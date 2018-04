Bedste digitale kameraer

Ok, vi indrømmer, det er et umuligt spørgsmål. Det bedste kamera for en professionel fotograf kan ikke sammenlignes med det bedste kamera for en eventyrlysten amatør. Så vi har udvalgt de kameraer, som vi mener skiller sig ud på hver deres område. Det kan være, fordi deres ydeevne og specifikationer ligger helt i top, fordi prisen er forbløffende i forhold til, hvad de kan, eller fordi de simpelthen er knaldgode til det, de er beregnet til.

Hen ad vejen vil vi forklare forskellen mellem de forskellige kamaraer, men hvis du har brug for lidt mere hjælp, før du beslutter dig for, hvilken slags kamera du har brug for, kan du hente mange flere informationer i vores trin-for-trin guide: Hvilket kamera skal jeg købe?

Har du derimod allerede en klar idé om, hvilken slags kamera du gerne vil have, kan du gå direkte til vores mere specifikke kamera guides:

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Sidste år kom der nogle forbløffende gode kameraer på markedet, hvoraf mange af dem er med på vores liste nedenfor. Hvis du blot gerne vil vide, hvad vi synes, er de i særklasse bedste 10 kameraer, du kan købe lige nu - uanset brugerniveau og pris - så læs videre.

Alle disse kameraer har vi selv grundigt afprøvet og testet; hvis du gerne vil vide mere om dem og se prøvebilleder, så klik på linket for at få den fulde anmeldelse.

1. Nikon D850

Høj opløsning forenet med høj hastighed

Type: DSLR | Sensorstørrelse: Full-frame CMOS | Resolution: 45.4MP | Objektiv: Nikon F bajonetfatning | Viewfinder: Optical | Screen type: 3.2-inch kipbar touchscreen, 2,359,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 7fps | Video: 4K | brugerniveau: semiprof/prof

Fantastisk billedkvalitet

Fremragende ydeevne

Langsom Live View AF hastighed

SnapBridge connectivity

Det er måske nok dyrt, men hvis du er på udkig efter det bedste kamera på markedet lige nu, så opfylder Nikons fabelagtige D850 D-SLR faktisk alle krav. Med en fremragende 45.4MP full-frame sensor er billedkvaliteten helt i top. Men det er kun halvdelen af historien. Takket være et sofistikeret 153-point AF system og eksponeringshastighed på 9fps er D850 lige så velegnet til action og naturfotografering som til landskaber og portrætter. Nikon D850 er måske det bedste all-round kamera, vi nogensinde har testet.

Læs hele anmeldelsen af: Nikon D850

2. Fujifilm X-T2

Et kamera perfekt til fotoentusiaster

Type: Spejlløs | Sensorstørrelse: APS-C CMOS | Opløsning: 24.3MP | Objektiv: Fujifilm X bajonetfatning | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.0-inch tilt-angle display, 1,040,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 8fps | Video: 4K | brugerniveau: semiprof/prof

Ligger godt i hånden

Hurtig autofokus

Uden touchscreen

Ellers ikke noget

Denne opdatering ligner ved første blik sin forgænger X-T1, men der er foretaget nogle store forbedringer på Fujifilms follow-up flagskib inden for spejlløse kameraer. Men den største forbedring er måske dets autofokus. Et kæmpe spring fremad sammenlignet med det system, der var i X-T1. Autofokusering af objekter, der bevæger sig, er virkelig rap, mens både niveauet af sofistikering og individuel brugertilpasning er imponerende. Læg dertil eksponering på 8fps, et smart dobbelthængslet display, en klar EVF, Fujifilms excellente 24.3 X Trans III CMOS sensor og masser af funktionalitet på kamerahuset , og du har et af de bedste kameraer, der fås i dag.

