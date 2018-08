Los 15 mejores computadores portátiles de 2017: Clasificación Top de portátiles

Actualización: El exitoso fabricante chino de teléfonos inteligentes Huawei se ha aventurado por primera vez en el mundo de los portátiles de 13 pulgadas. Pero, ¿tiene la compañía lo que se necesita para desafiar la creciente demanda en la preferencia de Apple con su apetecido MacBook? ¡Sigue leyendo hasta el número 13 y descubre!

A pesar de que los expertos estuvieron discutiendo hace apenas algunos años sobre la salida de los computadores portátiles del mercado, junto con el resto de las PC, es innegable la permanencia de los mejores de ellos. De hecho, con el lanzamiento y disponibilidad en tiendas del Asus ZenBook Pro, el potente pero asequible portátil, está claro en este momento que las computadoras portátiles se acercan gradualmente a su edad de oro.

A pesar del furor que causaron las tabletas por lo que pareció un segundo, todavía hay una necesidad desenfrenada por los mejores computadores portátiles. Después de todo, nada grita comodidad como un teclado y trackpad incorporado y portabilidad como una pantalla plegable. Y a veces, como es el caso del próximo Asus ZenBook Flip S, que dobla y viene en un ángulo de 360 grados.

Ya sea que desees la autonomía de jugar tus juegos de PC favoritos en el camino al trabajo, o simplemente prefieres la eficacia de la redacción de documentos con un teclado físico de tamaño completo, los ordenadores portátiles superiores lo tienen todo. Un computador portátil es el único dispositivo que cumple a todos, tanto en productividad como en ocio. Después de todo, no hay nada como arroparse en la cama con una pantalla brillante y vívida como la del HP Specter x360.

Con híbridos, Ultrabooks, clamshells tradicionales y portátiles más portátiles que nunca, estos son los mejores ordenadores portátiles que puedes comprar. Para ir directamente a las reseñas y recomendaciones, consulte los siguientes enlaces:

1. Dell XPS 13

Este compacto Ultrabook es el mejor de su clase

CPU: Intel Core i3 - i7 | Gráficos: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 GB - 16 GB | Pantalla: FHD de 13,3 pulgadas (1,920 x 1,080) - QHD + (3,200 x 1,800) | Almacenamiento: 128GB - SSD de 512GB

Más rápido que nunca

La misma batería de larga duración

Todavía una pobre posición de la cámara

No Windows Hello

El Dell XPS 13 predomina como el mejor portátil que puedes comprar hoy en día. Es un computador delgado y ligero, con una vida útil de batería que excede las 7 horas, el portátil insignia de Dell es el perfecto estereotipo para lo que un Ultrabook se supone que es. Extendiendo una pantalla de 13,3 pulgadas en un marco de 11 pulgadas, el Dell XPS 13 está equipado con los últimos procesadores de Kaby Lake de Intel y USB-C sin sacrificar los puertos restantes, como la ranura de la tarjeta SD y USB tradicional. Complementa con la opción de un moderno acabado en oro rosa, y así no debe ser ninguna sorpresa que el Dell XPS 13 es el número uno.

Lee la reseña completa: Dell XPS 13

2. Razer Blade Stealth

El Ultrabook para juegos que has estado esperando

CPU: Intel Core i7 | Gráficos: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: 12,5 pulgadas, QHD + (2,560 x 1,440) - 4K (3,840 x 2,160) IGZO LED con retroiluminación multi-touch | Almacenamiento: 128 GB - SSD de 1 TB

Cautivador, pantalla colorida

Vida de Batería considerablemente mejorada

Cargador engorroso

Teclado necesita más rapidez

El Razer Blade Stealth es un Ultrabook excepcional, limitado sólo en tratar de ser un portátil de juego competente. Sin una tarjeta gráfica discreta, el Razer Blade Stealth prácticamente requiere que también desembolses el costoso adjunto de Razer Core GPU. Este Ultrabook tiene un precio asequible, tiene la delantera contra los competidores dominantes, pero no te dejes engañar por su bajo costo. Con un procesador Core i7 de Intel Kaby Lake, el último Blade Stealth es más potente y eficiente que nunca. Mejor aún, este portátil puede cambiar la iluminación de cada tecla en su teclado y con más de 16,8 millones de colores para elegir. Si sólo tuviera más rapidez del teclado y una ranura de tarjeta SD, el Razer Blade Stealth sería mucho mejor.

