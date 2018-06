Læk afslører detaljer om Snapdragon 1000 til bærbare

Mens Qualcomm arbejder sammen med Microsoft om at smelte deres Snapdragon CPU ind i Windows 10-bærbare, så er der rygter om, at firmaet også har en Snapdragon 1000 på vej.

Takket være gravearbejde fra WinFuture, så ved vi nu (eller vi tror, vi ved) lidt mere om Qualcomms kommende CPU: Den bliver relativ stor, omkring 20mm x 15mm (plads til flere kerner) og har et heftigt strømforbrug på 12W. Det ser også ud til, at den skal monteres via en socket på motherboardet. Her er vi dog lidt i tvivl om, hvorvidt det blot er i testfasen.

Disse tekniske detaljer tyder på, at den nye CPU kommer med noget flere kræfter end for eksempel Snapdragon 850. Snapdragon 1000 CPU'en bliver også bygget fra bunden og udelukkende til bærbare - ikke smartphones.

Op imod Intel Y og U

Testmaskinen, som Qualcomm bruger i testfasen, er tilsyneladende en bærbar med 16GB RAM og 256GB disk. Det giver en idé om, hvilke maskiner, der er i søgefeltet, og det ser ud til, at den kommende CPU skal direkte i kamp med Intels Y og U-serier.

Qualcomms tidligere processorer til bærbare har ikke ligefrem kunnet prale af forrygende hastigheder, men til gengæld har de "always-on connectivity" (over LTE/4G) og en forbavsende lang batterilevetid (omkring 20 timer), og det er features, der altid er tiltalende for en bærbar.

Hvor meget den kommende Snapdragon 1000 kommer til at trække ned i de specifikationer, må vi vente med at se, da vi endnu ikke har fået hovedspecifikationerne oplyst. Og vi ved heller ikke, hvornår Qualcomm har tænkt sig at offentliggøre deres planer.

Via Ars Technica