De bedste kompakte rejsekameraer i 2018

Du tager på ferie og skyder en million billeder med din smartphone i håb om, at i det mindst et af dem vil være godt nok som profilbillede. Har vi ikke alle været der?

De fleste smartphones er ikke ret gode til fotografering på stor afstand, og det er lidt for besværligt at slæbe rundt på et stort og tungt DSLR. Jeg mener, i minimalismens tidsalder forsøger alle at rejse let og holde ting fleksible.

Det er grunden til, at vi har lavet denne liste med de bedste kameraer, der kan give dig en brændvidde som et D-SLR men uden dets vægt. Et virkelig effektivt kompaktkamera kan vise sig at være en ren velsignelse!

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Dette er, hvad der gør "rejsekameraer" så populære som kategori. De er kompaktkameraer, knap nok større end en peg-og-skyd model men udstyret med kæmpestore 20x eller 30x zoom-objektiver. De er lette at have med sig, men giver et meget større spillerum til at fotografere forskellige slags motiver.

Du får ikke den samme billedkvalitet som med et D-SLR eller et spejlløst kamera, for den eneste måde, hvorpå man kan gøre kameraer med et stort zoom små nok til at have i lommen, er ved at bruge en mindre sensor. Men billedkvaliteten er stadig temmelig god og perfekt til at dele med familie og venner.

Hvis du ikke er sikker på, om det er sådan et kamera, du har brug for, så læs vores trin for trin guide; Hvilket kamera skal jeg købe?

Eller læs videre, for her er vores liste over de bedste kompakte rejsekameraer, der findes på markedets lige nu.

Nikon Coolpix W300

Nikon Coolpix W300

Robust vandtæt kamera, der også kan optage 4K video

Sensor: 1/2.3-inch, 16MP | Objektiv: 24-120mm, f/2.8-4.9 | Monitor: 3.0-inch, 921,000 pixels | Viewfinder: Nej | Kontinuerlig optagelse: 7fps | Video: 4K UHD | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

4K UHD video

Vandtæt, støvtæt, kan modstå både stød og frost

Mangler viewfinder

Nikon Coolpix W300 er skabt til dem, der godt kan lide at fange et eventyrligt øjeblik, lige når det sker. Selv om GoPro serien allerede findes på markedet, har W300 flere af de funktioner, der findes på et konventionelt digitalkamera.

Det er robust og vandtæt og erstatter det ældre Coolpix AW130, men de tekniske specifikationer er ikke meget anderledes. Det er værd at bemærke, at dette kamera kan overleve dybder ned til 3 meter og kan modstå et fald på 2,5 meter. Og ud over at støvtæt, kan det også tåle ned til 10 graders frost.

En anden ting, der er anderledes, er at det også har en SnapBridge funktion, som gør det meget let at overføre billeder til en hvilken som helst mobil enhed via Bluetooth lavenergi synkronisering. Den indbyggede GPS kan udpege din placering på ethvert billede, og kortfunktionen giver dig sammen med højde- og dybdemåleren en holistisk forståelse af din fotografi.

Læs den fulde anmeldelse: The Nikon Coolpix W300

Sony Cybershot HX350

Bridge-kamera med 50x optisk zoom

Sensor: 1/2.3-inches, 20.4MP | Objektiv: 4.3-215mm, f/2.8-6.3 | Monitor: 3.0-inches, 921,600 pixels | Viewfinder: elektronisk, 0.2-inches | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 1080p FULL HD | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Kipbar skærm

Indbygget GPS

Kan ikke optage raw-filer

Tricky pull-up viewfinder

Skulle være en opgradering af HX300, men der er ikke meget forskel på de to modeller. Kameraet er udstyret med optisk steadyshot anti-shake teknologi, som gør det ideelt til fotografering på farten, uden at det giver sløring. Dets 1080p Full HD video er en opgraderings af 720p HD på den ældre model, men i 4K videoens tidsalder, virker det alligevel en smule forældet.

Dette bridge-kamera (der er en mellemting mellem et professionelt og en simpelt peg-og-skyd) ligger i sit design så tæt på et traditionelt D-SLR, at det for lægmænd kan være svært at skelne mellem dem. Men dets omfattende funktionalitet og solide konstruktion får det til at se dyrere ud, end det faktisk er.

Læs den fulde anmeldelse: Sony Cybershot HX350

Canon PowerShot SX730 HS

Kæmpe zoom i en elegant indpakning

Sensor: 1/2.3-inch, 20.3MP | Objektiv: 24-960mm, f/3.3-6.9 | Monitor: 3.0-inch kipbar skærm, 922,000 pixels | Viewfinder: Nej | Kontinuerlig optagelse: 5.9fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Fremragende brændvidde

Solidt bygget

Ikke viewfinder

Ikke touchscreen

Canon PowerShot SX730 HS er lidt af "på den ene side, på den anden side". Den gode nyhed er, at det er fint bygget og generelt set en fornøjelse at bruge med en god respons på de fleste funktioner.

Hvis du gerne vil have et praktisk kamera med en god brændvidde, som du kan overlade de fleste beslutninger til, så er SX730 HS måske lige det, du er på udkig efter.

Bagsiden af medaljen er, at PowerShot SX730 HS mangler flere af de funktioner, som dets konkurrenter har, selv om det er et af de dyreste af slagsen. Hvis du gerne vil have 4K video, touchscreen betjening, elektronisk viewfinder eller muligheden for at skifte fokus, så skal du kigge andetsteds.

