De bedste bærbare 2018: Vores bud på de 15 bedste bærbare computere du kan købe i år

Vores liste over de bedste bærbare computere, du kan købe for penge i 2018 hjælper dig med at finde den perfekte bærbare. Vi dækker hele skalaen, lige fra de bedste spilcomputere til to-i-én modeller og budget-bærbare.

Vores eksperter har gennemgået næsten alle modeller, men kun de mest imponerende maskiner har fundet vej til denne guide over de bedste bærbare i 2018, og vi sørger hele tiden for at holde dig opdateret, så også de nyeste modeller er inkluderet.

Selv om vi kun er i marts måned, så ser det allerede ud til, at 2018 bliver et fremragende år for bærbare computere, så du behøver ikke længere vente med at købe. Vi sørger selvfølgelig også for at sammenligne priser, så du er sikker på at gøre det bedste køb.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

De bedste tablets du kan købe i 2018:

1. Dell XPS 13

Den bedste bærbare er blevet endnu bedre

CPU: 8.generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer, FHD (1,920 x 1,080) – 4k (3840 x 2160) | Lagringsplads: 256GB – 1TB SSD

Centreret IR webcam

Lækker nyt design

Mulighed for 4K display

Høj startpris

Hvid udgave er dyrere

I tre år i træk har Dells XPS 13 ligget i toppen af vores liste over bedste bærbare, og 2018-versionen af Dells flagskib er ingen undtagelse. Der er nu tale om en tyndere og mere kraftfuld udgave af verdens bedste bærbare, og så kommer den med en fantastisk ny 4K skærm. Og vil man gerne skille sig ud fra mængden, så er der en udgave på vej i en ny farve, som Dell selv kalder ”Rose Gold on White Alpine”.

2018-versionen af XPS 13 er dyrere end forgængeren, men den højere pris retfærdiggøres af Intels 8. generation processor, der rangerer fra i5 til i7. Sammen med en natsort kant, der omkranser Dells ”Infinity Edge” skærm, der presser 13.3 tommer ind på en 11 tommer stor ramme, får Dell virkelig den nye model til at skille sig ud fra alle konkurrenterne.

Også valget af porte imponerer. XPS 13 er udstyret med USB-C og USB 3.0 samt en SD kort indgang. Så der er en god grund til, at denne bærbare fortsat rangerer som den bedste i verden. Og det bliver endnu bedre. Du får også mulighed for super high-res, ligesom der er mange muligheder for at vælge størrelse på hukommelse og harddisk. Man kan selvfølgelig også vælge de billigere standard-udgaver.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 13

2. Asus Zenbook UX310UA

Den bedste allround-model med ekstra punch

CPU: Intel Core i3 – i5 | Grafik: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8GB | Skærm: 13.3 tommer, op til QHD+ (3,200 x 1,800) | Lagringsplads: 256GB SSD

Fantastisk aluminium chassis

Hurtig opstart

Meget for pengene

Gennemsnitlig batterilevetid

Asus Zenbook UX310UA glider elegant udenom Dells dyrere pris uden at miste kræfterne. Den er ikke lige så lækkert designet som Dell’en, og batterilevetiden er heller ikke på samme højde, men til gengæld får du en lynhurtig 7. generation Kaby Lake-processor (Vælg mellem i3 eller i5) pakket ind i en flot, helstøbt aluminiumskasse. Desuden kan man vælge mellem en HD 1080p skærm og en fantastisk 3.200 x 1.800 pixel skærm. Uanset hvilken udgave, du vælger, så er Asus Zenbook UX310UA en af de bedste bærbare, du kan købe.

Læs hele anmeldelsen: Asus Zenbook UX310UA

3. Lenovo Yoga Book

En vidunderlig, fleksibel to-i-én maskine

CPU: Intel Atom x5-Z8550 | Grafik: Intel Atom | RAM: 4GB | Skærm: 10.1 tommer, fuld HD IPS touchscreen | Lagringsplads: 64GB SSD, op til 128GB microSD

Ekstrem tynd og let

Fremragende skærm

Billig!

Intel Atom er for lidt

Hvis du er på udkig efter en billig bærbar, der tilbyder noget lidt anderledes, så behøver du ikke lede længere. Som med alle Lenovos Yoga-modeller, så kan Yoga Book bruges enten som almindelig bærbar eller den kan benyttes som tablet. Og for at gøre den endnu mere fleksibel, så man nu vælge mellem Windows 10 eller Android 6.0. Hvilket styresystem, man vælger, vil nok afhænge af, hvordan man bruger computeren.

