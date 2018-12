De bedste spilkonsoller 2018: PS4, Xbox One, Nintendo Switch med mere

Vi er kommet langt siden dagene hvor vi kun havde én eller to konsoller at vælge imellem – og dertil et forholdsvis let valg, når det kom til udvalget af spil, der fulgte med den enkelte maskine.

Mario-fans gik til Nintendo, Sonic-fans gik til Sega. Så enkelt var det!

I dag er det noget sværere at vælge konsol. Jovist, der er stadig eksklusive titler, men størstedelen af titlerne er multi-platform og kommer dermed til alle maskinerne. Tilføj dertil at opgraderinger midt i konsolgenerationen og tekniske fremskridt, der lover 4K HDR med nogle spil men ikke andre, og det kan være snotforvirrende at finde ud af hvilken konsol, der er værd at investere i.

Den gode nyhed for gamere er, at der i dag findes hjemmeside (præcis som den du har besøgt her) til at hjælpe dig og indsnævre mulighederne. Vi har ikke favoritter eller en særlig smag og foretrækker derfor ikke den ene konsol frem for den anden. Vi er her i stedet for at give dig de rå facts og detaljer om den nyeste hardware.

Med det sagt er der dog et par spørgsmål, som vi skal stille, for at komme i gang: Vil du have eller har brug for 4K? Føler du dig særlig tilknyttet til en af virksomhederne? Vil du kunne spille på farten? Hvordan ser dit budget ud?

Spillere som vil have 4K bør overveje en Xbox One X, PS4 Pro eller Xbox One S, imens HD-gamere kan holde sig til PS4 Slim og Nintendo Switch. Hvis du er fan af bil- eller skyde-spil, har Xbox en masse eksklusive titler, imens du bør gå til Nintendo, hvis du ikke kan leve uden det årlige Pokemon eller Mario-spil.

For at gøre det hele mere overskueligt, har vi lavet denne liste med de nyeste konsoller på markedet og udspecificeret deres positive og negative sider – med links til mere fyldestgørende anmeldelser, hvis du vil fordybe dig yderligere.

Sony PlayStation

PlayStation 4

Den overkommelige all-rounder

Dimensioner: 265 × 39 × 288 mm (B × H × L) | GPU: 1.84 TFLOPS, AMD Radeon™ grafik | RAM: 8 GB of GDDR5 | Max opløsning: 1080p | Optisk drev: DVD/Blu-ray | Lagerplads: 500GB eller 1TB (kan udvides)

Gode eksklusive titler

VR-support

Overkommelig pris

Ingen 4K

Ringe bagudkompatibilitet

PS4 er den primære konsol fra Sony og fås i en standard eller ”slim”-version.

Siden sin lancering for 4 år siden, er PlayStation 4 blevet en fanfavorit med imponerende salgstal til at bevise dette.

Konsollens største styrke er de eksklusive spil – i en verden med større fokus på online titler, fortsætter PlayStation med at smide historiedrevne single-player-spil, såsom Uncharted, God of War, Horizon Zero Dawn og The Last of Us, på gaden.

Det er også den konsol, der i øjeblikket har mest at tilbyde, når det kommer til Virtual Reality (selvom du er nødt til at investere i det separate PlayStation VR headset, hvis du vil gøre brug af denne evne).

Hvis du er interesseret i den nye 4K-opløsning, som alle taler om, finder du den ikke her. Selvom basisudgaven af Xbox One kan opskalere til 4K, kan den almindelige PS4 kun klare 1080p. PlayStation er desuden ikke så god, når det kommer til bagudkompatibilitet, så hvis du regner med at kunne spille alle dine gamle PlayStation 3-spil, bliver du skuffet.

Hvis du gerne vil være med på seneste konsolbølge til en overkommelig pris og samtidig kan lide hvad PlayStation ellers byder på, så er dette konsollen for dig.

Køb denne hvis du vil have: Den seneste generation af spil, men ikke har brug for 4K, eksklusive PlayStation-titler, VR på en konsol og en konsol, der koster mindre end 2.500 kr.

Læs også: Husk at læse vores fulde anmeldelse af PlayStation 4 og vores liste over de bedste PS4 spil .

PlayStation 4 Pro

Den billigste vej til ægte 4K

Dimensioner: 295 × 55 × 327 mm (B × H × L) | GPU: 4.2 TFLOPS, AMD Radeon™ grafik | RAM: 8 GB of GDDR5, 1 GB DDR3 | Max opløsning: 2160p | Optisk drev: DVD/Blu-ray | Lagerplads: 1TB (kan udvides)

Alle de gode egenskaber fra PlayStation 4

Ægte og opskalere 4K

En mere overkommelig vej til 4K

Behøver ikke et nyt spilbibliotek

Ingen 4K Blu-ray-support

Ikke den kraftigste 4K-konsol på markedet

Alt hvad PlayStation 4 kan gøre, gør PlayStation 4 Pro lige lidt bedre. Hvis du er interesseret i 4K-indhold og HDR gør dig våd i trussen, er dette Sonys bedste konsol til dig.

