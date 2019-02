iPhone 11 får eftersigende ikke fast-charge-funktion

Vi gør os klar til en iPhone 11 -sæson, hvor rygterne vil tage til i mængde og styrke – og et af de mest populære ser ud til allerede at være blevet afkræftet. Det har været rygtet at Apple omsider ville droppe deres Lightening-port på den kommende iPhone 11-serie, og i stedet benytte USB-C-porten, som de gjorde på den nye iPad Pro-serie.

Men nu rapporterer den troværdige Apple-blog Macotakara (oversat) , at Apple holder sig til det samme system i 2019, i et forsøg på at holde omkostningerne nede og for at holde industrien, som leverer tilbehør med Lightening-stikket, kørende lidt endnu.

Galaxy S10 bliver den største iPhone-rival i år

bliver den største iPhone-rival i år Er Apples seneste modeller de bedste iPhones?

De førende konkurrenter vil være på MWC 2019 – her er hvad vi ved

At ændre porten i bunden af iPhone vil naturligt nok medføre øgede udgifter til design og produktionen. Herudover vil Apple skulle redesigne de medfølgende hovedtelefoner og kablet samt gøre det muligt for strømforsyningen at levere strøm hurtigere.

Fordi Apple i øjeblikket prøver at stabilisere sin indkomst, er det let at se, hvorfor dette skift ikke kommer til at ske i år, til trods for at en USB-C-oplader vil kunne oplade en iPhone langt hurtigere.

Et klogt træk?

Vi siger ”i år” fordi Apple på sigt er nødt til at skifte til en hurtigere oplader, for ikke at tabe terræn i smartphone-ræset.

Apple har indtil nu været heldige og oplevet en relativt lav flugt af brugere fra iOS til Android-platformen, men med firmaer som Samsung og Huawei, der tilbyder hurtigere opladning fra starten, samt påståede gratis AirPod-rivaler med den kommende Samsung Galaxy S10 , er det ikke svært at se, hvorfor et skift ikke kunne være tiltrækkende, hvis Apple fastholder sine højere priser.

Ikke at skifte fra Lightning-porten kan også være en kosteffektivt træk for forbrugerne. Mange iPhone-brugere er begravet i Apples økosystem og har allerede en del tilbehør med Lightning-stik, som vil blive ubrugeligt.

Indtil trådløs opladning bliver mere pålideligt, giver det god mening for Apple at holde igen og vente med den nye standard, til de er absolut nødt til at gøre det. De sælger allerede opladere, som kan oplade hurtigere, til de der er desperate for at få denne funktion (men de er ikke billige…), så det ser ud til, at de tænker, at brugerne vil foretrække det kendte fremfor mere kraft i 2019.