Skærmkvaliteten er langt over, hvad man kan forvente til prisen, ligesom både det almindelige keyboard og touch-tastaturet virker glimrende. Lenovo Yoga Book er et fortrinligt valg af bærbar til almindeligt computerarbejde, kunstnerisk udfoldelse via den indbyggede Wacom digitizer eller bare til at se film på. Har du behov for en maskine med flere muskler til eksempelvis grafisk arbejde, skal du nok lede videre, da brugen af Intels Atom CPU er god til at forlænge batterilevetiden, men knap så hensigtsmæssig, hvis man har behov for processor-kræfter.

Læs hele anmeldelsen: Lenovo Yoga Book

4. Apple Macbook Pro with Touch Bar

Den bedste Macbook Pro nogensinde – nu med Touch bar

CPU: Dual-core Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel Iris Plus Graphics 640 – 650 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer, (2,560 x 1,600) IPS | Lagringsplads: 256GB – 1TB PCIe 3.0 SSD

Bedste Macbook Pro nogensinde

Super hurtig ydelse

Dyr

Skuffende batterilevetid

Er du på udkig efter den bedste og nyeste bærbare fra Apple, så vil vi klart foreslå denne 13 tommer Macbook Pro med Touch bar.

Selv om Microsoft stædigt hævder, at deres Surface Book 2 er dobbelt så hurtig som denne Macbook, så starter den altså også på en noget højere pris. Som overskriften antyder, så er det værd at lægge mærke til den nye Touch bar, der er et smalt OLED display placeret øverst på tastaturet. Det kan bruges til en lang række ting, eksempelvis ved auto-valg af ord, mens man taster, eller man kan bruge det til Touch ID, så man kan logge ind med et fingeraftryk. Hvis man er tilhænger af Macbook Pro 2017, vil man klart være begejstret for denne udgave, men der kan være gode grunde til at vælge en Windows-udgave i stedet for. Den er ikke så kraftfuld som nogle af dens konkurrenter, ligesom som skærmkvaliteten heller ikke er den bedste, og den er ikke touch-screen venlig. Hertil kommer, at batterilevetiden ikke just imponerer. Så hvis man er åben overfor et Windows-alternativ, er Dells XPS 13 en mere moderne og billigere mulighed. Men selvfølgelig, er du Apple-fan, er dette den bedste til dig.

Læs hele anmeldelsen: Apple Macbook with Touch Bar (2017)

5. Asus ROG Zephyrus GX501

Den bedste bærbare til spil lige nu

CPU: Intel Core i7-7700HQ (quad core 3.8GHz) | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1080 + Intel HD Graphics 630 | RAM: 16GB DDR4 | Skærm: 15.6 tommer, Fuld HD (120Hz with Nvidia G-Sync) | Lagringsplads: 512GB SSD

Utroligt kraftfuld

Innovativ, lydsvag

Lav batterilevetid

Ingen SD port

Som en del af den nye generation Max-Q bærbare 2017 er Asus ROG Zephyrus GX501 både latterlig kraftfuld og forbavsende tynd og let. Sammenlignet med både Macbook Pro og Dells XPS 13 er den stor, men hvis man kigger på tidligere tiders bærbare til spil, så har Asus fundet den hellige gral. Ens forventning til en 15 tommer spil-maskine vil aldrig være helt den samme efter mødet med Zephyrus. Den er selvfølgelig dyr, men her skal man tænke på, at den kommer med en kraftfuld Core i7 CPU og et GTX 1080 grafikkort, og den er stærk nok til at afvikle selv de mest krævende spil på den indbyggede 1080p skærm. Måske for første gang nogensinde er det lykkedes at lave en bærbar udgave af en kraftfuld desktop computer.

Læs hele anmeldelsen: Asus ROG Zephyrus GX501

6. Dell Inspiron 15 7000 Gaming

Den bedste gamer bærbare til rimelige penge

CPU: Intel Core i5-7300HQ (quad core 3.5GHz) | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti + Intel HD Graphics 630 | RAM: 8GB DDR4 | Skærm: 15.6 tommer, Fuld HD | Lagringsplads: 256GB SSD

Meget for pengene

Lang batterilevetid

Følsom track pad

Ikke den bedste skærm

Hvis du gerne vil have en gamer bærbar, men ikke hare råd til en Asus ROG Zephyrus GX501, så er denne Dell Inspiron 15 7000 Gaming bærbare måske noget for dig. Den koster det halve af prisen, og man får virkeligt meget for pengene. Grafikkortet er et Nvidia GeForce GTX 1050Ti, og det har kræfter nok til at fyre de bedste spil af på den indbyggede 1080p skærm. Takket være en Core i5 CPU er der også kraft nok til at afvikle Windows uden problemer. Er du meget på farten, vil du få yderligere fornøjelse af maskinens batterilevetid, som vi målte til otte timer under afvikling af HD video. To timer i selskab med Tom Clancys The Division sat på medium reducerede blot batteriet til 66 procent, hvilket er markant bedre end de nærmeste konkurrenter. Samlet set betyder det, at Dell Inspiron 15 7000 Gaming er klart den bedste gamer bærbare i budget-klassen.

