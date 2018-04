De bedste bærbare til studerende 2018 – til studier og skolearbejde

Uanset om du går i gymnasiet eller på universitet, er det som akademisk studerende afgørende for dig at maksimere dit indlæringspotentiale, så du kan dygtiggøre dig og efterfølgende få et velbetalt job i den virkelige verden. Det kan du ikke gøre uden at være i besiddelse af en af de bedste bærbare for studerende, og det er kun muligt, hvis du ved, hvilken én der er den bedste for dig.

Hvis du tror, at ingen længere interesserer sig for notebook PC'ere uden for studier og arbejde, tager du fejl, for de bærbare klarer sig bedre end tablets i øjeblikket. Uanset om du bruger Windows eller Mac eller tilmed Chromebook, har alle de bedste bærbare til studerende nyeste Intel processorer og grafik, mens nogle af dem også har "diskrete" Nvidia GPU (graphic processors) perfekte til både light gaming og tung video redigering.

De næste par år vil selvfølgelig blive besværlige, men de er besværet værd, hvis du gerne vil have en eksamen til at bevise, at du er din løn værd. For at afbøde nogle af frustrationerne har vi nedenfor lavet en liste over de bedste bærbare til studerende, som du i dag kan købe til dig selv eller til én, du holder meget af. Du er ikke længere nødt til at holde dig til en gammel skrotbunke med dårlig ydeevne og praktisk talt ingen batteritid.

1. Dell XPS 13

Kom tilbage til klassen med klassens bedste

CPU: 8th-generation Intel Core i5 – i7 | Grafikkort: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 13.3-inch FHD (1,920 x 1,080; non-touch) – UHD (3,840 x 2,160; touchskærm) | Lagringsplads: 128GB – 1TB SSD

Pragtfuldt nyt design

Imponerende ydeevne

Høj startpris

Hvid model er dyrere

Hvad er XP 13, hvis ikke den bedste? I tre på hinanden følgende år har vi ikke været i stand til at sige sådan, fordi Dell's fantastiske flagskib, Ultrabook, har været, ja, den bedste. Tynd, let og lige til at gå i gang med er Dell XPS 13 mere kraftfuld end nogensinde om end til en højere startpris end før. På den anden side betyder det lille hop i pris, at du kan forvente mindst en 8. generation Intel Core i5 processor parret med et pragtfuldt (og rammefrit) InfinityEdge anti-glare display såvel som et Alpine White-woven-into-Rose Gold farvevalg. Den er en anelse dyrere end den traditionelle Platinum Silver udgave, men den er det værd for den ekstra status.

Læs hele anmeldelsen af: Dell XPS 13

2. Samsung Notebook 9 Pro

Starten på en ny æra for 2-i-1 bærbare

CPU: 7th generation Intel Core i7 | Grafikkort: Intel HD Graphics 620 – AMD Radeon Graphics (2GB GDDR5) | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3-inch – 15.6-inch FHD (1,920 x 1,080) LED display med touchscreen | Lagringsplads: 256GB SSD

Benytter S-Pen med stor virkning

Fortrinligt udseende og god fornemmelse

Inkonsistent batteritid

Nedadvendte højtalere

Samsung Notebook 9 er, hvad andre 2- i -1 bærbare har stræbt efter at være, lige siden de blev skabt. Det skyldes ikke mindst dens S-Pen, Samsung's egen stylus med 4,096 følsomhedslag (det samme som Microsoft's nye Surface Pen), et smart lille tilbehør, som ganske praktisk ikke kræver opladning. Selv om dens touchscreen display kun er 1080p, ved mellem 350 og 450 nits of brightness, vil pixels eller manglen på samme ikke være noget, du behøver at bekymre dig om. Og den lange batteritid mere end opvejer denne hybrids få mangler.

Læs hele anmeldelsen af: Samsung Notebook 9 Pro

Dette produkt var kun tilgængeligt i USA, da vi skrev anmeldelsen. Tjek evt. det fine alternativ HP Spectre x360 15 .

