Anmeldelse: Panasonic Lumix ZS100 / TZ100

Lumix ZS100 (Kendt som Lumix TZ100 udenfor USA) er et stort skridt fremad for Panasonics rejsekameraer, og er et nyt interessant emne på markedet for kameraer med 1,0 tomme sensorer – nemlig et kamera i lommestørrelse med 10x zoom. For mange kan dette meget vel være det perfekte kompaktkamera.

Panasonic gik ind på markedet for digitale kameraer i 2001, og i 2006 producerede de den første model i den populære ZS-serie (TZ udenfor USA). Det er en serie af kameraer, der med et lille hus og stor zoom er designet til at appellere til rejsende.

Man kan roligt sige, at der er sket en masse fremskridt i de ti mellemliggende år, og mange af dem har Panasonic selv bragt til markedet. ZS / TZ-kameraer har vist sig at være et stort hit i løbet af årene, og med et større fokus på indførslen af flere luksusfunktioner i kompaktkameraer, har Panasonic nu øget indsatsen med en ny model, Lumix ZS100 / TZ100.

Den vigtigste ændring, som ZS100 / TZ100 bringer med sig, er skiftet fra en 1/2.3-tomme sensor, som man kender fra ZS60 / TZ80, til en meget større 1,0 tomme sensor med 20,1 millioner effektive pixels. Sensorer på én tomme er blevet meget populære i de seneste år, først med Sonys RX100-serie, og dernæst med Canons seneste G-serie af kompaktkameraer.

Funktioner

1, 0 tommer CMOS-sensor, 20,1 MP

25-250 mm f/2.8-5.9 zoomobjektiv

4K-videooptagelse

En 1,0 tomme sensor hæver øjeblikkeligt ZS100 / TZ100 et niveau over mange af de konkurrende rejsekameraer. Det er den samme sensor, som man finder i Panasonics bedste bridge-kamera, det meget succesfulde Lumix FZ1000. I ZS100 / TZ100 er den kombineret med en ny Venus Engine-processor og et Leica DC Vario-Elmarit 25-250mm f/2.8-5.9 zoomobjektiv. Der er også Panasonics Power OIS-stabiliseringssystem til stillbilleder og et femakslet hybrid OIS-stabiliseringssystem til video.

På trods af, at pixeltallet er forøget i forhold til sidste års ZS50 / TZ70, er sensoren fire gange større i ZS100, hvilket betyder, at de enkelte pixels er 2,4 gange større, og det skulle være rigtig gode nyheder for billedkvaliteten og støjhåndteringen i særdeleshed. Det har givet Panasonic mod til at give ZS100 en forindstillet lysfølsomhedsspændvidde fra ISO125 til ISO12.800, og der er også en udvidet indstilling på ISO80, 100 og 25.600.

Med 10x zoom mener Panasonic nu, at ZS100 hører til i en helt ny afdeling af kompakte rejsekameraer – premium superzoom, kalder Panasonic det. Alle andre kameraer i lommestørrelse, der har en sensor på 1,0 tomme, er begrænset i deres zoom, så det er ganske interessant at se fabrikanten komme med et kamera, der i endnu højere grad skulle appellere til rejsende fotografer.

Med tanke på Panasonics begejstring for alt, der har noget med 4K at gøre, er det ingen overraskelse, at ZS100 har mulighed for 4K-videoptagelse (i enten 30 eller 25 billeder pr. sekund), og 4K-fotoindstillinger er tilgængelige, så det er let at skyde 8MP stillbilleder med 30fps. Der er også Panasonics seneste tilføjelse til 4K-afdelingen, Post Focus-mode. I denne indstilling tager kameraet en sekvens af billeder med forskellig fokusafstand, og så kan du vælge det skud, hvor dit motiv er skarpt efterfølgende.

Derudover har ZS100 4K-beskæring, hvilket åbner for forbedring af kompositionen af 4K-optagelser og nedskalering til Full HD i kameraet.

Søgere er ved at gøre en glædelig genkomst på kompaktkameraer, og ZS100 / TZ100 har en 0.2 tommer elektronisk søger med 1.160.000 dots indbygget, som gør det lettere at komponere et skud i kraftigt lys. Denne er naturligvis flankeret af en større skærm på bagsiden af kameraet, og her er der tale om en 3-tommer skærm med 1,040.000 dots, som er berøringsfølsom. Der er desuden monteret en øje-sensor, som registrerer, hvornår kameraet holdes op til øjet for så at slukke for skærmen og aktivere søgeren.

Som endnu en fjer i specifikationshatten er ZS100 i stand til at optage både raw og JPEG. Det går godt sammen med de forskellige indstillingsmuligheder såsom blændeprioritering, lukkerprioritering og manuel eksponering, der akkompagnerer de automatiske fotograferingsprogrammer. Derudover er det muligt at indstille lukketiden til 60-1/2000 sekund, når den mekaniske udløser er i brug, eller til 1-1/16000 sekund når den elektroniske udløser bruges. Det skulle derfor være muligt at indkapsle meget hurtig bevægelse og bruge den bredeste blænde i kraftigt lys.

Det er interessant, at der ikke er NFC-teknologi i kameraet på trods af, at kameraet er udstyret med wifi. Panasonic oplyser, at denne teknologi ikke har vist sig at være så udbredt som forventet. ZS100 skal dyste mod de seneste en-tomme komptaktkameraer fra rivalerne Sony og Canon, herunder RX100 IV and the G7 X Mark II, men ingen af disse tilbyder så kraftig zoom. Derfor kan man argumentere for, at ZS100 i øjeblikket ikke har nogle nære konkurrenter.