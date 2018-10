Paras 4K-televisio 2018

Choose the best Ultra HD 4K TV for you

Tervetuloa TechRadarin 4K-televisioiden osto-oppaaseen. Olemme listanneet vuoden 2018 koosteeseen parhaat laitteet, mitä rahalla saa.

Koskaan ei ole ollut näin hyvä hetki ostaa 4K Ultra-HD -televisiota. Vielä muutama vuosi sitten 4K oli sisällöltään harvojen ja valittujen nicheä, mutta nyt tekniikka on parempaa kuin koskaan, ja 4K-sisällöstä on tullut striimaussisältöjen uusi normi Netflixin ja Amazonin kaltaisissa palveluissa sekä Blu-ray levyillä.

Voisi sanoa, että tämä on nyt se nelinkertainen parannus, jota televisiomme ovat odottaneet.

Hyvän 4K-television valmistus ei ole vain sitä, että ruutuun ängetään mahdollisimman monta pikseliä. Ei, kyse on näiden pikseleiden laadusta. Näiden osalta on jo olemassa vieläkin uudempaa tekniikkaa, kuten HDR eli High Dynamic Range sekä Wide Colour Gamut (WCG), jotka lupaavat laittaa pikselit todella loistamaan.

Valinnanvaraa televisioissa on tietysti hurjasti, ja oikean valinnan tekeminen saattaa vasta-alkajasta tuntua mahdottomalta tehtävältä. Mutta huoli pois: Kun jaksaa hieman perehtyä, alkaa homma nopeasti tuntua mielekkäältä. Me teemme myös luonnollisesti kaikkemme auttaaksemme sinua tekemään parhaan ostopäätöksen.

Olemme käyneet vuosien aikana läpi satoja – ellei tuhansia eri televisioita. Tähän kokemukseen pohjautuen olemme nyt laatineet listan parhaista 4K-televisioista. Päivitämme myös listaa jatkuvasti parempien tuotteiden ilmestyessä, joten älä ihmettele, jos lista näyttää erilaiselta kuin viime käynnilläsi tällä sivulla.

Yllä olevalla videolla johdatamme sinut esittelyvideolla 4K:n maailmaan sekä selittää UHD:n ja 4K:n eron.

Mitä 4K-televisioista tulee tietää?

Näillä näytöillä ei ole pelkästään nelinkertaista pikselimäärää iäkkäämpiin (mutta silti toki kunnioitettuihin) 1080p-veljiinsä verrattuna, vaan 4K-näytöt myös sisältävät useimmiten uutta teknologiaa kuten High Dynamic Range (HDR) sekä Wide Color Gamut (WCG) jotka todella päästävät pikselit loistamaan kaikessa upeudessaan.

Yksi tärkeimmistä syistä 4K:n todelliseen lentoonlähtöön on ollut se, että pelikonsolit, kuten PS4 Pro ja Xbox One X, ovat todella ottaneet 4K:n ominaisuudet omikseen, samoin kuin Blu-ray-teollisuus sekä videostriimauspalvelut. Lähestulkoon kaikki merkittävät kaupalliset toimijat ovat siis hypänneet 4K Ultra HD -junan kyytiin.

Täsmennettäköön vielä, että vaikka televisiovalmistajat käyttävät usein 4K:ta ja Ultra HD:ta synonyymeinä, niin kyseiset termit eivät teknisesti ottaen tarkoita täysin samaa. 4K on niin sanottu elokuvaresoluutio, joten se on hieman tavallista leveämpi. Sen resoluutio on 2 160 x 4 096 , kun taas Ultra HD:n resoluutio on 2 160 x 3 840. Ero havainnollistetaan selkeästi esimerkiksi yllä olevan videon kohdasta 00:50 eteenpäin.

Lisää sisältöä ja laitteistoa:

Etsitkö tavallista televisiota? Lue tästä oppaamme tämän hetken parhaista televisioista

Kaipaatko uutta katsottavaa? Kokosimme yli 50 parasta Netflix-sarjaa

Paras 4K-televisio 2018: Samsung Q9FN QLED TV

Mielestämme kaikkien aikojen paras 4K-TV

Spektaakkelimainen HDR-kuvanlaatu

Voimakas, monipuolinen äänimaailma

Toimiva käyttöliittymä

Rajalliset katselukulmat

Samsungin QLED-teknologia starttasi alle odotusten, joten vuodelle 2018 kaivattiin kasvojenkohotusta. Päivitystä ei odotettu turhaa, sillä Samsung todella räjäytti pankin uudella mallillaan Q9FN QLED -sarjallaan.

