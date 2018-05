Parhaat Netflix-sarjat (toukokuu 2018): Kokosimme 50 koukuttavinta Netflix-sarjaa

The End Of The F***ing World perustuu samannimiseen sarjakuvaan (ilman sensuuria). Se on tarina kahdesta karkuteillä olevasta teinistä, joista toinen sattuu olemaan hieman psykopaatti. Se on hauska, mutta samaan aikaan brutaali sarja. Se onnistuu olemaan sopivan särmikäs ja jaksot ovat leikattu mukavasti 20 minuutin pituiseksi, joten katsomisesta tulee helposti sarjamaraton. The End Of The F***ing World on niin hyvä, että se saa todennäköisesti jatkoa. Ensimmäinen tuotantokausi loppuu tosin niin täydellisesti, että sarjan melkein toivoisi loppuvan siihen.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

