Twitch kommer hålla ett enormt interaktivt Pokémon-maraton

Twitch har samarbetat med Pokémon Company för att göra Pokémon: The Series möjligt, som är en Poké-extravaganza som kommer visa upp 16 filmer och 19 säsonger av tv-serier via livestreams i ett flertal olika maraton.

Det kommer dessutom finnas ett Twitch-exklusivt tillägg som heter Twitch Presents: Pokémon Badge Collector. Denna lägger till en interaktiv overlay på sändningarna, som låter tittarna att samla Pokémon-märken virtuellt. Ju mer märken du har, desto mer poäng samlar du. Om du samlar tillräckligt många poäng kan du ta dig upp till toppen av poänglistan.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Så här ser overlayen ut:

Så tittar du

Maratonet kommer att sätta igång nästa vecka och pågå ända fram till 2019. Det kommer att börja med den första säsongen Pokémon: Indigo League den 27 augusti klockan 19:00.

Du kan kolla på alla maraton på kanalen Twitch Presents. Det kommer till och med att finnas översättningar tillgängliga på franska, tyska, spanska, italienska och portugisiska, på egna kanaler.

Du kan se hela listan av filmer och serier (med datum och tider) listade på Twitch Presents. Några av filmerna kommer bland annat att vara Pokémon: The Movie 2000, Pokémon: The First Movie och Pokémon: The Rise of Darkrai.