Sen lisäksi, että uusi malli on vieläkin kirkkaampi ja värikkäämpi kuin viime vuoden malli, Samsungin vuoden 2018 lippulaiva käyttää täysin uudenlaista valojärjestelmää korjatakseen edeltäjänsä kontrastiongelmat. LED-reunavalaistuksen sijaan käytössä on Full Array Local Dimming eli FALD-paneeli, joka tuottaa Samsung QLED Quantum Dotsin -teknologian kanssa kuvan, joka on selvästi kirkkaampi ja värikkäämpi kuin yksikään eteläkorealaisen valmistajan aikaisempi malli.

Mainitut ominaisuudet eivät vielä yksin tee Samsung Q9FN:stä markkinoiden parasta televisiota, mutta kun mukaan sysätään lisäksi HDR10+:n ja Q HDR EliteMaxin kaltaisia teknologioita, ei epäilyksille jää sijaa ainakaan meidän silmissämme. Tässä on tämän hetken ykköstuote.

65-tuumaisen Q9FN:n hinta Suomessa on tämän artikkelin kirjoitushetkellä, heinäkuussa 2018, noin 3 800 euron tuntumassa.

Lue tästä koko arvostelumme: Samsung Q9FN QLED TV (65Q9FN)

Today's best Samsung Q9F deals ? Samsung Q9F $3253.99 View See all prices

Paras keskihintainen 4K-TV: Sony XF90 -sarja

4K HDR -televisio, jota olemme kaikki odottaneet

Erittäin sulava kuva

Mahtava kontrasti

Ei kaikista kirkkain HDR

Kaukosäädin ei tunnu kovin laadukkaalta

Lyhyestä virsi kaunis: KDL-55XF9005 on loistelias keskihintainen TV, jonka kaupasta löydät. Kaikki edistysaskeleet, jotka Sony on esitellyt runsaan vuoden aikana jo entuudestaan loistavaan XE90-sarjaansa, nöyryyttävät monia kalliimpia malleja. Näitä kehityskohteita ovat olleet esimerkiksi parempi prosessointi, lisätty kirkkaus, taustan himmennysalueet sekä paranneltu liikkeen suorituskyky.

Android-TV-järjestelmä sekä muutama muu pieni asia seisovat vielä täydellisyyden tiellä, mutta on silti vaikea kuvitella, että yksikään samoissa hinnoissa liikkuva 65-tuumainen pystyisi pistämään kokonaisuutena paremmaksi.

Ostospaikka kannattaa valita tarkkaan, sillä ainakin heinäkuussa 2018 tämän 55-tuumaisen helmen myyntihinta vaihteli Suomessa suuresti: 1 200 eurosta aina 1 800 euroon.

Lue tästä koko arvostelumme: Sony BRAVIA KDL-55XF9005

Today's best Sony Xbr-65X900F deals ? Sony XBR-65X900F $1798 View See all prices

Paras OLED: Panasonic EZ952/EZ950

Panasonicin lippulaivatelevisio vie OLED-teknologian uudelle tasolle

Pysäyttävän hyvä kontrasti

Ennennäkemätön väritarkkuus

Ei Dolby Vision -tukea

Ajoittain pikselöityvät reunat

Emme lainkaan ihmettele, miksi Hollywoodin video-editoijat masteroivat kuvamateriaalin OLED-televisioiden kanssa – ne nyt vain päihittävät laadullaan minkä tahansa markkinoilla olevan kilpailijan.

Sekä maailman suurimmalla OLED-näyttöjen valmistajalla LG:llä että Sonylla on ehdottomasti meriittinsä OLED-markkinoilla, mutta Panasonickaan ei totisesti kyyhötä nurkassa tässä sarjassa. Ymmärtääkseen miksi, tarvitsee vain vilkaista Panasonicin tuoreinta OLED-mestariteosta, FZ952:ta.

FZ952 on mehevä OLED, joka asettaa suorituskyvyn ykkössijalle. Sen kuvanhallinta on maailmanluokkaa, ja HDR-kyvykkyys pärjää kelle tahansa kilpailijalle. Itse asiassa se taitaa tarjota parhaan 4K OLED -kuvanlaadun, jonka olemme koskaan nähneet.

FZ952 ei ole aivan täydellinen paketti. Siitä puuttuu esimerkiksi Dolby Vision -tuki sekä Atmos-yhteensopivuus, mutta siitä huolimatta se kerää moninkertaisesti enemmän plus- kuin miinuspisteitä.

Uskomme käyttäjien arvostavan hienostunutta ja älykästä käyttöliittymää, sulavaa pelikäyttöä sekä Technicsin äänentoistojärjestelmän puhdasta sointia.

Suomessa 55-tuumaisten hinnat starttaavat 1 500 eurosta ja 65-tuumaisten 3 000 eurosta ylöspäin.

