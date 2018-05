GTA 6: viimeisimmät uutiset ja huhut Grand Theft Auto 6:sta

Rockstar vaikuttaa paiskivan kovasti töitä julkaistakseen uuden Red Dead Redemption 2:n faneilleen ennen lokakuun virallista julkaisupäivää, mutta emme malta silti olla miettimättä myös GTA 6:n tulevaisuutta.

Grand Theft Auto on yksi maailman suurimmista peleistä. Vaikka GTA V:n online-maailmassa nähdäänkin jatkuvasti uusia päivityksiä, on itse pelin julkaisusta tullut kuluneeksi jo viisi vuotta.

Haluammekin spekuloida hieman millä tavalla tuleva GTA 6 toteutetaan, mihin kaupunkiin tai kaupunkeihin tapahtumat sijoittuvat ja milloin se julkaistaan.

Grand Theft Auto 6:n kohdalla olemme hieman samassa tilanteessa kuin Applen laitteiden kanssa – pienimmätkin tiedonjyväset pidetään tarkoin yhtiön huomassa, jotteivat ne paljastuisi suurelle yleisölle. Sarjan suurina faneina kahlasimme kuitenkin läpi kaiken löytämämme tiedon etsien parhaat huhut ja faktat lähivuosina julkaistavasta pelistä.

Suoraan asiaan

GTA 6:n julkaisupäivä: milloin peliä pääsee pelaamaan?

Red Dead Redemption 2 julkaistaan lokakuussa 2018, joten joudumme todennäköisesti odottamaan GTA 6:n julkaisua vielä jonkin aikaa.

Joidenkin raporttien mukaan seuraava osa saattaisi saapua vuonna 2020, mikä ei kuulosta mitenkään mahdottomalta arviolta. Rockstar on päivittänyt pelin online-versiota säännöllisin väliajoin, joten vuonna 2013 julkaistu peli ei ole päässyt vielä vanhenemaan liikaa.

Jos Red Dead Redemption 2:n online-puoli tulee olemaan lähellekään yhtä vakuuttava kuin GTA 5:ssä, se tulee todennäköisesti pitämään Rockstarin melko kiireisenä myös seuraavien vuosien ajan.

Kuuluisan pelialan analystin, Michael Pachterin mukaan peliä saatetaan joutua odottamaan jopa vuoteen 2022 asti. Pachter kertoi Gaming Boltin haastattelussa, että parhaassa tapauksessa peli saatettaisiin julkaista jo vuonna 2021, mutta hän pitää todennäköisempänä vuotta 2022.

Meidän on turha odottaa uutisia GTA 6:sta aivan lähiaikoina, sillä todennäköisesti se seuraa edeltäjänsä, GTA V:n esimerkkiä. Rockstarilla on ollut nimittäin tapana venyttää uusien peliensä julkaisut siihen pisteeseen asti, että fanien odotus kasvaa suorastaan sietämättömälle tasolle. Toisaalta GTA:n tasoisen hittipelin kehitys ei tapahdu aivan yhdessä hujauksessa.

GTA 6 traileri: milloin voimme nähdä ensimmäiset videot uudesta pelistä?

Rockstar on tunnettu salaperäisyydestään. Pelistudio on pitänyt uusien peliensä tiedot niin visusti hallussaan, että minkäänlaisten vuotojen julkistaminen on todella epätodennäköistä.

Uskomme, että Rockstar tekee GTA 6:n suhteen samalla tavalla kuin se toimi GTA 5:n ja Red Dead Redemption 2:n kanssa. Yhtiö kertoi molemmista peleistä julkisesti vain muutama päivä ennen virallisten trailereiden julkaisua.

Voit siis olla huoleti – jos GTA 6:sta julkaistaan traileri, tulet varmasti huomaamaan sen joka puolella.

GTA 6 uutiset: mitä tiedämme tähän mennessä?

