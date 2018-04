Page 1 of 2:

Osto-opas television hankintaan: kokosimme yhteenvedon vuoden 2018 parhaista televisioista

Television valitseminen ei ole mikään yksinkertainen tehtävä. Mikäli olet elokuvaharrastaja, tämä näyttö saattaa olla paras ystäväsi seuraavien kuukausien tai jopa vuosien ajan. Monet meistä vaihtavat puhelinta kahden tai kolmen vuoden välein, mutta parhaat televisiot säilyvät olohuoneissamme reilusti pidempään. Laite on kallis hankinta ja haluamme saada rahoillemme paljon vastinetta.

Television valinnassa tulee ottaa huomioon monta seikkaa, erityisesti koska televisioiden toiminnot kehittyvät jatkuvasti – oikean laitteen valinta ei olekaan aina helppoa. Upouudessa huippuluokan televisiossa voi olla niin paljon ominaisuuksia ja toimintoja, ettet osaa enää sanoa, mitä televisioltasi oikeastaan haluat. Suurimpien valmistajien pyrkiessä päihittämään kilpailijansa jatkuvasti vaihtuvilla ominaisuuksilla, voi kuluttajan olla vaikeaa pysyä mukana kehityksessä.

Voit hankkia television, josta löytyvät kaikki uusimmat ominaisuudet ja toiminnot, mutta se ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi Xbox One X ei tue Dolby Visionia, joten laitteen käyttäjän olisi turha satsata televisioon, josta kyseinen tekniikka löytyy.

Yllä olevalta englanninkieliseltä videoltamme saat lisätietoja television ostoon liittyen.

Oletko jo hämilläsi? Älä huoli, me TechRadarilla olemme täällä auttaaksemme sinua. Oppaamme parhaimpiin markkinoilta löytyviin televisioihin auttaa sinua löytämään niin edulliset mallit kuin parhaat 4K-televisiotkin. Autamme sinua löytämään upean taulutelevision ilman, että sinun täytyy viettää tunteja vertaillen erilaisia ominaisuuksia keskenään.

Mikäli etsit osto-opasta, joka on keskittynyt ainoastaan televisioihin, jotka tukevat uutta Ultra HD -resoluutiota, luethan oppaamme parhaista 4K-televisioista.

Mikäli et kuitenkaan vielä tiedä mitä etsit tai haluat kenties nähdä eri tasoisia vaihtoehtoja, olet oikeassa paikassa.

Tässä on lyhyt listauksemme markkinoiden parhaista televisioista:

"Pitäisikö minun ostaa televisio nyt, vai odottaa seuraavaa mallia?"

Kuulemme usein saman kysymyksen. Kaiken muun teknologian tapaan myös televisiot kehittyvät vähitellen paremmiksi, joten todennäköisesti saat vuoden päästä nykyistä suuremman ja paremman television halvemmalla kuin tällä hetkellä.

Markkinoilla on ollut kuitenkin nähtävissä uudistusten tuulahdus, kun valmistajat ovat kiirehtineet omaksumaan uusia näyttötekniikoita – etupäässä Ultra HD:n, Wide Colour Gamutin ja HDR:än.

Moni uuden sukupolven televisioista tukee jo kyseisiä tekniikoita, mutta asia on hyvä silti varmistaa uutta televisiota ostettaessa.

Ostajan on hyvä varmistaa, että televisio tukee uusimpia tekniikoita (esimerkiksi Ultra HD Premiumia), jottei laite aiheuta turhia pettymyksiä tulevaisuudessa.

Olet todennäköisesti kiinnostunut tietämään myös televisioiden tulevaisuuden ominaisuuksista. Tässä tapauksessa haluammekin mainita uuden HDMI 2.1 standardin, joka tukee 8k-videoita 60 fps -kuvataajuudella sekä 4K-videoita aina 120 fps -kuvataajuuteen asti. Tämän lisäksi uusi standardi mahdollistaa paljon uusia ominaisuuksia HDMI -liitännän kautta tapahtuvaan pelaamiseen.

Ominaisuus tulee olemaan käytännöllinen pelaajille, mutta mikäli et ole erityisen innostunut pelaamisesta, voit huoletta ostaa uuden television jo tässä vaiheessa.