Lue tästä koko arvostelumme: Panasonic FZ952/FZ902 OLED (Iso-Britanniassa malli on nimetty EZ:n sijaan FZ-kirjainyhdistelmällä)

Paras premium-tason 4K-TV: Sony BRAVIA A1

Sonyn lippulaiva-OLED vuodelta 2017 on yksinkertaisesti ällistyttävä

65 tuumaa: Sony A1E OLED

Loistelias kuvanlaatu

Innovatiivinen, erinomainen äänenlaatu

Ei kovin kirkas

Android-TV on kömpelö

55A1 – ja koko A1 OLED -sarja ylipäätään – ovat kansansuosikkeja oikeastaan joka tavalla.

Erittäin ohutreunainen muotoilu on toteutettu kauniisti ollen yhtä aikaa hienostunut ja dramaattinen. Eloisa näyttö puolestaan takaa voimakkaan ja tehokkaamman äänentoiston kuin voisi kuvitellakaan.

Show'n todellinen tähti on kuitenkin A1:n kauniin yksityiskohtainen, vahvalla kontrastilla varustettu värikäs kuva. Tämä osoittaa todeksi asian, jota olemme jo pitkään uumoilleet: Mitä useampi brändi käyttää OLED-teknologiaa, sitä parempia asioita on luvassa.

Sonyn 55A1 irtoaa heinäkuussa 2018 noin 2 000 eurolla.

Lue tästä koko arvostelumme: Sony A1 OLED

Today's best Sony BRAVIA OLED A1E deals ? Sony Bravia OLED A1E $2498 View See all prices

Paras lähtötason OLED: LG C8 OLED

LG asettaa uuden lähtötason 2018 OLED-mallillaan

Loistelias kuvanlaatu

Monipuoliset ominaisuudet

Erinomainen käyttöliittymä

HDR:n huippukirkkaus on rajallinen

Kalliimpi kuin viime vuonna

Olemme jo pitkään fanittaneet LG:n B-sarjan kohtuuhintaisia OLED-televisioita, huippuna vuoden 2017 B7 OLED. Tänä vuonna LG on kuitenkin viivästyttänyt seuraavaa B-sarjalaista ja luonut sen sijaan C-sarjasta uuden ykköstuotteen.

Vaikka olemmekin hieman närkästyneitä siitä, että C8:n hinta on korkeampi kuin B7:n, olisi väärin sanoa, etteikö korotus olisi sinällään oikeutettu: C8:n pohjana on vahva B7 ja lopputuloksena on TV, joka tarjoilee pysäyttävän hyvätasoista HD/SDR-kuvaa sekä yhtä lailla vaikuttavaa 4K/HDR-kuvaa. Se ei ole millään yhtä kirkas kuin parhaat LCD-näytöt, mutta toisaalta se toistaa tummat sävyt merkittävästi edellämainittua näyttötekniikkaa paremmin.

LG C8 kykenee eloisaan kuvaan, puhumattakaan pysäyttävästä yksityiskohtien tasosta 4K-sisällöissä.

WebOS-älykäyttöliittymä on yhä markkinoiden paras, ja striimauspalvelu on sekin vertaansa vailla. Kun päälle lyödään vielä hohdokas design sekä monipuolinen kattaus ominaisuuksia, on edessämme yksi parhaista koskaan arvostelemistamme televisioista.

Hintaa tälle 55-tuumaiselle ihanuudelle tulee heinäkuussa aina 1 600 eurosta jopa yli 3 000 euroon asti, joten hintahaitari on todella laaja.

Lue tästä koko arvostelumme: LG C8 OLED (OLED55C8, OLED65C8)

Today's cheapest deals for each screen size: ? LG OLED55B7V $1796.99 View See all prices

Parhaiten muotoiltu 4K-TV: Philips 55POS9002

Philips palaa OLED:iin – ja lopputulos on mahtava

Ambilight toimii hauskana houkuttimena

Kaikkinensa loistava ja monipuolinen kuvanlaatu

Houkutteleva design

Android-TV voi ärsyttää osaa käyttäjistä

Hiukan heikko äänenlaatu

Tämä Philipsin OLED-malli kustantaa Suomessa 1 300–1 400 euroa. Tuossa hintaluokassa alkaa olla jo ruuhkaa, mutta Philips onnistuu erottumaan massasta.

Sen Ambilight-järjestelmä on ainutkertaisuudessaan hauska ja vetoava, ja uusi kuvan prosessointisysteemi P5 vie Philipsin kuvanlaadun mielenkiintoisen dynaamiseen ja tervetulleeseen uuteen suuntaan, joka saattaa olla monelle AV-intoilijalle vaikea vastustaa.

Kaiken kaikkiaan mallin vahva kuvanlaatu sekä riittävän uniikit ratkaisut nostavat sen esiin aitona vaihtoehtona samanhintaisten OLED-kilpailijoidensa joukossa.

Lue tästä koko arvostelumme: Philips POS9002