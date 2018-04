40 bedste PC-spil: de bedste titler, som du bare ikke må gå glip af

Selv om lige nu måske ikke er det allerbedste tidspunkt at vælge et af de bedste grafikkort , så har der til gengæld aldrig været et bedre til at anskaffe sig nogle af de bedste PC-spil, man kan købe for øjeblikket. Måske har du hørt den megen snak om the Witcher 3 og Dark Souls 3, uden at have haft mulighed for at spille dem endnu. Så tag dette som en god anledning til at komme i gang.

Vi har kæmpet os igennem hundredvis af de fantastiske PC-spil, der er lavet indtil nu og udvalgt 40 titler, som du bare skal have prøvet. Og selv om nogle af dem fungerer bedst med mus og tastatur, så kan mange af disse titler også spilles med en controller, hvis du foretrækker det. Mange af disse spil er desuden også tilgængelige til konsol, så hvis du ikke er så meget for at spille på PC’en, kan du alligevel få fornøjelse af vores forslag.

Og hvis du lige har kastet dig ud i den vidunderlige verden af PC-spil, er dette det bedste sted at starte. Som vi har tænkt os at demonstrere, så er PC-gaming for alle uanset niveau, og vi har netop rangeret de bedste PC-spil på markedet i dag, som alle kan have glæde af.

Linux, Windows eller Mac - hvad er bedst for dig? Se vores guide-video herunder!

Gabe Carey har også bidraget til denne artikel