Læs hele anmeldelsen: Dell Inspiron 15 7000 Gaming

7. Asus Chromebook Flip

Super Chromebook-specifikationer til en god pris

CPU: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Grafik: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Skærm: 12.5 tommer, FHD (1,920 x 1,080) LED bagbelysning | Lagringsplads: 32GB – 64GB eMMC

Elegant tablet-mode

Følsomt keyboard

Ingen out-of-box Android app-support

Halvdårlige højttalere

Når det handler om den bedste Chromebook på markedet, så står valget mellem to stærke muligheder. Det er Chromebook Pixel, som du støder på længere nede på denne liste, og så er der den fremragende Asus Chromebook Flip C302, der kombinerer fremragende features med en god pris. For mange studerende er Chromebook en billig og glimrende bærbar, og Asus Chromebook Flip C302 er klart den bedste af slagsen. Den kommer med en Intel Core processor, fuld 1080p skærm, touchscreen, keyboard med baggrundsbelysning og en USB-C port.

Læs hele anmeldelsen: Asus Chromebook Flip

8. Microsoft Surface Book 2 (13.5-inch)

En af de stærkeste to-i-én bærbare i verden

CPU: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1.9GHz | Grafik: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050 (2GB GDDR5 VRAM) | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 3,000 x 2,000 (267 ppi) PixelSense display, 3:2 billedformat | Lagringsplads: 256GB – 1TB SSD

God batterilevetid

Kraftfuld

Dyr

Ingen Surface Pen inkluderet

Microsofts Surface Book 2 (13.5 tommer) er også ny på vores liste over de bedste bærbare computere, og den har bestemt fortjent pladsen, da Microsoft har skabt en af de stærkeste to-i-én bærbare på markedet. Den er udstyret med alle de nødvendige komponenter, der skal til for at udføre de fleste daglige opgaver, og går du efter modellen med dedikeret grafikkort, er der endda plads til ikke-krævende spil og let video-redigering. Den fremragende kvalitet og den glimrende batterilevetid gør Surface Book 2 (13.5 tommer) til en udmærket bærbar eller en kraftfuld Windows 10 tablet. Den findes også i en 15 tommer udgave med flere kræfter og – naturligvis – større skærm.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Book 2 (13.5-inch)

9. Acer Switch 3

Glimrende Surface Book 2 til den halve pris

CPU: 1.10GHz Intel Pentium Quad Core N4200 - Intel Core i3 7100U | Grafik: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4GB | Skærm: 12.2 tommer, 1920 x 1200 IPS LCD touchscreen | Lagringsplads: 64GB - 128GB eMMC

Glimrende kvalitet

Meget for pengene

Usikker fod

Ikke god til spil

Hvis du gerne vil have en Microsoft Surface Book 2, men kun vil give halvdelen af prisen, så er Acers Switch 3 absolut den bedste mulighed. Den er designet ud fra samme koncept som Surface Book 2. Den har ikke helt de samme kræfter, men det er en glimrede lille maskine. Ydermere kommer den med keyboardopgradering, så der ikke skal betales ekstra. Som sædvanligt kommer den i flere udgaver, blandt andet med USB Type-C, 8GB RAM, ISP-skærm og i den dyreste udgave med Core i3 7100U CPU.

Læs hele anmeldelsen: Acer Switch 3

10. Apple MacBook 12-inch (2017)

Dette års MacBook er endnu en vinder

CPU: Intel Core M3 1.2GHz - Intel Core i7 1.4GHz | Grafik: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 12 tommer, (2,304 x 1,440) IPS 16:10 | Lagringsplads: 256GB – 512GB SSD

Opdateret processor

Lang batterilevetid

Stadig kun en enkelt USB-C port

Dyr

Dette års udgave af MacBooken er endnu en perle fra Apple, som igen overvinder os med dens lækre design, fremragende ydelse og bedst-i-klasse batterilevetid. Apple har opgraderet processoren til Intels 7. generation Kaby Lake, hvilket betyder, at den ekstra ydelse og batterilevetid ikke går ud over det tynde og lækre design, som MacBooken er kendt for. Selv om MacBook 2017 ikke er en ren produktionsmaskine som den stærkere og mere fleksible MacBook Pro, eller en gamer bærbar som Asus ROG Zephyrus GX501, så er det stadig en af de bedste bærbare computere på markedet. Fordi den er så tynd og let, kan man tage den med alle vegne, og den er en fantastisk udstillingsmodel for macOS High Sierra. Er du på udkig efter en MacBook, så er dette års model et klart valg.