PlayStation 4 Pro kan afspille alle de same spil som en almindelig PlayStation 4, så hvis du opgraderer, skal du ikke starte forfra med dit spilbibliotek, og behøver ej heller betale mere for de nye 4K-spil. Du vil dog opleve, at de ser bedre ud og spiller bedre end på en almindelig PS4.

PlayStation 4 Pro er i øjeblikket den kraftigste konsol i PlayStation-biblioteket og er i stand til at vise ægte og opskaleret 4K i spil, der er blevet opgraderet til at kunne afvikle dette. Selv spil der ikke er blevet opgraderet, kan få noget ud af konsollens ekstra kræfter – du vil opleve, at billedet står ligt skarpere og spil kører overordnet bedre takket være PS4 Pros Boost Mode.

Ligesom standardudgaven af PS4, har konsollen et fremragende spilbibliotek og nogle fantastiske eksklusive titler samt VR-support.

Men selvom den er kraftfuld, er det ikke alle spil der spyttes ud i ægte 4K på PS4 Pro – mange titler benytter opskalering, da konsollen alligevel ikke har kræfter til at klare alle spil i ægte 4K og samtidig holde en stabil framerate.

Dertil har PS4 Pro samme problem som PS4, når det kommer til bagud-kompatibilitet med tidligere generationer. Der er heller ikke noget indbygget Ultra HD Blu-ray-drev, så hvis du leder efter en konsol der kan afspille fysiske 4K-medier, er det ikke denne. Du kan dog stadig afspille almindelige Blu-ray og DVD-skiver og streame i 4K fra tjenester, der understøtter det.

Hvis du ikke har noget 4K HDR-tv og knivskarp grafik ikke er noget som vil give dig ekstra spilglæde, er denne konsol måske ikke noget du skal smide ekstra penge efter – især ikke hvis du allerede ejer en standard PS4-konsol.

Hvis du først netop har taget hul på denne konsolgeneration og ejer et 4K HDR-tv bør du dog stadig overveje Pro-udgaven, da den trods alt er bedre fremtidssikret.

Køb denne hvis du vil have: Ægte 4K og HDR-gaming, eksklusive PlayStation-titler, VR-gaming og ægte 4K der koster mindre end 3.100 kr.

Læs også: Husk at læse vores fulde anmeldelse af PlayStation 4 og vores liste over de bedste PS4 spil .

Microsoft Xbox

Xbox One S

Det overkommelige mediecenter

Dimensioner: 295 x 65 x 230 mm (B × H × L) | GPU: 917 MHz, AMD Radeon™ grafik | RAM: 8 GB of GDDR3 | Max opløsning: 1080p (max 2160p til video) | Optisk drev: 4K/HDR Blu-ray | Lagerplads: 500GB, 1TB eller 2TB

Meget prisvenlig konsol

4K Blu-ray-afspiller

Opskaleret 4K-gaming

Fremragende bagudkompatibilitet

Ikke ret mange eksklusive titler

Opskalering er ikke særlig raffineret

Er du på udkig efter en billig konsol og er ligeglad med hvad PlayStation har at tilbyde? Hvorfor ikke tage et kig på Microsofts Xbox One S. Denne konsol har overgået den oprindelige Xbox One på mange områder – den er meget mindre og slankere, og så er den lige lidt kraftigere.

Denne konsol kan noget, som den almindelige udgave af PS4 ikke kan – den kan opskalere til 4K.

Selvom Xbox One S ikke helt evner at opskalere til 4K i samme kvalitet som PS43 Pro eller Xbox One X (den strækker i teorien blot et 1080p-billede, så det fylder en 4K-skærm ud uden nogen smart form for checkerboarding eller andre smarte løsninger), er det stadig ganske imponerende, når man tænker på, at den kan fås til under 2.000 kr.

For at opveje manglen på gode ekslusive titler, er Xbox-konsoller i stand til at afspille langt flere spil fra ældre, end det er tilfældet på PlayStation-konsollerne. På Xbox One S vil du kunne købe og spille originale Xbox og Xbox 360-titler, hvoraf mange er blevet til klassikere.

Har du nogensinde ejet en ældre Xbox-konsol, og har du stadig spillene fra denne liggende eller vil opdateres på en række titler, som du missede, er Xbox One S en fin måde at blive opdateret på.