Læs hele anmeldelsen af: Fujifilm X-T2

3. Sony Alpha A7R III

Sony's megapixel monster med væsentligt forbedret ydeevne

Type: Spejlløst | Sensorstørrelse: Full-frame CMOS | Opløsning: 42.2MP | Objektiv: Sony E bajonetfatning | Viewfinder: EVF | Screen type: 3.0-inch kipbar touchscreen, 1440,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Prof

10fps ved 42.2-megapixel

Hurtig autofocus

Begrænset touchscreen kontrol

Ikke noget XQD card slot

Der var engang, hvor det kun kunne være et Nikon eller Canon D-SLR, hvis man ville have full frame kamera af professionel kvalitet. Sonys voksende serie af spejlløse full-frame kameraer byder på et fantastisk alternativ. Med Alpha A7R III har Sony taget et af vores favorit spejlløse og med en forbedret funktionalitet gjort det til et af de mest komplette og alsidige kameraer, der findes i dag. Med en fremragende full-frame 42.2MP sensor understøttet af et avanceret AF-system og en 10fps eksponering, behøver du ikke længere at give køb på ydeevne for bedre opløsning eller omvendt.

Læs hele anmeldelsen af: Sony Alpha A7R III

4. Nikon D3400

Ikke det dyreste D-SLR for begyndere, men det er det bedste, synes vi.

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS | Opløsning: 24.2MP | Objektiv: Nikon F mount (DX) | Viewfinder: Optical | Screen type: 3.0-inch screen, 921,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder

God billedkvalitet

Guide mode

Fast skærm

Har ikke touchscreen

Nikons D3400 er rigtig billigt, har en af de skarpeste APS-C sensorer, der findes, og et smart lille objektiv. Det beviser, at du ikke behøver at betale en formue for at få et rigtig godt kamera, og vi vil hævde at dets blotte "value for money" gør det lige så imponerende som langt mere avancerede (og langt dyrere) alternativer. Det har stort set det samme design og de samme specifikationer som dets forgænger og er desuden udstyret med Nikons SnapBridge bluetooth synkronisering af billeder i høj kvalitet din smartphone eller tablet, hvilket gør det langt nemmere at dele billeder.

Det har en god 24MP sensor og selv om funktionaliteten er designet for at gøre det nemt for begyndere, så er det lille D3400 i de rette hænder et match for kameraer, der koster langt mere. Et super D-SLR til begyndere.

5. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Ydeevne i top i en superlille indpakning

Type: Spejlløst | Sensorstørrelse: Micro Four Thirds | Opløsning: 16.1MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Screen type: 3.0-inch kipbare touchscreen, 1,370,000 pixels | Viewfinder: EVF | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 8.6fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/entusiast

Kompakte proportioner

5-axis stabilisering

Mindre sensor end andre

Batteriets levetid kunne være bedre

Vi var begejstrede for det originale E-M10 på grund af dets størrelse, dets alsidighed og det, man fik for pengene, men E-M10 II tilfører det en ydeevne, der tager det til et nyt niveau. Det gamle kameras 3-axis billedstabiliseringssystem er blevet opgraderet til 5-axis systemet i Olympus' mere avancerede OM-D kameraer, viewfinderens opløsning er nærmest fordoblet og den kontinuerlige optagehastighed har sneget sig op fra 8fps til 8.6fps. Med et 5-axis billedstabiliseringssystem, en god elektronisk viewfinder, en imponerende 8.6fps optagehastighed og 4K video er E-M10 Mark III ikke bare et stykke legetøj, men et gedigent kraftfuldt kamera.

Læs hele anmeldelsen af: Olympus OM-D E-M10 Mark II

6. Fujifilm X100F

Perfekt kompakt kamera i klassisk design til fotoentusiaster

Type: Kvalitets kompakt | Sensor: APS-C CMOS | Opløsning: 24.3MP | Objektiv: 23mm f/2 | Monitor: 3-inch, 1,040,000 pixels | Viewfinder: Hybrid | Maksimal kontinuerlig optagehastig: 8fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Prof

Hybrid viewfinder

Fremragende billedkvalitet

ISO dial ikke helt praktisk

Video kun 1080p

LX100F er en fryd både at se på og at bruge, men det er ikke for alle og enhver. Det er et relativt stort kompaktkamera i retro-style med en fast brændvidde på 35mm med en tilhørende lysstyrke på f.2.0 og designet til fotografer, som higer efter følelsen af vægt og eksterne manuelle kontrolfunktioner på traditionelle 35mm film kameraer med afstandsmåler. Det er et relativt specialiseret kamera, som de fleste vil have ved siden af andre. Det er måske en anelse dyrt, men det har ikke sin lige - det er simpelthen et udsøgt kamera at se på og fotografere med.

