Sådan gør Google den nye Huawei Mate 20 Pro til den bedste arbejds-mobil nogensinde

Google arbejder ihærdigt for at gøre Android-mobiler til en del af dit arbejdsliv - inklusive de nye Huawei Mate 20 og Huawei Mate 20 Pro.

I en tale under Huaweis lancering af Huawei Mate 20 forleden i London fortalte Googles Marketingchef, Bob Borchers, hvor tæt de to selskaber havde arbejdet sammen om at gøre de nye mobiler attraktive for erhvervskunder.

Huawei har haft svært ved at få fodfæste på det amerikanske marked, efter at der har været beskyldninger fremme om, at deres produkter udspionerede kunderne.

Borchers fortalte, at Mate 20 og Mate 20 Pro er de to seneste tilføjelser til Googles Android Enterprise Recommended-program, som firmaet iværksatte tidligere på året for at promovere, hvad de mener er de bedste produkter til erhvervslivet i dag.

"Android er ikke bare det førende valg for forbrugerne, men også for erhvervslivet over hele kloden", understregede han. "Vi er begejstrede for at have fået Huawei Mate 20 og Mate 20 Pro med i vores Android Enterprise Recommended-program.”

Android Pie og EMUI 9

Huawei har tidligere beskrevet, hvordan deres nye EMUI 9-software hovedsageligt er baseret på Android 9.0 Pie, hvilket understreger det tætte samarbejde mellem de to teknologi-giganter.

"Android 9 er det seneste resultat af vores anstrengelser på at bringe AI til alle", fortalte Borchers. "Den sigter mod at gøre mobilerne endnu smartere ved at tilpasse sig den omkringliggende verden, og måden, man bruger mobilen".

EMUI 9 arbejder også sammen med Android 9.0 Pie for at hjælpe med at forstærke sikkerheden på mobilen, og Borchers fremhævede den nye 3D ansigtsgenkendelse på de nye Huawei-mobiler som et eksempel på den øgede sikkerhed.

Brugere af Mate 20 og Mate 20 Pro får mulighed for at bruge denne feature til at godkende køb i Google Play Store i stedet for fingeraftryksscanning.

De nye mobiler har også forbedret YouTube-afvikling, inklusive HDR- og 360-video. Hertil kommer specielle værktøjer, der har til formål at mindske brugerens afhængighed af enhederne.

"Vi har arbejdet tæt sammen med Huawei for at sikre os, at de enheder, som bliver lanceret i dag, møder eller overgår vores forventninger", sagde Borchers.