Et område hvor Xbox fuldstændig udkonkurrer PlayStation er på hjemmeunderholdning – imens begge konsoller kan streame fra en række apps såsom Netflix og Amazon, har Xbox også et 4K Blu-ray-drev indbygget.

Manglen på dette blev Sony kritiseret heftigt for ikke at have inkluderet i PlayStation 4 Pro, og hvis du har en stort fysisk samling af Ultra HD Blu-ray-film, som du gerne vil kunne afspille, er Xbox One S den klare vinder. Har du overvejet at købe et Ultra HD Blu-ray-drev, er denne konsol samtidig en af de billigste løsninger du kan finde.

Et sted hvor Xbox fejler i forhold til PlayStation er på de eksklusive titler. Hvor PlayStation har en ganske robust samling af eksklusive spil, halter Xbox efter. Platformen lægger godt nok plads til spilserier såsom Halo, Gears of War og Forza, men deres modtagelse har ikke helt nået samme højder som Horizon: Zero Dawn og Uncharted.

Selvom den tilbyder opskaleret 4k, er opskaleringen i Xbox One S slet ikke så intelligent, som den checkerboard-metode der benyttes på PlayStation 4 Pro, så hvis du leder efter en fintunet 4K-oplevelse, er det bedre at ofre noget mere på en PlayStation 4 Pro eller næste konsol på vores liste.

Køb denne hvis du vil have: Overkommelig men opskaleret 4K, en Ultra HD Blu-ray-afspiller, fremragende bagudkompatibilitet, en konsol der koster under 2.000 kr.

Læs også: Husk at læse vores fulde anmeldelse af Xbox One S og vores liste over de bedste Xbox One spil , for at se hvad du bør spille.

Xbox One X

Den fremtidssikrede power-box

Dimensioner: 300 x 60 x 24 mm (B × H × L) | GPU: 6 TFLOPS, AMD Radeon™ grafik | RAM: 12 GB of GDDR5 | Max opløsning: 2160p | Optisk drev: 4K/HDR Blu-ray | Lagerplads: 1TB

Den kraftigste konsol på markedet

Ægte og opskalere 4K

4K Blu-ray-afspiller

Fremragende bagudkompatibilitet

Den dyreste konsol på markedet

Lille harddisk som hurtigt fyldes op med 4K-indhold

Der mangler eksklusive titler

Hvis det eneste du går op I er rå regnekraft, så finder du ikke nogen kraftigere konsol end den nye Xbox One X. Du skal dog samtidig være opmærksom på, at det også er den dyreste konsol på markedet.

Xbox One X er Microsofts svar på Sonys PS4 Pro, og det er et ganske godt modsvar. Ligesom PS4 Pro kan konsollen klare ægte og opskaleret 4K, ligesom den understøtter HDR i spil, som er blevet opgraderet til at understøtte dette. Men på grund af de bedre specifikationer, byder Xbox One X på ægte 4K i langt flere spil end PS4 Pro. Den er desuden mere konsistent i at holde den høje opløsning. Hvis du leder efter den bedste 4K-oplevelse på en konsol, bør Xbox One X være dit førstevalg.

Ligesom Xbox One S har konsollen fremragende bagud kompatibilitet, ligesom den har et indbygget Ultra HD Blu-ray-drev til dine fysiske medier.

Desværre mangler den også, ligesom Xbox One S, eksklusive titler, som virkelig viser hvad den er i stand til.

Det er samtidig den absolut dyreste konsol på markedet. Som et resultat heraf, giver det ikke meget mening at købe den, hvis du ikke har det nødvendige AV-setup, som får mest muligt ud af den og retfærdiggør den høje pris - Især når man samtidig tænker på det endnu sparsomme udvalg af eksklusive spil

Noget som ligeledes er værd at påpege, er at du også bliver nødt til at investere i en ekstern harddisk til denne konsol. Selvom den indbyggede harddisk på 1TB først synes stor, så fylder 4K-spil meget og du løber hurtigt tør for plads.

Køb denne hvis du vil have: Ægte 4K og HDR-support, en Ultra HD Blu-ray-afspiller, fremragende bagudkompatibilitet, en fremtidssikret konsol med de bedste specifikationer på markedet.

Læs også: Husk at læse vores fulde anmeldelse af Xbox One X og vores liste over spil, der udnytter de ekstra kræfter i konsollen.

