Eerste gameplay Pokémon Legends Z-A getoond, lancering volgt aan het einde van 2025

27 februari is een bijzondere dag voor Pokémon-fans, want op die dag is het officieel Pokémon Day. De franchise bestaat inmiddels 29 jaar en The Pokémon Company had weer heel wat nieuws voor ons in petto tijdens Pokémon Presents. Naast kleinere aankondigingen voor bestaande games als Pokémon Go, Pokémon Unite en Pokémon Sleep, hoorden we voor het eerst nieuws over de volgende grote games, Pokémon Champions en Pokémon Legends Z-A.

Pokémon Champions

Een onverwachte aankondiging was Pokémon Champions. Deze game focust alleen op Pokémon-gevechten tegen andere spelers en is beschikbaar op zowel de Nintendo Switch als smartphones. Verder kan je al je Pokémon gebruiken in Champions als je gebruikmaakt van Pokémon Home. Of je nu een Pokémon wil gebruiken die je gevangen hebt in Pokémon Go, Let's Go, Brilliant Diamond of Scarlet, het kan allemaal.

Een lanceringsdatum voor deze game is nog niet bekend. We verwachten hem pas ten vroegste in 2026 te zien.

Pokémon Legends Z/A

We zien eindelijk ook concrete gameplay van Pokémon Legends Z/A. Het spel speelt zich af in Lumiose City, dat zich bevindt in de Kalos-regio waar Pokémon X/Y zich afspeelde. Lumiose City wordt gerenoveerd in de game en bevat nu gebieden waar wilde Pokémon rondlopen. Je kan echter niet buiten de stad rondlopen, dus het is niet zo dat de hele Kalos-regio in de game zit.

De Pokémon-gevechten gaan er op hun beurt volledig anders aan toen dan hiervoor. Je kan Pokémon laten bewegen om aanvallen te ontwijken en een voordeel te krijgen wanneer ze zelf aanvallen. Daarnaast zijn Mega Evolutions terug van weggeweest. In de trailer zagen we onder andere Mega Lucario en Absol. Het is voorlopig niet duidelijk of er nieuwe Mega Evolutions zijn toegevoegd.

Je krijgt wel nog steeds de keuze uit drie starter Pokémon, met name Chikorita, Totodile en Tepig. Het zou wel enigszins logisch zijn dat de laatste evoluties van deze drie (Meganium, Feraligatr en Emboar) ook een Mega Evolution krijgen. Dat is echter louter speculatie.

Een exacte lanceringsdatum is er momenteel nog niet en we moeten het voorlopig doen met "het einde van 2025". De game wordt dus wel sowieso nog dit jaar op de markt gebracht.