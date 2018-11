Paras peilitön kamera 2018: 10 mallia joka budjettiin

Sen jälkeen, kun Panasonic lanseerasi markkinoiden ensimmäisen peilittömän kameran vuonna 2008, on peilittömien kameroiden suosio lähtenyt lentoon. Tarjolla onkin nykyään erilaisia malleja jokaiseen budjettiin ja käyttötasoon. Esittelemme myöhemmin tässä artikkelissa parhaimmat vaihtoehdot.

Digitaalisten järjestelmäkameroiden tapaan myös peilittömissä kameroissa voi vaihtaa objektiivia omien tarpeiden mukaan. Isoin ero kameramallien välillä on se, että peilittömästä järjestelmäkamerasta puuttuu nimensä mukaisesti järjestelmäkameralle tyypillinen peili objektiivin ja kennon välistä, minkä vuoksi se on perinteistä järjestelmäkameraa huomattavasti pienikokoisempi.

Peilillisessä kamerassa peiliä käytetään valon heijastamiseen linssistä optiseen etsimeen eli kamerassa olevaan aukkoon, jota käytetään kuvauskohteen rajaamiseen. Peilin puuttuminen tarkoittaa sitä, että peilittömissä kameroissa on optisen etsimen sijaan useimmiten elektroninen etsin. Halvimmissa malleissa ei puolestaan yleensä ole etsintä lainkaan. Tällöin kuvauskohde rajautuu pokkarikameroiden ja älypuhelimien tavoin kameran näytölle.

Peilittömät kamerat tunnetaan englanniksi myös niiden pieneen kokoon viittaavalla nimellä, compact system cameras (CSC). Tarjolla on useita eri malleja yksinkertaisista ja helppokäyttöisistä, aloittelijoille sopivista versioista aina täysikennoisiin, ammattilaiskäyttöön tarkoitettuihin kameroihin, jotka haastavat jopa digitaaliset järjestelmäkamerat. Mikäli haluat tietää digitaalisen järjestelmäkameran ja peilittömän järjestelmäkameran välisistä eroista lisää, tutustu englanninkieliseen artikkeliimme: Peilittömät vs. digitaaliset järjestelmäkamerat: 10 tärkeintä eroa.

Mikä on paras peilitön järjestelmäkamera?

Kaikki valokuvaajat ovat yksilöitä, minkä vuoksi myös kuvaustarpeet ja vaatimukset kameran suhteen eroavat. Osa kaipaa älypuhelinta parempaa kuvanlaatua, osa puolestaan haluaa leikitellä enemmän ja hakee kameraltaan kehittyneempiä ominaisuuksia luovuutensa toteuttamiseen.

Siksi kymmenen parhaan peilittömän kameran listauksemme sisältääkin vaihtoehtoja erilaisille käyttäjille. Olemme rankanneet kamerat teknisten ominaisuuksien, käsiteltävyyden, suorituskyvyn, koon, helppokäyttöisyyden ja hinta-laatusuhteen perusteella.

Taistelu valmistajien välillä kovenee

Peilittömät kinokoon järjestelmäkamerat ovat puhututtaneet valokuvauspiirejä viime aikoina Canonin, Nikonin ja Panasonicin julkaistua full frame -kennoiset peilittömät kamerat.

Nikon avasi pelin osaltaan elokuussa julkaisemalla Z7- ja Z6-mallit, johon Canon vastasi pian lanseeramalla EOS R:n. Panasonic puolestaan esitteli omat kilpailuvalttinsa, Lumix S1R:n ja S1:n, valokuvausalan suurimmassa messutapahtumassa Photokinassa syyskuun loppupuolella.

Paras peilitön kamera 2018

1. Sony Alpha A7 III

Markkinoiden paras peilitön kamera

Kenno: Full frame | Resoluutio: 24,2 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 921 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

693-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä

10 kuvan sekuntinopeus

Rajalliset kosketusnäyttöasetukset

Hienoista vuotoa etsimessä

Alpha A7 III ei ehkä lukeudu Sonyn täysikennoisten peilittömien kameroiden kirkkaimpaan kärkeen, mutta on silti teknisiltä ominaisuuksiltaan erinomainen vaihtoehto kehittyneemmälle harrastelijalle tai ammattilaiselle.