Nintendo

Nintendo Switch

Den alsidige nykommer

Dimensioner: 240 x 14 x 100 mm (B × H × L) | GPU: 768MHz (docked)/307.2MHz (undocked) Nvidia custom Tegra SOC | RAM: 4 GB | Max opløsning: 2160p | Optisk drev: Nej | Lagerplads: 32GB (kan udvides) Batterilevetid I transportabel tilstand:** omkring 3 timer

Transporterbar og hjemmekonsol i ét

Gode eksklusive titler

Ikke så kratfuld som de andre hjemmekonsoller

Ikke så mange spil fra tredjepartsudviklere

Stadig ikke nogen ordentlig online løsning

Nintendo Switch er nyeste dreng i konsol-klassen, og selvom den nu har været på gaden i et års tid, er den meget populær.

Dette er den mest unikke konsol på markedet i øjeblikket, idet du både kan bruge den som håndholdt og hjemme foran fladskærmen som en almindelig konsol.

Til Switch finder du et voksende bibliotek af spil, som viser mere alsidighed fra Nintendo end vi har set i årevis. Fra det spændende og eksklusive Super Mario Odyssey til de mere essentielle indie-spil som Stardew Valley, byder Nintendos Switch på mange typer oplevelser.

Den er ikke i nærheden af at have de samme kræfter som standardudgaverne af PlayStaion 4 og Xbox One, og kan helt sikkert ikke afvikle spil i 4K eller med HDR-support (den indbyggede skærm er kun på 720p). Så hvis du leder efter en konsol, der kan vinde konsolræset på rå specs, skal du kigge andetsteds.

Du finder heller ikke de nyeste og mest populære tredjepartstitler på denne konsol. Selvom den nu har titler som Doom, Skyrim og LA Noire, har mange af disse spil været tilgængelige på de andre platforme i flere måneder, hvis ikke år. Vi ser langsom dette ændre sig, men de nyeste og største spil mangler stadig grundet den langsommere hardware.

Hvor PlayStation har sin VR, har Nintendo noget andet sjovt at byde på i form af Nintendo Labo . Tilbehøret lavet at pap er en af de mest innovative ting vi har set i årevis, og den har meget potentiale til at blive en stor succes. Det er også værd at nævne, at du nok bør investere i et separat microSD-kort, da den interne lagerplads hurtigt vil blive en hæmsko.

Køb denne hvis du vil have: en konsol du kan spille med på fladskærmen i stuen og tage med på farten, adgang til Nintendos eksklusive titler, og ikke har brug for den højeste opløsning og de kraftigste specs.

Læs også: Vil du vide mere om konsollen? Så læs vores fulde anmeldelse af Nintendo Switch . Vi har også lavet en liste med de bedste spil til konsollen.

Nintendo 2DS XL

Den prisvenlige håndholdte

Dimensioner: 160 x 20 x 86 mm (B × H × L) i lukket tilstand | GPU: 804 MHz ARM11 MPCore quad-core | RAM: 256MB FCRAM, 10MB VRAM | Max opløsning: 240p | Optisk drev: Nej | Lagerplads: 4GB | Batterilevetid i transportabel tilstand: omkring 4 timer

Let og robust

Godt spilbibliotek

Perfekt til yngre spillere

Meget prisvenlig

Konsollen med færrest kræfter

En aliened platform bedtyder svindende support fra udviklerne

Til trods for at Switch stadig er den kraftigste multifunktionelle konsol fra Nintendo netop nu, giver det stadig god mening at overveje deres 3DS og 2DS XL som et håndholdt alternativ.

Deres lave vægt og transportable format gør dem perfekte til pendleren, men hvis du er på udkig efter en konsol til et lidt yngre publikum, er 3DS og 2DS XL stadig et glimrende bud.

De har et kæmpestort og alsidigt spilbibliotek og er grundet en lavere pris mere overkommelige end nogensinde. Dertil er de måske den mest hårdføre løsning – hvis du taber din Switch kan det få katastrofale følger, imens en tabt muslingeformet DS har langt mindre risiko for en smadret skærm.

De er helt sikkert de konsoller på markedet netop nu med færrest kræfter, og du finder ej heller de nyeste spil til dem.

Selvom Nintendo har svoret at blive ved med at understøtte platformen, er det værd at bemærke sig, at deres alder og manglende kræfter betyder, at udviklerne nok vil miste interessen for dem.

Pokemon-serien er et eksempel, som altid har været eksklusivt til Nintendos håndholdte, der ikke længere vil udkomme til DS-platformen - Pokemon Lets Go og dennes efterfølgere vil i stedet udkomme på Switch.

Køb denne hvis du vil have: en hårdfør konsol til yngre spillere, en transportabel enhed, nogle af de bedste eksklusive titler fra Nintendo, en konsol der koster under 1.200 kr.