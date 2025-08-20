ASUS ROG Xbox Ally is vanaf 16 oktober 2025 verkrijgbaar, prijs blijft onbekend

ASUS kondigt vandaag aan dat de ROG Xbox Ally en de ROG Xbox Ally X, uitgerust met de nieuwste AMD Ryzen Z2 Series processors, vanaf 16 oktober 2025 in de winkels liggen. Bezoekers van Gamescom 2025 krijgen als eersten de kans om beide handhelds zelf uit te proberen. Prijzen en pre-orderinformatie worden binnenkort bekendgemaakt.

De ROG Xbox Ally wordt aangedreven door een AMD Ryzen Z2 A processor met vier Zen 2 cores, acht threads en acht AMD RDNA 2 GPU-cores. Dit gaat samen met 16GB LPDDR5X-6400 RAM, een 512GB SSD en een 60Wh-batterij.

De ROG Xbox Ally X biedt nog meer power met de AMD Ryzen AI Z2 Extreme, een nieuwe achtcore/16-thread Zen 5 APU met 16 RDNA 3.5 GPU-cores en geïntegreerde NPU. Dit model beschikt over 24GB LPDDR5X-8000 geheugen, een 1TB SSD en een grotere 80Wh-batterij voor langere speeltijd.

Het Xbox-team heeft achter de schermen samengewerkt met game studios om duizenden PC-titels te testen en te optimaliseren voor handhelds. Dankzij het nieuwe Handheld Compatibility Program krijgen gebruikers vanaf dag één de best mogelijke ervaring. In de gamebibliotheek zijn straks twee nieuwe aanduidingen te vinden: Handheld Optimized (direct speelbaar) en Mostly Compatible (kleine aanpassingen nodig).

Daarnaast introduceert Xbox geavanceerde shader delivery op de ROG Xbox Ally, waardoor shaders al tijdens de download worden voorgeladen. Hierdoor starten games tot wel 10 keer sneller, draaien soepeler en gebruiken ze minder batterij bij de eerste keer spelen. De ROG Xbox Ally X met Ryzen AI Z2 Extreme ontgrendelt bovendien nieuwe AI-functies vanaf begin volgend jaar. Zo is er de Automatic Super Resolution (Auto SR), die games op lagere resolutie opschaalt naar hogere beeldkwaliteit en soepele framerates. Highlight reels gebruikt dan weer AI om automatisch spelmomenten vast te leggen en vormt deze om tot korte clips.