1. LG C7 OLED Series (2017)

Uskomaton kuvanlaatu ja kilpailukykyinen hinta - OLED-teknologia tekee paluun kärkeen

55-tuumainen: LG OLED55C7 | 65-tuumainen: LG OLED65C7

Uskomaton kuvanlaatu erinomaisella kontrastilla

Vaikuttavan ohut muotoilu

Erittäin hyvä käyttöjärjestelmä

Ei yhtä kirkas kuin LCD -näytöt

Heikommat kuulokkeet kuin LG:n kalliimmissa OLED -malleissa

Tämän hetken paras televisio on LG OLED C7, joka on saatavissa sekä 55- että 65-tuumaisena. Televisio pääsi listamme kärkeen huiman suorituskykynsä ansiosta, joka takaa paremman kirkkauden ja valonsäätelyn kuin viime vuoden C6:ssa. Se tarjoaa kuvaelämyksiä hintaan, joka tekee OLED -näytöstä taloudellisesti järkevän vaihtoehdon huipputason LDC -näytöille. LG C7 onkin yksi vuoden 2018 houkuttelevimmista televisioista.

LG:llä on myös kalliimpia ja paremmilla kaiuttimilla varustettuja malleja, kuten E7, G7 tai W7, mutta mielestämme C7 tarjoaa parhaan vastineen rahoillesi.

Tänä vuonna on tarjolla myös muita harkitsemisen arvoisia OLED -televisioita, kuten Sonyn A1E OLED tai LG:n B7 ja W7. Mielestämme OLED C7:ssa on kuitenkin kilpailijoitaan parempi hinta-laatusuhde.

Lue koko arvostelu: LG OLED C7 (OLED55C7)

2. Sony XBR-ZD9 Series (2016)

Sonyn lippulaivamalli vei kuvanlaadun uudelle tasolle jo vuonna 2016

65-tuumainen: Sony XBR-65ZD9 | 75-tuumainen: Sony XBR-75ZD9 | 100-tuumainen: Sony XBR-100ZD9

Upea HDR-kuvanlaatu

Uraauurtava taustavalojärjestelmä

Android-tv on hieman hidas

Melko keskinkertainen äänenlaatu

Olemme olleet odottaneet malttamattomasti XBR-65Z9D:n testaamista mallin julkaisusta asti. Televisio onnistuu nimittäin saavuttamaan HDR:än kirkkauden LCD-tekniikalla. Tämä on toteutettu kehittyneellä taustavalojärjestelmällä, joka tuo LCD-näytön ensimmäistä kertaa todella lähelle OLED-näytöistä löytyvää valonvoimakkuuden säätelyä.

Tämä taustavalojärjestelmä muodostuu ruudun takaa löytyvistä yli 600 LED-valosta, jotka säätelevät yksittäin omaa valotasoaan. Innovatiivisen tekniikkansa ansiosta television kirkkaus ja värintoisto ovat uutta HDR-tekniikkaa hyödyntävien kilpailijoidensa tasolla.

Edistyneen LCD-tekniikan lisäksi Sonyssa on varustettu myös uudella X1 Extreme -suorittimella sekä viimeisimmällä versiolla luotettavasta Triluminos-tekniikasta, joka toistaa HDR-laitteista tutun intensiivisen ja eloisan värimaailman, vaikka katsoisit "tavallista" SDR-sisältöä. Sony ei yllä aivan suosikkimme LG C7:än tasolle, mutta ZD9 on tämän hetken paras LCD-televisio.

3. LG Signature Series W7 OLED (2017)

LG:n W7 OLED sulautuu seinääsi

65-tuumainen: LG 65W7OLED | 77-tuumainen: LG 77W7OLED

Äärimmäisen ohut muotoilu

Hyvät värintoisto, selkeä kuva ja tarkka kontrasti

Tulevaisuuden HDR

TruMotionin ongelmat

LG:n W7 OLED -mallissa on todella jotain erityistä. Se ei ole ainoastaan yksi ohuimmista televisioista, jonka olemme ikinä nähneet (2,75 mm), vaan myös yksi kauneimmista.

Kun katsot televisiosta oikeanlaista sisältöä (tässä tapauksessa 4K:ta, HDR10:ta tai Dolby Visionia), laite pääsee kunnolla oikeuksiinsa. Erittäin ohut muotoilu ei välttämättä olisikaan yksinään oikeuttanut LG:n uuden mallin kalliimpaan hintalappuun.