Læs hele anmeldelsen af: Fujifilm X100F

7. Canon EOS Rebel T7i / 800D

Canons bedste begynder D-SLR med kraft og ydeevne

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS | Opløsning: 24.2MP | Objektiv: Canon EF-S | Viewfinder: Optical | Monitor: 3.0-inch fleksibel touchscreen, 1,040,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 6fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder

Ligger fint i hånden

Touchscreen meget fleksibel

Kun 95% viewfinder dækning

Finish plastikagtigt

Et af de bedste D-SLR på markedet, EOS Rebel T7i er en opdatering af EOS Rebel T6i / 750D. Opløsningen er den samme, men det er et nyt design med en forbedret høj ISO ydeevne. Autofokusen overgår også den gamle model, nu med et 45-point arrangement, der understøttes af et excellent live view AF system, der er lige så hurtig som dets spejlløse rivaler, samtidig med at det nydesignede grafiske interface helt sikker vil appellere til nye brugere. Manglen på 4K video og kvaliteten af de ydre materiale skuffer, men på trods af det er EOS Rebel T7i / 800D en rigtig god indføring i D-SLR fotograferings verden.

Læs hele anmeldelsen af: Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D

8. Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500GA

Et bridge-kamera til fotografen, der også vil have kvalitet

Type: Bridgekamera | Sensor: 1.0-inch type CMOS | Opløsning: 20.1MP | Objektiv: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Monitor: 3-inch articulating display, 1,040,000 pixels | Viewfinder: EVF | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 12fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semiprof/prof

Stor 1-inch sensor

Super-hurtig AF

Stort, tungt og ikke billigt

Ikke til al slags vejr

Vores sidste kamera er et bridge-kamera, en kameratype, som vi normalt ikke synes så godt om, fordi dets ultra-zoom design tvinger producenterne til at bruge bittesmå 1/2.3-inch sensorer, samme størrelse som på snapshot kameraer. Du får udseendet og følelsen af et D-SLR, men du får bestemt ikke den billedkvalitet. Men Panasonics Lumix FZ2000 er anderledes. Det har ofret det store zoom til fordel for en meget større 1.0-inch sensor - et kompromis, som de fleste seriøse fotografer vil bifalde. Mens dets zoom har sit maksimum ved 4800 mm ækvivalent, hvilket er relativt lidt for et bridge-kamera, er det dog stadig nok til andet end den mest ekstreme hverdagsbrug. Vi ville bestemt gerne ofre lidt brændvidde for en bedre og hurtigere optik. Vi er begejstrede for FZ2000 , fordi det leverer både billedkvalitet og brændvidde, samtidig med at det giver både fuld manuel og halvmanuel betjening, samt mulighed for at skyde raw-filer og 4K videoer

Læs hele anmeldelsen af: Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500

9. Panasonic Lumix TZ100

Det perfekte rejsekamera - lille, alsidigt og med et hæderligt zoom

Type: Kompakt rejsekamera | Sensor: 1-inch type CMOS | Opløsning: 20.1MP | Objektiv: 25-250mm, f/2.8-5.9 | Viewfinder: EVF | Screen type: 3.0-inch touchscreen, 1,040,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/entusiast

1-inch type sensor

4K video

Begrænset 10x zoom

Kunne være bedre at holde på

Det er lykkedes for Panasonic at presse en meget større sensor ind i ZS100. Det muliggør pixels ca. 2,4 gange større end i andre modeller, og det gør ZS100 i stand til at producere en langt højere billedkvalitet. Zoomet er dog ikke så stor, men du får stadig en elektronisk viewfinder, der gør det lettere at tage motiver i klart solskin, og i tillæg til 4k videooptagelse er der Panasonics 4K photo mode til at indfange 8MP billeder af flygtige øjeblikke. Alt i alt et kraftfuldt kompaktkamera.