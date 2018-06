Huawei 5G-mobil kommer neste år

Huawei har bekreftet at de er klare til lanseringen av en 5G-klar smarttelefon neste år.

I en tale utført under Mobile World Congress Shanghai-messen avslørte nåværende styreleder for Huawei, Eric Xu, at selskapet planlegger en rekke 5G-løsninger i 2019, i forbindelse med bevegelsen mot nestegenerasjonsnettverkene.

Dette inkluderer lansering av en 5G-klar smarttelefon i juni 2019, rett i etterkant av lanseringen av den 5G-klare Kirin-mobilprosessoren tidligere på året.

Huawei lanserer 5G

«Disse produktene vil tillate forbrukere som er ute etter høyere hastigheter å nyte en fantastisk 5G-opplevelse så fort som mulig», sa Xu. «Huawei er klare til å jobbe med våre industri-partnere, investere og innovere, slik at vi sammen kan ha suksess med å utføre 5G-oppdraget.»

Huawei har i lengre tider vært pådrivere når det gjelder 5G-teknologi, i forkant av den forventede verdenslanseringen av det nye superraske nettverket i 2020.

På Mobile World Congress-messen avslørte også selskapet at de allerede har utviklet et 5G-klart modem, som del av en plan om å lansere et nettverk klart for markedet innen slutten av 2018.

Huawei sier at de for øyeblikket jobber sammen med flere enn 30 av de største tilbyderne i verden, slik at de kan videreføre 5G-forskning, og at de allerede har brukt $600 millioner på utvikling av teknologien.