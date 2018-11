Ryan Reynolds är på något sätt perfekt som Detective Pikachu i ny Pokémon-trailer

Pokémon har varit ett världsfenomen i över 20 år, trots det har vi fortfarande inte fått se en live-action film baserad på Nintendos värld av små monsters - fram till nu!

Warner Bros. har precis släppt den första trailern för deras kommande film Pokémon: Detective Pikachu, med skådespelare som Justice Smith (The Get Down), Ken Watanabe (The Last Samurai) och Ryan Reynols (Deadpool), som gör rösten åt den populära gnagaren.

Pikachus Sherlock Holmes-inspirerade alter ego gjorde sin debut 2016 i Nintendos 3DS-spel Detective Pikachu och blev en favorit hos fansen omedelbart. En filmversion av spelet tillkännagavs strax efter dess utgivning.

Filmen blandar liveaction skådespel med inslag av CGI-animerade varelser och verkar till stor del följa spelets handling, där en ung man vid namn Tim Goodman (Smith) går ihop med Detective Pikachu för att lösa ett mysterium. Tvisten är att Goodman faktiskt förstår Pikachu, medan alla andra bara hör "Pika Pika!".

Baserat på trailern du kan se nedan, verkar valet av Reynolds som Detective Pikachu vara ett inspirerat och störtskönt val som garanterat kommer att locka till många skratt när filmen släpps på bio i maj 2019.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)