Laitteen ohut muotoilu, Dolby Atmos -äänentoisto, useiden HDR-formaattien tuki, magneetin avulla tapahtuva seinäkiinnitys sekä päivitetty WebOS 3.5 -käyttöjärjestelmä pitävät kuitenkin huolen siitä, että saat rahoillesi vastinetta. Tämä uskomattoman kaunis televisio ei ole aivan täydellinen (heikko liiketoisto, kallis hinta ja äänentoiston ongelmat), mutta pelkän kuvanlaadun puolesta televisio hakee tällä hetkellä vertaistaan.

4. Samsung QLED Q9F (2017)

Vahvaa osaamista Samsungilta

75-tuumainen:

Ennennäkemättömät väritasot

Erittäin kirkas näyttö

Taustavalon sumenee ajoittain

Rajalliset katselukulmat

Vaikuttaa aivan kuin joku Samsungin televisioiden suunnittelutiimissä olisi katsonut 2001: Avaruusseikkailu -elokuvaa. 65-tuumainen Q9 on kuin elokuvan mysteerinen musta monoliitti tasaisilla etu- ja takaosillaan sekä lujatekoisilla ja kiillotetuilla päädyillään. Laite on kehitetty erityisesti Ultra HD HDR -toistoon ja tietäen Samsungin vahvan näytön HDR:än osalta, ei ole yllätys, että laite suoriutuu tästä erittäin hyvin. Vaikka laitteen kotikenttäetu on erityisesti HDR-tekniikassa, loistaa se myös SDR-sisältöjen toistamisessa.

5. Sony Bravia A1 OLED

Sonyn uusi (2017) OLED-televisio

65-tuumainen: Sony Bravia 65A1E | 55-tuumainen: Sony Bravia 55A1E

Upea kuvanlaatu

Häkellyttävä muotoilu

Innovatiivinen ja erinomainen äänentoisto

Ei kovin kirkas

Mikäli LG:n OLED ei miellyttänyt silmiäsi, suosittelemme sinua tutustumaan Sonyn versioon.

A1 OLED -sarja miellyttää kuluttajia kaikilla mahdollisilla tavoilla. Sen reunaton muotoilu on onnistuttu toteuttamaan kauniilla yhdistelmällä hienostuneisuutta ja dramaattisuutta.

Upean näytön lisäksi laitteen äänentoisto on paljon voimakkaampi ja tehokkaampi kuin olisimme uskoneet. Kokonaisuuden paras osuus on kuitenkin ehdottomasti A1-sarjan äärimmäisen yksityiskohtainen, väkevällä kontrastilla varustettu ja eloisan värikäs kuvanlaatu.

Nämä seikat todistavat epäilymme oikeaksi: OLED-tekniikan yleistyminen johtaa vain ja ainoastaan hyviin tuloksiin.

Laitteen kallis hinta jättää sen kuitenkin LG:n mallien taakse listallamme.

6. LG OLEDE7 Series (2017)

OLED paranee entisestään

55-tuumainen: LG OLED55E7 | 65-tuumainen: LG OLED65E7

Upea ja vahvalla kontrastilla varustettu kuvanlaatu

Uskomattoman ohut muotoilu

Ajoittain huono kirkkaus

Häviää kirkkaudessaan LCD-televisioille

Aloitettuaan vuoden 2017 OLED-kampanjansa upealla, mutta kalliilla OLED W7:llä, LG julkisti edullisemman hintaluokan television.

Mikäli päädyt edullisempaan malliin, joudut luopumaan W7:än uskomattoman ohuesta näytöstä sekä laadukkaasta kaiutinjärjestelmästä. OLED E7:än muotoilu on silti upea, Dolby Atmos -tekniikka takaa korkeatasoisen äänentoiston, LG:n webOS -käyttöjärjestelmä on mainio ja mikä tärkeintä, laite kykenee pitkälti vastaavaan kuvanlaatuun kuin kalliimpi W7.

E7 OLED on kannattava hankinta edullisempaa vaihtoehtoa etsivälle.

