedenfor.