Motorola og iFixit lanserer offisielle reparasjonssett

Reparasjon av en skadet smarttelefon kan komme til å bli langt billigere for enkelte brukere.

Motorola har kunngjort at de vil alliere seg med reparasjonsekspertene iFixit, for å kunne tilby offisielle skjermreparasjoner og erstatningsbatterier til flere av sine enheter.

Settene vil i USA koste $40-200 (ca. 350 til 1700 kr), avhengig av reparasjonsbehovet, og vil inkludere både reservedeler og de spesialiserte verktøyene man trenger for å gjøre jobben. For øyeblikket får man sett som inneholder ekstra batterier og LCD-skjermer til en rekke Motorola-enheter, blant annet Moto G5, Droid Turbo 2 og Moto Z Play.

Brukerne får også en nettbasert brukerveiledning, slik at de kan guides gjennom hele prosessen, noe iFixit mener de ofte kan gjøre på egenhånd.

iFixit Motorola reparasjonssett

iFixit er velkjent på nettet for sine nærmest rettsmedisinske veiledninger til reparasjon av telefoner og datamaskiner, i tillegg til deres berømte avkledningsmessige gjennomganger av nye Apple-produkter kort etter deres lansering, for å avdekke hemmelighetene de rommer.

Nettstedet har solgt sine egne deler og reparasjonsverktøy på nettet en stund, men partnerskapet med Motorola er første gangen en produsent fullt ut har anerkjent deres praksis.

Det sies at dette trekket vil bidra til å skjære ned på de voksende fjellene av e-avfall, som skapes ved at brukere kaster skadede eller defekte enheter, og bemerker at «vi har helt enkelt ikke tid til å fortsette med denne bruk-og-kast-kulturen».

– For reparatører som oss representerer dette partnerskapet en større bevegelse til støtte for vår rett til å reparere, skrev Elise Barsch hos iFixit i et blogginnlegg da denne nyheten ble kunngjort.

– Det viser at OEM-produsenter og uavhengige reparasjonsinstanser kan sameksistere. Global forretningsvirksomhet og sosialt ansvar, og innovasjon og bærekraft, trenger ikke å gjensidig utelukke hverandre. Motorola setter en ny industristandard ved å være et selskap som ser fremover – ikke bare seks måneder til neste kvartalsregnskap, men tiår fremover, når enhetene er modne for søppelfyllinga».