The know:n raportti Vice Citystä

Viimeisin merkittävä Grand Theft Auto 6 -huhu tuli The Know:n YouTube-kanavalta. Heidän mukaansa sisäpiirilähde oli kertonut, että peli julkaistaan vuonna 2021 tai 2022 ja sen työnimi on Project Americas.

Koodinimi tulee ilmeisesti siitä, että pelaajat pystyisivät lentämään pelissä Yhdysvaltojen ja Etelä-Amerikan välillä. Suurin osa pelin tarinasta sijoittuisi kuitenkin Yhdysvaltoihin. Lähde väittää myös, että pelin pääkaupunkina nähtäisiin Vice City (Rockstarin versio Miamista), mikä viittaisi siihen, että peli käsittelee huumeiden salakuljetusta. Idea tuntuisi loogiselta Narcosin ja Breaking Badin kaltaisten huumeiden salakuljettamisesta ja valmistamisesta kertovien hittisarjojen ansiosta – etenkin jos Rockstar päättää pysyä 80-luvun teemassaan.

Peliyhtiö itse ei luonnollisestikaan halunnut kommentoida huhuja, joten tällä hetkellä jäämme vain arvailujen varaan niiden todenperäisyydestä. Huhujen mukainen konsepti kuulostaisi joka tapauksessa kiinnostavalta ja olisi varmasti monen sarjan fanien mieleen, sillä Vice Cityllä on aina ollut erityinen paikka GTA-pelaajien sydämissä.

Rockstar on vahvistanut kehittävänsä GTA 6:tta

Tiedämme varmaksi sen, että GTA 6 on tulossa, vaikka kehitys saattaakin olla vielä melko alkuvaiheessa.

"Emme (vielä) tiedä, mitä GTA 6:sta tulee, mutta meillä on ideoita sen suhteen", Leslie Benzies, Rockstarin toimitusjohtaja kertoi Develop maganizen haastattelussa jo vuonna 2013.

Pelin fanit voivat siis huokaista helpotuksesta, sillä Rockstar on joka tapauksessa kehittämässä uutta GTA:ta.

Benziesin mukaan Rockstarilla ei ainakaan ole pulaa uusista peli-ideoista.

"Meillä olisi ideoita noin 45 vuoden edestä. Meidän täytyy siis valita niistä oikeat".

"Prosessin täytyy lähteä ideasta. Ensimmäinen kysymys on, mihin peli sijoittuu: asiat tehdään eri tavalla riippuen siitä ovatko hahmot Los Angelesissa, New Yorkissa tai Miamissa".

"Kartta ja tarina kulkevat käsi kädessä ja tarina täytyy myös rakentua sillä tavalla, että siihen saa kehitettyä tehtäviä".

Olemme iloisia, että Rockstarilla on niin paljon ideoita uuden GTA 6:n suhteen. Toivomme hartaasti, että pelistudio saisi ne kasaan piakkoin, jotta pääsisimme nauttimaan uudesta Grand Theft Autosta pitkän odotuksen jälkeen.

GTA 6:n pelimaailma: mihin GTA 6 tulee sijoittumaan?

Emme ole saaneet vielä käsiimme mitään konkreettista raporttia pelin kartasta, mutta kaikki internetissä liikkuva tieto viittaisi valtavan suureen pelimaailmaan.

Näimme jo GTA V:ssä todella suuren kartan, mutta seuraava osa saattaa viedä pelimaailman laajuuden aivan uudelle tasolle. Huhujen mukaan pelissä voitaisiin nimittäin nähdä mahdollisesti jopa koko Yhdysvaltojen laajuinen kartta.

Niin valtava kartta vaatisi jonkin nopean keinon matkustamiseen ja jotkin raportit ovatkin ehdottaneet esimerkiksi jonkinlaista teleporttaamista.

Olemme kuulleet myös mielenkiintoisen huhun siitä, että uutuuspeli saattaisi sijoittua 70-luvulle.