Læs hele anmeldelsen: Apple MacBook

11. Google Pixelbook

Glimrende Chromebook, som er den høje pris værd

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 12.3 tommer, QHD (2,400 x 1,600) LCD touchscreen | Lagringsplads: 128GB – 512GB SSD

Lækker design

Fuld Android app-support

Pen medfølger ikke

Ingen biometrisk login

Chromebook har i de seneste par år vist sig at være en stor succes blandt brugere, der ikke gider de lidt mere komplicerede Mac- eller Windows-computere. Denne Google Pixelbook er ikke en undtagelse. Selv om den er dobbelt så dyr som en gennemsnitlig Chrome-maskine, og selv om den ikke kommer med den bravur, man kunne forvente, så er den bygget til at holde i lang tid. Den har et par Thunderbolt 3 USB-C porte, en flip-mekanisme, som gør den yderst brugbar til at se film på rejsen, og så understøtter den ikke mindst Android apps. Selv om der stadig er lidt problemer med nogle apps, så har man fuld adgang til hele Google Plays bibliotek, lige fra at spille Sonic the Hedgehog til at se video i VLC. Vi testede batterilevetiden under videoafspilning til syv timer og 40 minutter. Er du ude efter en billigere Chromebook, så er det nok Asus Chromebook Flip, du skal have fat i. (Omtalt tidligere på listen.)

Læs hele anmeldelsen : Google Pixelbook

12. Lenovo Yoga 920

Endnu en bemærkelsesværdig to-i-én bærbar

CPU: Intel Core i7-855OU | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.9 tommer 1920 x 1080 - 13.9 tommer 3840 x 2160 | Lagringsplads: 256GB – 1TB SSD | Forbindelse: 802.11ac Wi-Fi; Bluetooth 4.1 | Kamera: 720p front

Lækkert design

Tynd

God ydelse

Mangler grafik-kræfter

Keyboard irriterer ved tablet-brug

Støjer en smule

Nogle af de bedste bærbare, der kom på markedet i 2017, var to-i-én modeller, og nu tilføjer Lenovo endnu en udgave til denne perlerække. Lenovo Yoga 920 har et utroligt lækkert design, og selve kvaliteten af maskinen er fantastisk. Med et 360 graders hængsel kan man hurtigt forvandle maskinen fra en bærbar til en tablet-agtig computer. Den er billigere end en Surface Book 2, og selv om den ikke tilbyder de samme tablet-muligheder, så er det en glimrende maskine med masser af kræfter og lang batterilevetid. Den er bestemt et værdigt alternativ i denne klasse, og den er absolut en af de bedste bærbare, vi har mødt i år.

Læs hele anmeldelsen: Lenovo Yoga 920

13. Acer Swift 3

En billig Ultrabook, der performer bedre, end den ser ud

CPU: Dual-core Intel Core i3 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 8GB DDR4 | Skærm: 14 tommer, fuld HD (1920 x 1080) ComfyView IPS | Lagringsplads: 128GB – 256GB SSD

God ydelse til prisen

Meget lang batterilevetid

Kedeligt design

Dårlige højttalere

Det er muligt, at du indtil nu har ment, at udtrykket ”budget-Ultrabook” har været selvmodsigende, men med denne Swift 3 opfylder Acer klart forventningerne. Man har nemlig taget Acer Swifts 7’s aluminiums chassis og fyldt den ud med billigere komponenter. Det kan godt ske, at den ikke kan afvikle macOS, men den sender bestemt den gamle MacBook Air i skammekrogen. Også med hensyn til pris. Selvfølgelig har Acer været nødt til at skære et par hjørner, så man skal ikke forvente fantastisk Ultra HD skærm eller kvalitets onboard-lyd, men performancemæssigt kan den sagtens klare sig imod Surface Laptop.

Vi har desuden kigget på den kommende udgave af Swift 7 på CES 2018. Den kommer med boostet grafik og CPU-kræfter, så der er noget, der tyder på, at den springer ind på denne liste senere på året.

