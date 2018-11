Ryan Reynolds er bare perfekt som Detective Pikachu i den nye Pokémon-trailer

Selv om Pokémon har været et verdens-fænomen i over 20 år, har der alligevel der aldrig været lavet en live-action film baseret på Nintendos verden af små monstre – indtil nu!

Warner Bros. har netop lanceret den første trailer for deres kommende film Pokémon: Detective Pikachu med skuespillere som Justice Smith (The Get Down), Ken Watanabe (The Last Samurai) samt Ryan Reynolds (Deadpool), der lægger stemme til den lille detektiv-mus.

Pikachus Sherlock Holmes-inspirerede alter ego fik sin debut i Nintendos 3DS-spil Detective Pikachu i 2016. Spillet blev øjeblikkeligt super populært, og en filmversion blev annonceret meget kort tid efter spillets lancering.

Pokémon: Detective Pikachu mikser live-action skuespil med CGI-animerede væsner, og filmens plot ligger tilsyneladende tæt på spillets: En ung mand ved navn Tim Goodman (Smith) slår sig sammen med Detective Pikachu om at løse et mysterium – og twistet er, at Goodman faktisk kan forstå Pikachu, mens alle andre bare hører "Pika Pika!"

Baseret på traileren nedenfor virker Reynolds som et inspireret og herligt valg til rollen som Detective Pikachu, og han vil helt sikkert vil få publikum til at grine, når familiefilmen rammer biograferne den 11. maj 2019.