Læs den fulde anmeldelse: Canon PowerShot SX730 HS

Nikon Coolpix P900

Nikon Coolpix P900

Verdens første bridge-kamera udstyret med 83x optisk zoom

Sensor: 1/2.3-inches, 16MP | Objektiv: 4.3-357mm, f/2.8-6.5 | Monitor: 3.0-inches, 921,000 pixels | Viewfinder: Elektronisk, 0.2-inches | Kontinuerlig optagelse: N/A | Video: N/A | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Kæmpestor brændvidde

Fleksibel skærm

Indbygget Wi-Fi og NFC

Kan ikke optage raw-files

Ikke touchscreen

Dyr

P900 skiller sig ud på grund af dets 83x optiske zoom og forbliver det førende på markedet i den henseende. Problemet med dette kamera er, at det netop på grund af dets vanvittigt store zoom også er et af de største kameraer på listen.

Dets manuelle funktionalitet er umådeligt nyttig for fotoentusiaster, men det overskygges af den kendsgerning, at det ikke kan optage raw-filer, især fordi dets nærmeste konkurrent, Canon SX60 HS, gør det.

Da det er et rejsekamera, vil de fleste af dine billeder tage sig flot ud, fordi de fleste af dine skud er taget i klart dagslys. Det er ideelt til fugle- eller naturfotografering, og tilmed hvis du ønsker at tage billeder af månen, siden den slags motiver ligger uden for de fleste andre objektivers rækkevidde. Men hvis du har planer om at fotografere under andre lysforhold, bør du nok kigge på andre valgmuligheder.

Læs den fulde anmeldelse: The Canon Coolpix P900

Canon PowerShot SX430 IS

Canon PowerShot SX430 IS

Billedstabilisator og AF-lampe

Sensor: 1/2.3-inch, 20MP | Objektiv: 24-1080mm, f/3.2-6.9 | Monitor: 3-inch, 230K pixels | Viewfinder: Nej | Kontinuerlig optagelse: 30fps | Video: 720p, VGA | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

45x optisk zoom

Interessante video muligheder

Manuel pop-up blitz

Screen is not gapless (???)

Det, der gør dette kamera specielt, er dets indbyggede optiske billedstabilisering, der giver næsten 2.5 stops stabilisering. Det har en masse scene modes, der forprogrammeret til forskellige situationer såvel som en auto mode til begynderen, der ikke ønsker for mange indstillinger.

Det har en AF-lampe foran til at hjælpe med fokuseringen på steder med dårlige lysforhold, mens pop-up blitzen er manuel. Du skal selv åbne og lukke det også i auto mode.

Selv om det har en A/V udgang og en USB port, mangler det en HDMI port, hvilket gør direkte tilslutning til tv en smule besværligt. Skærmen sidder ikke helt tæt på beskyttelsespanelet, hvilket gør den ineffektiv i skarpt lys, du ved, sådan når man bliver nødt til at runde hånden over skærmen, så man kan se, hvad der foregår.

Kameraets basale funktioner lever op til kravene. Det leverede ordentlige billeder med god farvekomposition. Selv om det ikke har HDR eller backlighting scene mode, er kameraet udstyret med en iContrast, som tjener til at udvide det dynamiske farvespektrum, som kameraet kan gengive.

Til rejsebrug får man alt i alt meget for pengene med dette kamera.

Læs den fulde anmeldelse: Canon Powershot SX 30

Sony CyberShot RX100 III

Sony CyberShot RX100 III

Det bedste kompaktkamera i lommeformat er blevet endnu bedre

Sensor: 1/2.3-inch, 20.3MP | Objektiv: 24-840mm, f/3.4-6.9 | Monitor: 3.0-inch, 921,000 pixels | Viewfinder: Nej | Kontinuerlig optagelse: 7fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/semiprof

Indbygget EVF

Kvalitets-sensor i hurtigt objektiv

Ikke touchscreen

Begrænset zoomlængde

To-trins EVF aktivering

Sony Cybershot Mark III er et unikt kamera, der overgår de andre i den prisklasse. I modsætning til de andre kameraer i lommestørrelse har dette en elektronisk viewfinder (EVF). Det gør det lettere for dig at komponere fotografiet i klart dagslys og koncentrere dig om billedet.

Som en opgradering af RX100 II har det beholdt alle dets forgængers fantastiske funktioner, samtidig med at det har tilføjet en masse forbedringer. Dets 1-inch sensor kan optage fotografier af høj kvalitet, og den store blændeåbning giver brugeren fuld kontrol over dybden.

Dette kamera scorer på alle fronter, fra at være let at bruge til at give kvalitetsbilleder.

Læs den fulde anmeldelse: Sony CyberShot RX100 III

Sony WX500

Overkommelig pris, fantastisk zoom men ingen luksus

Sensor: 1/2.3-inches, 20.4MP | Objektiv: 4.3-215mm, f/2.8-6.3 | Monitor: 3.0-inch, 921,000 pixels | Viewfinder: Nej | Kontinuerlig optagelse: 24/30/60fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

30x optisk zoom

Kipbar skærm

Lille i størrelse trods mange funktioner

Ikke viewfinder

Ikke raw-filer

Ikke touchscreen

Sony WX500 er et attraktivt kamera med gode specifikationer, som giver alle de samme funktioner som HX90 og skulle tilmed yde den samme billedkvalitet.

Hvad er forskellen? Det er billigere. Eftersom sensoren i kameraet er mindre for at gøre plads til det store zoom, skulle man tro, at billedkvaliteten ikke ville være lige så god. Men Exmor R CMOS sensoren gør det temmelig godt.

The Bionz X dæmper den kunstige blødhed, der fremkommer for at skjule digital støj i billederne. )

Dets autofokusering er ret kvik, selv under dårlige lysforhold, og farvehåndteringen er også fin.

Det er et kamera til den, der gerne vil spare penge uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Læs den fulde anmeldelse: Sony WX500