Sony on pakannut Alpha A7 III -kameraan aiempien lippulaivamalliensa Alpha A9:n ja A7R III:n parhaat ominaisuudet, lopputuloksena on loistava suorituskyky ja kuvanlaatu. Täysikokoinen 24,2 megapikselin full frame -kenno toimii erinomaisesti eri valotusolosuhteissa, ja kehittynyt 693-pisteinen automaattitarkennus ja kymmenen kuvan sekuntinopeus takaavat sen, ettei yksikään hetki jää taltioimatta.

Kokonaisuuden kruunaa kameran ominaisuuksiin nähden alhainen hintalappu.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A7 III

2. Nikon Z7

Mahtava alku Nikonin uudelle Z-sarjalle

Kenno: Full frame | Resoluutio: 45,7 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 100 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 9 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Erinomainen käsiteltävyys ja kuvanlaatu

Loistava elektroninen etsin

Heikko puskuri

Vain yksi XQD-muistikorttipaikka

45,7 megapikselin Z7 on 24 megapikselin Z6-mallin ohella Nikonin ensimmäinen full frame -kennolla varustettu peilitön kamera. Vaikka Z7:ää pidetään niin sanottuna ensimmäisen sukupolven kamerana, ei ole lainkaan liioiteltua luonnehtia sitä Nikonin uudeksi menestystarinaksi.

Taustavalaistu 45,7 megapikselin kenno ja sisäinen kuvanvakain ja kehittynyt elektroninen etsin tarjoavat loistavan ja kirkkaan kuvanlaadun. Kuvauskokemusta parantavat mainio ergonomia ja käsiteltävyys sekä tehokas ja laaja automaattitarkennusjärjestelmä. Kameran käyttäminen on miellyttävää ja kuvausjälki upeaa.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Nikon Z7

3. Sony Alpha A7R III

Sonyn huipputarkan mallin suorituskyky paranee entisestään

Kenno: Full frame | Resoluutio: 42,2 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 440 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

10 kuvan sekuntinopeus ja 42,2 megapikselin kenno

Nopea automattitarkennus

Rajalliset kosketusnäyttöasetukset

Akunkesto voisi olla parempi

Jos pidät Sonyn Alpha A7 III -kamerasta, mutta kaipaat lisäpikseleitä, on 42,2 megapikselin Alpha A7R III oiva valinta. Alpha A7R III on yksi markkinoiden nykyaikaisimmista ja monipuolisimmista kameramalleista. Kamera sisältää loistavan 42,2 megapikselin kennon ja tarjoaa 399-pisteisen automaattitarkennusjärjestelmän, 10 kuvan sekuntinopeuden sekä 4K-videotallennuksen.

Kamerassa yhdistyy Nikon D850:n tapaan loistava suorituskyky ja resoluutio. Näin ollen Alpha A7R III soveltuu erinomaisesti sekä kotiolosuhteisiin, ulkoilmaan maisemakuvaukseen, studioon korkeatasoisten potrettien taltioimiseen sekä nopeatempoiseen urheilu- tai luontokuvaukseen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A7R III

4. Fujifilm X-T3

Ylellinen päivitys suosittuun X-T-mallistoon

Kenno: APS-C | Resoluutio: 26,1 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 11 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Loistava uusi X-Trans-kenno

Erinomainen runko

Silmäänpistävä etsimen rajaus

Valotusarvo voisi olla huomattavasti parempi

Fujifilmin X-T2 lukeutui suosikkikameroidemme joukkoon pitkään, kunnes X-T3 syrjäytti sen kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Uusi 26,1 megapikselin X-Trans-kenno on resoluutioltaan vain hiukan parempi kuin 24,3 megapikselin X-T2:n kenno, mutta tarjoaa paremmat työkalut äänen taltiomiseen ja säätämiseen.

Myös tarkennusta on parannettu huomattavasti. Kamera sisältää 2,16 miljoonan vaihetarkennuspisteen edistyksellisen automaattitarkennuksen, jonka ansiosta liikkuvan kohteen tarkentaminen onnistuu vaivatta.