Lee la reseña completa: Razer Blade Stealth

3. Asus Chromebook Flip

La fórmula de Chromebook premium ganadora

CPU: Intel Pentium - Core m3 | Gráficos: Intel HD Gráficos 515 | RAM: 4 GB | Pantalla: 12,5 pulgadas, FHD (1,920 x 1,080) LED retroiluminada anti-reflejo | Almacenamiento: 32GB - 64Mb eMMC

Elegante modo Tablet

Pantalla Vívida y moderna

No soporte para Android app directo de la caja

Moderados Altavoces

Originalmente comercializado como un Chromebook "premium" para competir con los gustos del Chromebook Pixel, no es difícil ver por qué estábamos escépticos respecto al primer Asus Chromebook Flip que revisamos. Los Chromebooks de gama alta se habían hecho antes, pero siempre a un coste excesivamente alto. Pero como Asus ha exhibido éxitosamente con el Chromebook Flip C302, puede reducir ese precio a la mitad y seguir fabricando una computadora portátil con Chrome OS, que se siente como si estuviera en un escalón superior. Organizado con un diseño magnífico, un teclado que se siente cómodo al tacto e incluso un factor de forma 2-en-1, el Asus Chromebook Flip demuestra que los Chromebooks pueden ser de gama alta sin ser desproporcionados.

Leer la reseña completa: Asus Chromebook Flip

4. HP Specter x360

Un 2-en-1 bien redondeado que supera las expectativas

CPU: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: 13,3 pulgadas FHD 1,920 x 1,080 - UHD 3,840 x 2,160 IPS multi-touch | Almacenamiento: 256 GB - SSD de 1 TB

Ultra-fino y ligero

Batería de larga duración y carga rápida

No tiene lector de tarjeta SD

Bisel Inferior especialmente grueso

La versión de 13,3 pulgadas de la HP Specter x360 puede no tener la ranura para tarjetas SD de su hermana de 15,6 pulgadas, pero trae los mismos componentes poderosos internos en una forma más portátil. También se tiene el teclado que, con 1,3 mm de recorrido, se siente como una significativa mejora. Además de tener una duración de la batería de 8 horas y 45 minutos, el HP Specter x360 todavía no pesa más de 2,85 libras. Justo cuando pensamos que no había una computadora portátil, vanguardista en cada categoría, el HP Specter x360 nos demuestra todo lo contrario.

Lee la reseña completa: HP Specter x360

5. Razer Blade

Cuando andabas de fiesta, Razer estudió el Blade

CPU: Intel Core i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 | RAM: 16GB | Pantalla: mate de 12,5 pulgadas, FHD (1,920 x 1,080) - UHD (3,840 x 2,160) IGZO | Almacenamiento: 256 GB - SSD de 1 TB

Rendimiento de juegos mas fuertes

Vida de la batería mas larga

Aún costoso

Los botones del Trackpad se deben quitar

La última iteración del producto insignia Razer Blade puede que no tenga muchas características personalizables, pero ha mejorado en casi cualquier otro criterio. Su forma delgada, se une no sólo a gráficos potentes y discretos capaces de ejecutar los juegos más recientes con los ajustes más óptimos, además que el Razer Blade también pone la mayoría de los ordenadores portátiles en desventaja cuando se trata de la vida de la batería. Incluso si no conoces un GTX 1060 de un 940MX, al menos puedes apreciar que el Razer Blade dura casi 7 horas y 30 minutos en nuestra prueba piloto. Además, aunque no podrás aprovechar esta función con gran efecto en los juegos, hay una pantalla de 4K, conveniente para los domingos de relajo, para pasar viendo películas.

