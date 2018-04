Navn og lanseringsdato for LG G7 ThinQ er nå bekreftet

Ifølge ferske rykter tyder det på at LG G7 faktisk kommer til å lanseres ved et annet navn: LG G7 ThinQ. Det viser seg at ryktene stemmer, LG har nå bekreftet at det ovennevnte er det faktiske navnet på den nye toppmodellen.

I en pressemelding på selskapets sørkoreanske nettside får man også vite at LG G7 ThinQ annonseres 2. mai, ved et arrangement i New York.

Ingen tilleggsinformasjon ble gitt, men bruken av ThinQ-navnet gir oss en viss pekepinn på hva slags telefon det er snakk om. ThinQ-navnet ble også brukt på LG V30S ThinQ, der det refererte til diverse AI-forbedringer, merkbart først og fremst på kameraet, som prøver å identifisere det man tar bilde av, og deretter tilrettelegger for optimale kamerainnstillinger.

Selv om AI-forbedringene er helt greie, er ikke ThinQ-navnet spesielt spenstig, og vi har ikke noen tro på at det kommer til å trekke kunder.

LG G7 ThinQ vil etter alt å dømme komme i disse fem fargene. (Foto: Android Headlines)

En telefon, fem farger

Det finnes også andre LG G7 ThinQ-nyheter, blant annet en ny lekkasje, et dataskapt bilde som viser de fem fargene man antageligvis kan få telefonen kjøpt i.

Videreført til Android Headlines av en «pålitelig kilde», viser bildet fargene Aurora Black, Platinum Grey, Moroccan Blue, Moroccan Blue (Matt) og Raspberry Rose. Av disse er det Aurora Black som ser ut til å være standardfarge, mens de andre fargene antageligvis vil ha forskjellig tilgjengelighet avhengig av hvor i verden man befinner seg.

Bildet viser fargene, men i tillegg matcher det visuelle med annet vi har sett tidligere, så det er særs sannsynlig at denne telefonen med innhugg i skjermen er LG G7 ThinQ. Helt sikre kan vi dog ikke være før omtrent en måned frem i tid.

Via PocketNow