Fujifilm on lisännyt uutuusmalliinsa kosketusnäytön, 11 kuvan sekuntinopeuden ja lukuisan joukon muita parannuksia etenkin 4K-videotallennukseen. Kompaktista rungosta löytyvät isommat ja kätevämmät ulkoiset säätimet tarjoavat mukavan käyttökokemuksen. Fujifilm X-T2 on ominaisuuksista ja käytettävyydestä tinkimätön kamera.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Fujifilm X-T3

5. Panasonic Lumix G9

Panasonicin paras peilitön kamera

Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: 20,3 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 040 000 pistettä | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/kokeneempi harrastaja

Kuvanvakaus 6,5 aukkoa

Jopa 60 kuvan sekuntinopeus

ISO-asteikko voisi olla laajempi

Akunkesto ei vastaa prosenttilukuja

Lumix G9 on kokeneemmalle valokuvaajalle ja harrastajalle suunnattu, hinta-laatusuhteeltaan erinomainen kamera. Jotkut saattavat pitää pienempää Micro Four Thirds -kennoa ikävänä kompromissina, mutta me arvostamme sen mahdollistamaa kompaktia kokoa ja tasapainoista järjestelmää. Vaikutuimme erityisesti silloin, kun yhdistimme rungon 200 millimetrin f/2,8-valovoimaiseen teleobjektiiviin.

Lumix G9 tarjoaa 60 ruudun sekuntinopeuden, hienostuneen käytettävyyden ja rutkasti järeitä ja kehittyneitä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä monipuolisen ja Panasonicin parhaimman peilittömän kameran.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic Lumix G9

6. Olympus OM-D E-M10 Mark III

E-M10 Mark III on erinomainen tehopakkaus

Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: 16,1 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 037 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 8,6 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Kompakti koko

Erinomainen etsin

Pienehkö kenno

Liikkuvan kohteen tarkennus voisi olla parempi

OM-D-E-M10 Mark III ei tarjoa suurta edistysaskelta verrattuna teknisiltä ominisuuksiltaan pitkälti samankaltaiseen Mark II:een. Siitä huolimatta Olympus on onnistunut jalostamaan kyseisestä suosikkimallista entistä houkuttelevamman version aloitteleville harrastelijoille.

Vaikka Mark III:n pienempi Micro Four Thirds -kenno (noin puolet APS-C:n koosta) on saanut jonkun verran kritiikkiä, on sen vaikutus kuvanlaatuun melko huomaamaton. Pienen kennon ansiosta kamera ja sen kompaktit objektiivit ovat kevyitä kantaa mukana. Viisiakselinen kuvanvakain, kelvollinen elektroninen etsin, vaikuttava 8,6 kuvan sekuntinopeus ja 4K-videotallennus takaavat vaikuttavan ja tehokkaan kuvauselämyksen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Olympus OM-D E-M10 Mark III

7. Fujifilm X-T20

Kaikki X-T2:n mainiot ominaisuudet edullisemmassa rungossa

Kenno: APS-C | Resoluutio: 24,3 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 8 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Erinomainen rakenne ja muotoilu

Laadukas ja yksityiskohtainen kuvanlaatu

Rajalliset kosketusnäyttöasetukset

Suurennos elektronisella etsimellä

Mikäli ihastuit listan alkupäästä löytyvän Fujifilm X-T2:n ulkonäköön, mutta et ole valmis venyttämään budjettiasi, tutustu saman valmistajan edullisempaan X-T20-malliin. X-T20:n kompaktimpaan ja edullisempaan runkoon on paketoitu lukuisia X-T2:n avainominaisuuksia, mukaan lukien erinomainen 24,3 megapikselin kenno ja kehittynyt automaattitarkennusjärjestelmä.

X-T20:n runko muistuttaa pitkälti mallin kookkaampaa isosisarusta. Helppokäyttöiset ulkoiset säätimet ja hienostunut muotoilu tekevät kuvaamisesta mukavaa.