Lee la reseña completa: Razer Blade

6. Samsung Notebook 7 Spin

Premium, precio asequible

CPU: Intel Core de 2,5 GHz i7-6500U | Gráficos: Nvidia GeForce 940MX (2GB DDR3L); Gráficos Intel HD 520 | RAM: 12GB - 16GB | Pantalla: 15,6 pulgadas Full HD (1,920 x 1,080) LED con panel táctil | Almacenamiento: 1 TB HDD - 1TB HDD; SSD de 128 GB

Excelente valor

Pantalla HDR

Pesado

Las Gráficas coinciden estrechamente con la marca

Si alguna vez has querido un MacBook Pro sin el sacrificio de la hipoteca, el Samsung Notebook 7 Spin no sólo ofrece el estilo y brillo de las computadoras portátiles de nivel profesional de Apple, sino que incluso añade una pantalla táctil a la mezcla a un precio inicial asequible. Para un pesado 2-en-1 con una CPU Core i7, 12GB de RAM e incluso una discreta Nvidia GPU, el Samsung Notebook 7 ofrece top de las especificaciones de línea teniendo en cuenta su valor. Pero, como Samsung probablemente se preguntó mientras diseñaba este notebook híbrido de alta calidad, ¿por qué parar ahí? La compañía incluso fue tan lejos como para implementar una pantalla HDR en el Notebook 7 Spin, y aunque es una característica que no es ampliamente apreciada, pero por decir lo menos, los negros más profundos y colores más vibrantes son gustados.

Lee la reseña completa: Samsung Notebook 7 Spin

7. Acer Aspire S 13

Prueba de que el MacBook Air se está volviendo viejo

CPU: Intel Core i3 - i7 | Gráficos: Intel HD Gráficos 520 - 620 | RAM: 4 GB - 8 GB | Pantalla: pantalla táctil antirreflejante de 13,3 pulgadas, FHD (1,920 x 1,080) IPS | Almacenamiento: 128GB - SSD de 512GB

Alto rendimiento y decente vida útil de la batería

Precios bajos

El exterior se ve un poco barato

Llámalo un clon de MacBook Air si quieres, pero no nos cites cuando dices que es algo malo. El Acer Aspire S 13 es una alternativa asequible al portátil de nivel de Apple e incluso lo supera de alguna manera. No es tan delgado y ligero como muchos Ultrabooks prominentemente presentados, ni es particularmente caro. Sin embargo, el Acer Aspire S 13 no es un buen aliado cuando se trata de rendimiento. USB Type-C y una pantalla Full HD lo colocan justo por encima y muy cercano a vencer el MacBook Air de 13 pulgadas, y por un costo mucho más bajo. A pesar de la eficacia de la CPU, el Acer Aspire S 13 incluso gestiona una duración de la batería de 7 horas y 49 minutos.

Leer la reseña completa: Acer Aspire S 13

8. Samsung Notebook 9

La grandeza no necesita quebrar el banco

CPU: 2.3GHz Intel Core i5-6200U | Gráficos: Intel HD Gráficos 520 | RAM: 8GB | Pantalla: 13,3 pulgadas, FHD (1,920 x 1,080) Pantalla LED antirreflectante | Almacenamiento: 256 GB

Precio competitivo

Pantalla casi perfecta

Puertos de video de tamaño micro

Vida reducida de la batería

El Samsung Notebook 9 puede no ser el producto más llamativo de nuestra lista, pero por el dinero, es uno de los mejores valores. Es un ultrabook ligero y fino con un procesador Core i5 Skylake, el Samsung Notebook 9 incluso tiene una de las tomas más inteligentes de las que hemos visto en un lector de tarjetas SD. Además de ser más potente que un MacBook Air a un precio razonable, el Samsung Notebook 9 es liviano sin sacrificar mucho, posee una gama completa de puertos e incluso una pantalla anti-reflejo. En el lado negativo, la vida de la batería es su debilidad. Sólo duró 4 horas y 20 minutos jugando Guardianes de la Galaxia en bucle. Para una alternativa más duradera, vea el Asus Zenbook UX305.

Leer la reseña completa: Samsung Notebook 9

9. Surface Book

La última computadora portátil híbrida de Windows 10

CPU: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: gráficos Intel HD 520 - gráficos Nvidia GeForce | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: Pantalla de 13,5 pulgadas, 3,000 x 2,000 PixelSense | Almacenamiento: 128 GB - 256 GB PCIe 3.0 SSD

