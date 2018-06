Crackdown 3 har enligt nya rapporter skjutits upp till 2019

Efter något olyckliga händelser innan E3, har rapporter bekräftat att den Xbox-exklusiva titeln Crackdown 3 har blivit ytterligare försenad. Den här gången till 2019.

Rapporterna kom först från Kotaku och har sedan dess även bekräftats av Eurogamer. Källor med insikt i projektet har sagt att spelet som ursprungligen planerades att släppas i år, inte kommer att vara ute förrän någon gång under nästa år.

Om dessa rapporter stämmer, kommer detta innebära spelets tredje försening sedan det först tillkännagavs på E3 under 2014. Det planerades ursprungligen att släppas under 2016, men sköts upp för att släppas som en av huvudtitlarna för Xbox One X under november 2017. Sedan dess har det skjutits upp till någon gång under våren 2018.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Nu när våren närmar sig sitt slut och det snart är dags för årets E3, börjar det dyka upp frågor bland fansen.

Nyligen fick avbrott av förbeställningar av spelet via Amazon fans att tro att arbetet med spelet skulle avbrytas. Även om Aaron Greenberg från Microsoft gick ut på Twitter med ett meddelande som försäkrade fans om att teamet fortfarande arbetade hårt med projektet, nämnde han ingenting om eventuella förseningar.

Om spelet blivit ytterligare försenat, kan detta vara ett hårt bakslag för Xbox' spellista för året. Trots att konsolen redan släppt Sea of Thieves och State of Decay 2 under årets första halva, ser den andra halva fortfarande ganska tom ut.

Det verkar som att Microsoft inte har särskilt mycket mer att komma med, förutom ryktena om en ny Forza Horizon-titel. Ett försenat men välgjort spel, är ändå att föredra över ett inkomplett spel som slarvats igenom för att hinna ut i tid.

Om det finns något att rapportera om Crackdown 3, är vi säkra på att Xbox kommer att ta upp det under deras presentation på årets E3.