Læs hele anmeldelsen: Acer Swift 3

14. Asus Transformer Mini T102HA

Tynd og fleksibel touchscreen bærbar til en attraktiv pris

CPU: Intel Atom x5-Z8350 | Grafik: Intel HD Graphics - Intel HD Graphics 400 | RAM: 2GB - 4GB | Skærm: 11.6 tommer, 1,366 x 768 HD IPS touchscreen | Lagringsplads: 32GB

Lille og let

God batterilevetid

Keyboard inkluderet

Langsom

Hvis du er på udkig efter en billig Windows-bærbar, der er lige til at smide i tasken og slæbe rundt på hele dagen uden problemer, så er denne Asus Transformer Mini T102HA et godt valg. Hvis vi skal være helt ærlige – og det skal vi jo – så er det ikke verdens hurtigste maskine, og du kommer ikke til at lave videoredigering på den, men til hverdagsopgaver er den ganske glimrende. Ligesom de andre to-i-én bærbare, vi har her på listen, så kan den forvandles til en tablet. Man kan vælge at tage tastaturet med eller ej, og eftersom det følger med som standard, skal man ikke smide flere penge efter det.

Læs hele anmeldelsen : Asus Transformer Mini T102HA

15. Dell XPS 15

Årets bedste 15 tommer bærbare

CPU: Intel Core i5-7300HQ - i7-7700HQ | Grafik: NVIDIA® GeForce GTX 1050 med 4GB GDDR5 | RAM: 8GB - 16GB DDR4 | Skærm: Op til 15.6 tommer, Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge touchscreen | Lagringsplads: 1TB HDD - 512GB SSD

Fantastisk ydelse

Sublim skærm

Tyndt design

Dårlig webcam position

Hvis du er vild med udseendet af Dells XPS 13, som vi har øverst på denne liste, men gerne vil have lidt flere grafik-kræfter, så er denne Dell XPS 15 2017 lige sagen. Den kommer med samme InfinityEdge-teknologi, så skærmen går helt ud til kanten. Det betyder, at som en 15 tommer maskine, så er den så lille, den overhovedet kan blive i 2017. Alt afhængigt af, hvilken udgave, man vælger, så kan den være temmelig dyr. I den dyreste udgave har den 4K-skærm, hvilket gør den perfekt til grafisk arbejde og gaming - så længe, at man sætter opløsningen på medium.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 15

Hvilken type bærbar passer til dig?

Almindelige bærbar: Her kan du finde de billigste standard-bærbare. Det er bærbare computere, der fokuserer mere på praktisk arbejde end udseende, mobilitet og mange kræfter. Det betyder ikke, at de ikke kan være gode og hurtige. Prisen på en standard-bærbar med HD-skærm og mekanisk harddisk er mellem 3.000 og 5.000 kroner.

Ultrabooks: Her er der tale om tynde og lette bærbare computere, der typisk kommer med en ssd-harddisk og skærmopløsning på minimum 1080p. Kombinationen af gode komponenter og lang batterilevetid betyder, at de er noget dyrere. De bedste Ultrabooks koster fra 6.000 kroner og op.

To-i-én-bærbare: Bærbare computer, der også kan bruges som tablet. Der er ved at være mange tilgængelige to-i-én bærbare computere lige nu. Nogle kan man tage skærmen helt af og bruge som tablet, andre kan drejes 360 grader på et hængsel. Det er en glimrende måde at opleve Windows 10 eller Chrome OS på en touchscreen.

Chromebooks: Her finder du de bedste Chromebooks, som alle kører Chrome OS. Her kan du arbejde, som du normalt arbejder i en Windows- eller macOS-browser. Det vil sige, at fokus er cloud-baseret. Nyeste modeller understøtter dog Android apps til touchscreen. De koster typisk under 2.000 kroner.

Gaming-bærbare: Har du brug for at kunne afvikle spil på din bærbare på samme måde som på din stationære pc (næsten), så skal du have fat i en af disse bedste gaming-bærbare. Disse maskiner koster fra 5.000 kroner og opefter, og de fleste af dem kommer givetvis med en AMD Ryzen processor.

Bærbar-tablet hybrid: Her er der tale om en tablet, der flytter sig over mod en bærbar. De bedste Windows tablets kommer med bedre end HD-touchscreens, nogle gange med indbygget fod, andre gange med stander fra tastaturet. Her kan du ofte med held bruge en Stylus Pen, og prismæssigt findes de fra budget-udgaver og opefter.