Diseño futurista

Separaciones Sútiles de la Tablet

La vida de la batería es mucho más baja que esperado

Actualizaciones importantes todavía están en desarrollo

Si el Surface Pro es demasiado pequeño, pero el Surface Laptop es demasiado tradicional, Microsoft la sacó del estadio con su primer portátil convertible, es decir, el Surface Book. Aunque tiene un peculiar rango de aspecto 3: 2 y una pantalla de 13,5 pulgadas que está fuera de la norma para la mayoría de las computadoras portátiles, es uno de los mejores portátiles 2 en 1 jamás creados. Eso va sin mencionar su modo Portapapeles, en el que está entre las tabletas más potentes del mundo. Acoplar la pantalla a la superficie del teclado de Surface Book le ofrece aún más rendimiento a través de una GPU discreta, suponiendo que opta por el computador de la línea más avanzado, Surface Book i7. Excepto por la bisagra articulada, el Surface Book es una ojeada del futuro, aunque sea un tiempo mucho más largo para la continuación del mismo.

Lee la reseña completa: Surface Book

10. MacBook

Elegante, delgado y ligero

CPU: Intel Core m3 - m7 | Gráficos: Intel HD Gráficos 515 | RAM: 8GB | Pantalla: 12 pulgadas, 2304 x 1.440 Pantalla IPS retroiluminada por LED | Almacenamiento: 256GB - 512GB SSD

Diseño eminente

Altavoces sorprendentemente buenos

Procesador aún es lento

Alto costo para un bajo rendimiento

La computadora portátil más atractiva de Apple, todavía, sigue rockeando un procesador Intel Core Skylake Core M con programación de 1.1GHz para comenzar, dirigido a aquellos que no necesitan tanto poder como portabilidad y pizazz. El estilo, elegante, diseño de aluminio, diseño uniforme y la pantalla Retina son todos en la parte de atrás, y el único puerto conector que queda es USB-C – al lado de una sola toma de audio de 3,5 mm. Aunque el puerto reversible ha ganado más tracción desde el lanzamiento el año pasado, el MacBook de 12 pulgadas todavía requiere prácticamente la disposición de manejarse con adaptadores y sacrificar rendimiento en nombre de un diseño estelar. Sin embargo, si no te importa los sacrificios (o si simplemente no necesitas usar muchos accesorios), el apetitoso acabado en oro rosa del MacBook podría ser el correcto para ti.

Leer la reseña completa: MacBook

11. Asus ZenBook Flip UX360

Velocidad de MacBook con más puertos por mas pocos dólares

CPU: Intel Core m3 - Core m7 | Gráficos: Intel HD Gráficos 515 | RAM: 4 GB | Pantalla: 13,3 pulgadas, FHD (1,920 x 1,080) Pantalla táctil retroiluminada con retroiluminación LED | Almacenamiento: 128GB - SSD de 512GB

Vida de la batería durante todo el día

Teclado y Trackpad espaciosos

Carente de rendimiento multitarea

Toneladas de resplandor de pantalla

Cuando se trata de la elaboración de un portátil de Windows asequible con una sensación premium, Asus toma el premio. El Asus ZenBook Flip UX360 en particular combina una etiqueta de precio medio con un factor de forma convertible, un trackpad de tamaño completo, teclado y una amplia gama de puertos - como HDMI y USB Tipo A - que se han eliminado prácticamente en todas las demás partes. En la era de MacBook antes de 2015, estas características se esperaban, pero hoy en día, son una anomalía dado los estándares de los computadores portátiles de hoy. Sin embargo, no esperes que el ZenBook Flip UX360 sea pasado de moda, ya que como su nombre lo indica, es un portátil que se enorgullece de su capacidad de cambiar de forma 360 grados, "volteando" a la perfección entre la tableta y el portátil a voluntad.

Lee la reseña completa: Asus ZenBook Flip UX360

12. Dell XPS 15

Un multifacético campeón de portátiles de 15 pulgadas

CPU: Intel Core i3 - i7 | Gráficos: gráficos Intel HD 630 - Nvidia GeForce GTX 1050 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: 15,6 pulgadas, FHD (1,920 x 1,080) - Pantalla UHD (3,840 x 2,160) InfinityEdge | Almacenamiento: 500GB HDD; 32 GB SSD - 1 TB PCIe SSD

Batería mejorada

Puertos convencionales todavía disponibles

Gráficas estándares

Localización inadecuada de la cámara web

El XPS 15 de Dell es más que una versión superdimensionada del Dell XPS 13. Con la opción de una pantalla de 4K y una discreta tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1050, el Dell XPS 15 intenta hacerlo todo y, en algunos aspectos, tiene éxito. Para la productividad, el XPS 15 es un no-brainer. Cuenta con un diseño elegante pero sútil que exhibe un atractivo de tienda de café,

mientras que la batería te da suficiente jugo para varias horas de trabajo. Y, a diferencia de muchos otros ordenadores portátiles actuales, el Dell XPS 15 no expulsa tus puertos favoritos en su adopción de USB-C.