Ympäri internetiä leviää myös toinen kiintoisa huhu, joka tuntuu vain voimistuvan. Monet ovatkin puhuneet, että GTA 6 saattaisi rantautua lähemmäs Rockstarin brittiläisiä juuria sijoittumalla Lontooseen.

Spekulaatiot alkoivat oikeastaan Rockstarin perustajan Dan Houserin kommentista:

"GTA on aina ollut nykypäivän (tai viime vuosikymmenten) Yhdysvaltoihin sijoittuva englanninkielinen peli... Mikään ei kuitenkaan rajoita (peliä) niihin raameihin, se on vain yksinkertaisesti ollut vallitseva tapamme tähän saakka".

Rockstar Gamesin lähteen mukaan Lontoo on ainoa Yhdysvaltojen ulkopuolinen kaupunki, jota ollaan pohdittu tulevan pelin mahdolliseksi miljööksi.

Jos meidän täytyisi veikata, mihin suuntaan peli on menossa, uskoisimme Rockstarin palaavan Vice Cityyn ja linkittämään pelinsä ylempänä mainittuun 70-luvun teemaan. The know:n äskettäin julkaistu raportti ehdottaisi pelin tapahtumapaikaksi 80-luvun Vice Cityä, jossa pelaajat pääsisivät tehtävien kautta seuraamaan huumeiden käytön nousua kyseisellä aikakaudella. Huhutussa pelissä pelaajat pystyisivät liikkumaan Vice Cityn ja Etelä-Amerikan välillä, mikä toisi kieltämättä uuden kiinnostavan ulottuvuuden pelimaailmaan.

GTA 3 -trilogia sijoittui Liberty Cityyn, Vice Cityyn ja San Andreakseen. Tämä asetelma perustui alkuperäiseen Grand Theft Autoon, jossa pelaajat pääsivät myös kyseiseen kolmeen kaupunkiin.

Viimeisimmät Grand Theft Auto -pelit: GTA 4 ja GTA 5 ovat sijoittuneet Liberty Cityyn ja San Andreakseen, joten Vice City on ainoa alkuperäinen kaupunki, johon emme ole vielä päässeet tutustumaan uudemmassa GTA-pelissä.

Ainoa kysymys onkin, käyttääkö Rockstar samaista logiikkaa pelinsä suunnittelussa.

GTA 6 huhut

1. Naispäähenkilö

Rockstarilta kysyttiin naishahmosta jo GTA 5:n kohdalla, mutta pelissä nähtiin sen sijaan kolme miessankaria (tai ehkä paremminkin antisankaria). Rockstarin perustaja ja käsikirjoittaja Dan Houser kertoi The Guardianin haastattelussa, etteivät he olleet missään vaiheessa harkinneet naispäähenkilöä. Houserin mukaan kyse ei kuitenkaan ollut naisten syrjimisestä.

"Emme oikein ajatelleet koko asiaa silloin", Houser sanoi. "Se ei silti sulje pois sitä vaihtoehtoa, ettemmekö voisi harkita asiaa (tulevaisuudessa). Pelissä nähdyt hahmot syntyivät sellaisina kuin ne olivat. Luomisprosessi ei noudattanut kaavaa: meillä on X ja Y, joten tarvitsemme Z:n. Emme yrittäneet täyttää tiettyjä kriteerejä – enkä usko, että sillä tavalla saa luotua mitään uskottavaa tai samaistuttavaa".

"Voisimmeko tuoda peliin tulevaisuudessa naispääosan? Totta kai. Emme ole vielä löytäneet oikeaa peliä sille, mutta se on yksi asia, jota mietimme jatkuvasti".

"Valinta ei tuntunut luontevalta tähän peliin, mutta se olisi loistava vaihtoehto tulevaisuudessa, kunhan hahmo sopii pelin teemoihin. GTA 5:n kohdalla hahmot kehittyivät kuitenkin luontevasti niiden teemojen ympärille, joita halusimme työstää".

Fanit ovat jo pitkään toivoneet naishahmoa Grand Theft Autoon ja ainakin huhut sen ympärillä käyvät erittäin voimakkaina.

