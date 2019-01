John McAfee betalar ut 100 000 dollar om du lyckas hacka hans "ohackbara" Bitfi-plånbok för kryptovaluta

John McAfee har erbjudit 100 000 dollar (cirka 880 000 kronor), till den som lyckas hacka hans senaste affärsidé, Bitfi Wallet.

"Min Bitfi Wallet är verkligen världens första ohackbara enhet," hävdade den excentriska grundaren av antivirusprogrammet McAfee i ett inlägg på Twitter och erbjöd en belöning till den som kan motbevisa honom.

Bitfi Wallet är en hårdvaruenhet för att lagra din kryptovaluta (som till exempel Bitcoin), på ett sätt som betyder att de inte kan stjälas av hackers. När du behöver betala med kryptovaluta, kan du använda dig av Bitfi Wallet för att göra betalningen.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

For all you naysayers who claim that “nothing is unhackable” & who don’t believe that my Bitfi wallet is truly the world’s first unhackable device, a $100,000 bounty goes to anyone who can hack it. Money talks, bullshit walks. Details on https://t.co/ATFaxwUzQCJuly 24, 2018