Lee la reseña completa: Dell XPS 15

13. Huawei MateBook X

Un diseño tipo MacBook con especificaciones de Ultrabook

CPU: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 GB - 8 GB | Pantalla: 13 pulgadas, 2,160 x 1,440 IPS | Almacenamiento: 256GB - 512GB SSD

Diseño fantástico

Pantalla única y bonita

Opciones limitadas de conectividad

Carente vida de batería

Cuando el tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes en el mundo comienza a fabricar su propia computadora portátil, vale la pena prestar atención. Y por eso, nos estamos refiriendo a la Huawei MateBook X, un Ultrabook delgado y ligero desvergonzadamente inspirado en el MacBook de 12 pulgadas de Apple, casi a un T. Aunque es un poco más caro que el portátil más asequible de Apple, el Huawei MateBook X derriba en términos de especificaciones. En lugar de usar procesadores Intel Core M o Y-series, el Huawei MateBook X se aprovecha de un procesador de clase U más competente de la 7a generación de la variedad i5 o i7. La pantalla nítida, QHD-esque y los altavoces de Dolby Atmos son simplemente un plus a todo lo demás.

Lee la reseña completa: Huawei MateBook X

14. MacBook Pro (15 pulgadas, finales de 2016)

Mas Grande no siempre es mejor, pero para el MacBook Pro, lo es

CPU: Intel Core i7 | Gráficos: AMD Radeon Pro 450 - 460 | RAM: 16GB | Pantalla: Retina de 15,4 pulgadas (2,880 x 1,800) IPS con retroiluminación LED | Almacenamiento: 256 GB - 2 TB PCIe SSD

Pantalla luminosa

Altavoces fuertes y claros

El Touch Bar no está totalmente terminado

El Trackpad se siente demasiado grande

Para la producción de los medios, el MacBook Pro de 15 pulgadas ha sido el favorito desde hace muchos años. Los cambios ligeros del diseño han acompañado anualmente las mejoras de la CPU, haciendo cada nuevo MacBook que se lanza, solo una sutil reescritura de su precursor. El MacBook Pro de 2016, sin embargo, vio a Apple hacer cambios - para bien o para mal - que alteró dramáticamente su utilidad. Para los extraños de Apple, la decisión de omitir todos los puertos USB estándar y ranuras SD a favor de cuatro conexiones USB-C es desconcertante. Para los aficionados, sin embargo, es un medio estratégico de la prueba del futuro. Independientemente de cómo se sienta respecto a las concesiones, la invención más atractiva del MacBook Pro es el Touch Bar, que reemplaza las teclas de función y, a su vez, introduce una capa de funcionalidad sólo posible con el último MacBook Pro.

Lee la reseña completa: Apple MacBook Pro (15 pulgadas, finales de 2016)

15. Acer Swift 7

El anti-MacBook, para bien o para mal

CPU: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Intel HD Gráficos 615 | RAM: 8GB | Pantalla: 13,3 pulgadas, FHD (1,920 x 1,080) IPS LED | Almacenamiento: 256 - 512GB SSD

Diseño Bonito

Se siente y se ve atractivo

Vida de la batería media

No contraluz de teclado

Si valoras la portabilidad y el diseño por encima del rendimiento, el Acer Swift 7 puede ser la mejor alternativa de Windows al MacBook de 12 pulgadas que puedes comprar. Con una pantalla de 13 pulgadas Full HD, lo que le falta en píxeles, que más que compensa en su movilidad. Y, hablando de eso, el Acer Swift 7 es más delgado que el MacBook y el HP Specter, otro de sus rivales más cercanos, aunque es notablemente más pesado que ambos. Aun así, la configuración inicial de Swift 7 es más rápida y más barata que la de Apple, además de que tiene - no uno sino - dos puertos USB Tipo C a bordo. Sólo prepárate para la vida de la batería algo deficiente.

Lee la reseña completa: Acer Swift 7