Todennäköisyys: Vahva. Pääroolia tai yhtä päärooleista näyttelevä naishahmo olisi mukavaa vaihtelua GTA:n prostituution ympärillä rakentuville naishahmoille.

2. Eva Mendez and Ryan Gosling

Olemme kuulleet ympäri internetiä huhuja siitä, että Eva Mendez olisi Rockstarin ykkösvaihtoehto naispäähenkilön esittäjäksi.

Eikä siinä vielä kaikki. Listalla on myös miespäähenkilön esittäjä – kuka muukaan kuin Ryan Gosling, joka sattuu olemaan myös Eva Mendezin puoliso.

Todennäköisyys: Kyseenalainen. GTA on yksi maailman tunnetuimmista peleistä ja se tunnetaan hyvin myös peliteollisuuden ulkopuolella, joten tunnettujenkin näyttelijöiden saaminen peliin on täysin mahdollista. Emme kuitenkaan ole järin vakuuttuneita kyseisestä huhusta.

3. Täysi VR-tuki

Toinen GTA 6 -huhu liittyy virtuaaliseen todellisuuteen. Monien verkossa liikkuvien huhujen mukaan Grand Theft Auto -sarjan tulevassa pelissä olisi täysi VR-tuki.

Huhut eivät ole maininneet mitään tiettyjä VR-laseja, mutta puheet kuulostavat ylipäätäänkin hieman hatarilta.

Todennäköisyys: Kyseenalainen. GTA 6:ssa saatetaan hyvinkin nähdä jonkinlainen VR-kokemus, mutta koko pelin pelaaminen virtuaalitodellisuudessa olisi todella käänteentekevää.

Ellemme näe valtavia harppauksia VR-pelaamisessa lähivuosien aikana, kokonaisen GTA-pelin pelaaminen virtuaalisessa todellisuudessa olisi aika intensiivinen kokemus.

Peli on nykymuodossaan nopeatempoinen ja toiminnantäytteinen. Lisäksi peliä pelataan usein tunteja putkeen, joten virtuaalisessa todellisuudessa pelattava GTA ei kuulosta tällä hetkellä kovin todennäköiseltä.

4. Aikamatkustus tai jokin muu futuristinen sivujuonne

Huhut GTA 6:n pelimaailman valtavasta koosta saivat liikkeelle myös ajatuksia aikamatkustuksesta. Joidenkin mukaan se voisi olla jopa merkittävä osa uutta peliä.

Kyllä... olemme tosissamme.

ChristianToday-lehden (emme vitsaile) mukaan pelaajat pääsisivät aikamatkustuksen makuun, sillä pelimaailmassa voisi teleportata paikasta toiseen silmänräpäyksessä.

Todennäköisyys: Olematon. Olemme tottuneet näkemään GTA-peleissä mitä kummallisempia sivutehtäviä, mutta aikamatkustus osana varsinaista pelikokemusta ei vain yksinkertaisesti sovi Rockstarin tyyliin.

ChristianTodaylla ei myöskään ole väitteidensä tueksi mitään lähteitä, kuvakaappauksia tai todisteita, joten olemme vähintäänkin agnostikkoja huhun suhteen.

5. Pelaaminen joko poliisina tai rikkolisena

Yksi GTA 6:n juonen mahdollisuuksista olisi pelata joko poliisina tai rikollisena – ainakin, jos GTA 6:ssa nähdään GTA 5:n tapaan useampi päähenkilö. Yksi hahmoista saattaisi siis olla poliisi.

Todennäköisyys: Vahva. Voisimme kuvitella tämän käänteen sopivan mainiosti Rockstarin tyyliin ja olevan helposti yhdistettynä myös pelin tarinaan. Olisi erityisen hauskaa, jos yksi pelin hahmoista olisi Trevorin kaltainen sekopää ja toinen poliisi. Hahmojen välillä vaihdettaessa pääsisi kokemaan huiman kontrastin.