7. Sony Bravia XE90 Series (2017)

HDR-taulutelevisio, jota olemme odottaneet

Suora LED ja paikallinen himmennys

Erittäin hyvä liiketoisto

Yksinkertainen ja elegantti muotoilu

HDR on hieman himmeä

Mitä jos pidät Sonyn televisioista, muttet halua uutta A1 OLED:ia ja upea ZD9 on auttamattomasti hintahaarukkasi ulkopuolella? Suosittelemme tässä tapauksessa valmistajan XE90-sarjaa, joka on varustettu upealla 4K-kuvanlaadulla ja sulavalla LED taustavalojärjestelmällä. Rakastamme kuvanlaadun johdonmukaisuutta, värimaailman eloisuutta sekä HDR-kuvaa, jota katsoessa silmät eivät väsy normaaliin tapaan.

Laitteen huonot puolet tuntuvat melko mitättömiltä, kun ottaa huomioon sen mainion hinta-laatusuhteen. Voimme siis hyvillä mieli suositella XE90:tä, sillä se ansaitsee ehdottomasti paikkansa listallamme.

8. LG OLEDB7 Series (2017)

LG:n OLED-mallit tekevät jälleen vaikutuksen

55-tuumainen:

Erittäin hyvä ja monipuolinen kuvanlaatu

Tukee useita HDR-formaatteja

Upea älynäyttö

Dolby Atmos

Keskinkertainen äänentoistojärjestelmä

Olemme suositelleet jo muutamaa eri OLED-laitetta, mutta LG OLED B7 on niistä kaikkein edullisin vaihtoehto.

LG ei ole kuitenkaan tinkinyt kuvanlaadusta edullisemman hintansa saavuttamiseksi, vaan leikannut lähinnä äänentoistojärjestelmästään.

Tämä tekee B7:stä hieman hämmentävän. Teknisesti siitä löytyy tuki Dolby Atmos -äänentoistojärjestelmälle, mutta käytännössä keskinkertaisesti toteutetut kaiuttimet eivät päästä järjestelmää oikeuksiinsa, eikä lopputulos ole kovin vaikuttava.

Jos kuitenkin aiot käyttää televisiota laadukkaiden ulkoisten kaiuttimien kanssa, säästät oikeastaan rahaa, koska et joudu turhaa maksamaan television omista kaiuttimista. Saat sen sijaan kilpailijoita vastaavan kuvanlaadun huomattavasti edullisempaan hintaan.

Lue koko arvostelu: LG OLED B7

9. Philips 9002 Series

Ambilight ja OLED ovat loistava yhdistelmä

55 tuumainen:

Amblight toimii mainiosti

Erittäin hyvä ja monipuolinen kuvanlaatu

Viehättävä muotoilu

Android-tv voi ärsyttää

Hieman heikko äänentoisto

Hankala käyttää

Ei ole mikään salaisuus, että jokainen OLED-televisio käyttää LG:n näyttöpaneeleita. Ostitpa siis Sonyn, Philipsin, tai LG:n, jokaisen laitteen sisältä löytyvä OLED-paneeli on käytännössä sama.

Philipsillä on kuitenkin ässä hihassaan muihin valmistajiin verrattuna. Valmistajalla on oma Ambilight-tekniikka, joka heijastaa televisiosta katsottavan ohjelman värit ympäröiviin seiniin luodakseen entistä vangitsevamman katselukokemuksen.

Lopputuloksena yhtiön lippulaivamalli, 9002, on tyrmäävän upea televisio. Lisäksi sen erinomainen P5-kuvankäsittely mahdollistaa LED-paneelin tehojen täyden hyödyntämisen.

Mikäli päädyt tähän laitteeseen, maksat enemmän kuin LG:n edullisemmista malleista. Ambilight voi kuitenkin olla juuri se lisä, joka oikeuttaa tuohon lisähintaan.

Lue koko arvostelu: Philips OLED 9002

10. Sony XE93 Series (2017)

Sony loistaa uudella Slim Backlight Drivellaan

65 tuumainen:

Uskomattoman kirkas HDR-kuva

Käsittämättömän eloisat värit

Android-tv on hankala

Toisinaan turhan hidas

XE93:a on päivitetty viime vuoden mallista parilla tärkeällä tavalla. Ensimmäisenä on mainittava Sonyn uusi X1 Extreme -suoritin, joka on noin 40 % tehokkaampi kuin alkuperäinen X1 -suoritin. Uusi tekniikka skaalaa sisällön hyvin lähelle 4K-tarkkuutta. Kun tähän lisätään merkittävästi paranneltu äänijärjestelmä ja laajan värintoiston Sonyn Triluminos-tekniikka, XE93 näyttää suoriutuvan mainiosti kaikilla eri osa-alueilla.