Jos X-T20:n ulkonäkö miellyttää, mutta kaipaat vieläkin kompaktimpaa ja helppokäyttöisempää mallia, voi X-T100 olla perehtymisen arvoinen vaihtoehto.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Fujifilm X-T20

8. Sony Alpha A9

Hyvä vastus Canonin ja Nikonin malleille

Kenno: Full frame | Resoluutio: 24,2 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 440 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 20 kuvaa/s | Video: 4K | käyttäjätaso: Ammattilainen

Räjähtävä suorituskyky

Erittäin tehokas automaattitarkennusjärjestelmä

Rajalliset kosketusnäyttöasetukset

Ei XQD-muistikorttipaikkaa

Alpha A9 ei tuota pettymystä valokuvaajalle. Sony on pakannut lippulaivatuotteeseensa ennennäkemättömän nopean ja tehokkaan automaattitarkennusjärjestelmän. Kamera tarjoaa huiman 20 ruudun sekuntinopeuden sekä ison ja kirkkaan elektronisen etsimen, joka ei pimene kuvatessa. Sonyn Alpha A9 tarjoaa loistavan vastuksen Canonin ja Nikonin malleille.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A9

9. Panasonic Lumix GH5S

Tinkimätön videokamera

Kenno: Micro Four Third | Resoluutio: 10,2 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,2-tuumainen näyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Monipuolinen kennon muotoilu

Upeat ja ammattimaiset video-ominaisuudet

Ei kuvanvakautusta

Akunkesto voisi olla parempi

Lumix GH5S on Panasonicin peilittömien kameroiden GH-sarjan uusin tulokas. GH-sarjan kamerat ovat lunastaneet vuosien aikana paikkansa erityisesti videokuvaajien keskuudessa häkellyttävien elokuvaominaisuuksiensa ansiosta.

Vaikka kameralla saa kelvollisia otoksia 10,2 megapikselin rajoissa, on malli ensisijaisesti videokamera. Mikäli kaipaat laadukasta runkoa sekä videokuvaamiseen että still-ruutujen napsimiseen, kannattaa tutustua Lumix GH5 -kameraan.

Lumix GH5S -amerasta uupuu sisäänrakennettu kuvanvakain. Se on kuitenkin vain pieni puute ottaen huomioon mallin vaikuttavat video-ominaisuudet. Kyseessä on epäilemättä yksi parhaimmista 4K-videota tallentavista kameroista, johon kannattaa tutustua, ennen kuin harkitsee ammattimaisempaa videokameraa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic Lumix GH5S

10. Sony Alpha A6500

Nopean automaattitarkennuksen tarjoava kaunokainen

Kenno: APS-C | Resoluutio: 24,2 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kallistuva kosketusnäyttö, 921 600 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 11 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Mainio automaattitarkennusjärjestelmä

Erinomainen elektroninen etsin

Ei kuulokeliitäntää

Kallistuva näyttö kääntyvän näytön sijaan

Sonyn laadukkaasta kameratekniikasta voi nauttia myös ilman täysikokoista full frame -kennoa. APS-C-kennollinen Sony Alpha A6500 on hyvä valinta harrastelijoille, jotka kaipaavat kevyempää vaihtoehtoa raskaille ja suurikokoisille järjestelmäkameroille.

Valmistajien haasteena on ollut tuottaa peilittömiä kameroita, joiden automaattitarkennusjärjestelmä vastaisi digitaalisten järjestelmäkameroiden tasoa. Valokuvaajien onneksi Sony lähestyy tavoitetta A6500-mallillaan. A6500:n automaattitarkennus toimii varsin tehokkaasti etenkin kirkkaassa päivänvalossa ja sen seurantatekniikka pelittää mainiosti liikkuvia kohteita kuvatessa.

Kamera sisältää tasokkaan elektronisen etsimen, jonka ansiosta kohteen terävyyden ja oikeanlaisen valotuksen havaitseminen on helppoa. Lisäksi A6500 tarjoaa korkean kuvanlaadun sekä sisäisen Wi-Fi-yhteyden ja langattoman NFC-liitettävyyden, jotka mahdollistavat kuvien siirtämisen ja jakamisen älypuhelimen kautta.