3. Asus Chromebook Flip

Asus’ premium Chromebook til en rimelig pris

CPU: Intel Core m3 | Grafikkort: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Skærm: 12.5-inch, Full HD (1,920 x 1,080) LED backlit anti-glare | Lagringsplads: 64GB eMMC + TPM

Elegant tablet mode

Pragtfuldt klar skærm

Ikke nytænkning m.h.t. android app support

Mellemgode højtalere

Asus Chromebook Flip C302 kunne betragtes som en undskyldning for Google's eget fejltrin med Chromebook Pixel, der gik forud for den. I stedet for at koste over 10.000 kr. for en unødvendig høj ydeevne, som ville sætte en masse Windows notebooks i skammekrogen, har Asus halveret prisen samtidig med at have tilføjet et 360-graders hængsel, som reelt gør den til en 2 - i - 1 bærbar, men med Android apps fra Google Play Store, der kun gør det til et endnu bedre køb. Nu kan du opleve en Chroomebook, der i stil matcher MacBook Pro uden at spendere i nærheden af, hvad du skulle på en af Apple's maskiner.

Læs hele anmeldelsen af: Asus Chromebook Flip

4. Microsoft Surface Pro

En tablet, der kan erstatte din bærbare

CPU: 7th generation Intel Core m3 – i7 | Grafikkort: Intel HD Graphics 615 – Iris Plus Graphics 640 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 12.3-inch, 2,736 x 1,824 PixelSense display | Lagringsplads: 128GB – 1TB SSD

Stærkt forbedret batteritid

komfortabelt og stærkere cover

Surface Pen ikke længere med i pakken

Kun Core i7 kan måle sig med A10X

2017 Surface Pro er – på alle måder og i alle former - næste generation Windows tablet, som vi netop har ventet på. Fra dens afrundede kanter til dens forbedrede udvalg af tilbehør kommer man ikke uden om, at dette er næste trin i Redmond hardware arvefølgen. Dertil kommer at Surface Pro har ladet sig inspirere af alt-i-en PC'ere for så vidt som den kan bøjes 165 grader bagud. Den eneste virkelige ulempe (udover at man nu skal købe Surface Pennen separat) er, at kun i7 versionen af Surface Pro kan konkurrere med Apple's billigere begyndermodel iPad Pro.

Læs hele anmeldelsen af: Microsoft Surface Pro

5. Samsung Notebook 7 Spin

Som MacBook Pro i størrelse og ydeevne, som MacBook Air i pris

CPU: 6th generation Intel Core i7 | Grafikkort: Nvidia GeForce 940MX (2GB DDR3L); Intel HD Graphics 520 | RAM: 12GB – 16GB | Skærm: 15.6-inch Full HD (1,920 x 1,080) LED med touch panel | Lagringsplads: 1 TB HDD – 1TB HDD; 128GB SSD

Rapt keyboard

Meget alsidig

Tung

Grafikken ikke helt i mål

For under 10.000 kan du få en MacBook Air, komplet med en sub-1080p screen og en Broadwell processor ... eller du kunne købe en Samsung Notebook 7 Spin. En 2-in-1 bærbar med en HDR, full HD touchscreen. Notebook 7 Spin har både en diskret Nvidia graphics chip og en 6.-generation Intel Core “i” CPU. Selv om hverken det roterende hard drive eller det 480p webcam er ideelle, holder de prisen på Samsung Notebook 7 Spin nede og dens renomé oppe.

Læs hele anmeldelsen af: Samsung Notebook 7 Spin

Dette produkt var kun tilgængeligt i USA, da vi skrev anmeldelsen. Tjek evt. det fine alternativ Asus ZenBook Flip UX360 .

6. Acer Chromebook 15

15-inch Chromebook, der bliver ved og ved

CPU: Intel Pentium N4200 | Grafikkort: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4GB | Skærm: 15.6-inch FHD (1,920 x 1,080) multi-touch IPS display | Lagringsplads: 32GB eMMC

Utrolig batteritid

Flot design

Trackpad føles klodset

Sløver ned med for mange faneblade åbne

Det er ikke hverdagskost at se en 15.6-inch Chromebook pyntet med en full HD, 1080p touchscreen. Det er imidlertid endnu sjældnere vi kommer i nærheden af en bærbar, der holder så længe under pres. Acer Chromebook 15 prioriterer batteritiden over alt andet, og det overlevede 16 timer og 47 minutter i vores test. Selv om dens ydeevne stadig er tilfredsstillende, når man tager dens low-power Intel Pentium processor og dens fleksible operating system i betragtning, så er det dens lange batteritid og enestående udseende, der skiller den ud fra hoben.

Læs hele anmeldelsen af: Acer Chromebook 15

7. Dell Inspiron 15 Gaming

"Work hard, play hard" – denne bærbare kan det hele

CPU: 7th generation Intel Core i5 – i7 | Grafikkort: Nvidia GeForce GTX 1050; Intel HD Graphics 620 – GTX 1050 Ti; Intel HD Graphics 630 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 15.6-inch FHD (1,920 x 1,080) – UHD (3,840 x 2,160) anti-glare LED-backlit | Lagringsplads: 1TB HDD – 1TB HDD; 128GB SSD

Gaming setup til overkommelig pris

Super batteritid

Trackpad er touchy

Skærmen har sine mangler

Drop for en gang skyld øgenavnet "Alienware", Dell Inspiron 15 Gaming koster ikke alverden, når man taget dens ret høje specifikationer i betragtning. Selv om den ikke kan få et maksimum ud af et hvilket som helst spil, du smider efter den, er Dell Inspiron 15 Gaming både billigere end en MacBook Air og i stand til meget mere. Og skulle du være nervøs for batteritiden, så varede Inspiron 15 Gaming hele 5 timer og 51 minutter i vores test, længere end visse Ultrabooks til en markant højere pris. Hvad enten det gælder opgaveskrivning eller fritidsfornøjelser, denne bærbare kan det hele.

Læs hele anmeldelsen af: Dell Inspiron 15 Gaming

8. Apple MacBook Pro (13-inch, Mid-2017)

Fremtidens MacBook Pro, lige nu

CPU: 7th generation Intel Core i5 – i7 | Grafikkort: Intel Iris Plus 640 – 650 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3-inch, WQXGA (2,560 x 1,600) IPS | Lagringsplads: 256GB – 1TB SSD

Kraftigere processor

Hurtigere RAM

Batteritid i underkanten

Keyboard kræver tilvænning

Denne 2017 MacBook Pro byder ikke på meget, der adskiller den fra dens forgænger, men den er et vidnesbyrd om, hvor meget man kan forbedre noget blot ved at bytte lidt rundt på komponenter indeni. Men fordi den er udstyret med den nyeste generation af Intel Kaby Lake processorer og faster-than-ever PCIe 3.0 SSD storage, er det en let sag at anbefale MacBook Pro på trods af dens modvilje mod at bringe hævdvundne porte tilbage såsom HDMI og standard USB. Dette er helt igennem en bærbar computer skabt for fremtiden.

Læs hele anmeldelsen af: Apple MacBook Pro (13-inch, Mid-2017)

9. Asus ZenBook UX310UA

Får MacBook Air til at virke gammel

CPU: 7th generation Intel Core i3 – i7 | Grafikkort: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 13.3-inch FHD (1,920 x 1,080) – QHD+ (3,200 x 1,800)

Aluminium chassis helt igennem

Underliggende lys i keyboard

Keyboard bøjer

Batteritid ikke imponerende

Nu da MacBook Air nærmest er grundstødt, hvad innovation angår, må der være noget til at erstatte den. Asus ZenBook UX310UA er den åndelige efterfølger, du har længtes efter. Udstyret til vores overraskelse med et all-aluminum chassis, der følger i kølvandet på UX305 før det, byder denne bærbare på et display af højeste kvalitet og en imponerende stribe af porte, inklusiv den nyeste USB-C interface. Og den bedste nyhed er, at den gør alt dette uden at snige sig over prisen på den nuværende MacBook Air, hvad der gør den til et endnu bedre køb.

Læs hele anmeldelsen af: Asus ZenBook UX310

10. Surface Laptop

Designet til studenter fra OS og opefter

CPU: 7th generation Intel Core i5 – i7 | Grafikkort: Intel HD Graphics 620 – Iris Plus Graphics 640 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 13.5-inch, 2,256 x 1,504 PixelSense display | Lagringsplads: 128GB – 512GB SSD

Pragtfuldt design

Godt bygget

Windows 10 S har sine begrænsninger

Ikke USB-C

Surface Laptop er Microsoft’s første forsøg med en "traditionel bærbar", hvis man overhovedet kan sige sådan velvidende, at dets PixelSense touchscreen og Alcantara keyboard er alt andet end konventionelle. Udstyret med en hel stak af U-series 7th generation Intel Core “i” processorer, slår Surface Laptop med lethed Apple's 12-inch MacBook af banen, og tilmed for en lavere startpris. Selv om portene og operativ systemet er begrænset, er Surface Laptop tiltrækkende med sit prisværdige design, sin flot klare skærm og imponerende ydeevne.

Læs hele anmeldelsen af: Surface Laptop

