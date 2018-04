De bedste tablets du kan købe i 2018

Opdatering: Den nye iPad 10.5 er landet på markedet, og efter at have gennemgået vores grundige test er den sprunget ind på vores top 10 over tablets. Se selv, hvor langt den er hoppet op på listen. (Og det er højt!)

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

De bedste tablets i 2018

De bedste tablets har alle en kombination af det hele, og de fleste af dem kommer med et anstændigt keyboard og en desktop-oplevelse, der ligner et dødsstød til den traditionelle bærbare computer.

Der er masser af spændvidde i markedet, lige fra Apples iPad Pro til Androids Google Pixel og Samsungs tynde vidundere.

Og i modsætning til markedet for smartphones, så er Windows også repræsenteret.

Når vi beslutter, hvor de forskellige tablets skal havne på listen, rangordner vi dem baseret på flere forskellige elementer, herunder ydeevne, batterilevetid, skærmkvalitet og mere. Prisen spiller selvfølgelig også en vigtig rolle.

Hvis ikke du finder den rette tablet her, så prøv at tjekke vores tablet-anmeldelse, her finde du store anmeldelser af masser af tablets.

1. Den nye iPad (2017)

Den bedste iPad giver dig masser af kræfter og værdi for pengene

Vægt: 469 g | Dimensioner: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 9,7-tommer | Opløsning: 1536 x 2048 pixel | CPU: A9 | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 32 GB/128 GB | microSD slot: Nej | Batteri: cirka 8,800 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Lækker 9.7-tommer skærm

Billigere end forgængeren

Tykkere end Air 2

Ingen mulighed for 256 GB

Lige nu er den bedste tablet, du kan købe for penge, den nye iPad (2017), som kommer med en superskarp 9,7 tommer skærm, stærke A9-kræfter og en pris, der ligger under den model, som den afløser – iPad Air2.

Den nye model genopfinder på ingen måde sig selv, faktisk er den ikke meget forskellig fra sin forgænger. Den eneste seriøse opdatering er den nye A9-processor, som leverer ekstra muskler – og samtidig er prisen den store vinder.

iPad (2017) kommer ikke i en 16 BG-version, men starter direkte på 32 GG, og i betragtning af, at den jo erstatter en 16 GB-model, så er der virkelig tale om, at man får noget for pengene.

Hvad ligger forude?

Læs hele anmeldelsen: Ny iPad (2017)

Hvad venter forude? iPad (2017) kom på markedet sidst i 2017, så vi skal nok ikke forventet noget nyt på den front fra Apple i et stykke tid. Rygterne siger dog, at den næste udgave henter en del features fra iPhone X, blandt andet ansigtsgenkendelse. Til gengæld må vi forvente, at der snart er en afløser for iPad Mini 5 på vej.

2. iPad Pro 10.5

Endnu større og endnu bedre.

Vægt: 469 g | Dimensioner: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 10,5" | Opløsning: 1668 x 2224 pixels | CPU: A10X | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB/256 GB/512 GB | microSD slot: Nej | Batteri: TBC | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Gode højttalere

512 GB udgave

Skærm giver ekstra omkostninger

iOS stadig ikke en god erstatning for en bærbar

Det er svært at afgøre, om den nye iPad Pro er den bedste tablet på markedet sammenlignet med den nyeste iPad, men sikkert er det, at det udelukkende er prisen, der henviser den til andenpladsen.

Hvis man kan se bort fra prisen, eller bare er interesseret i en tablet, der kan håndtere en hvilken som helst app samtidigt med, at man bruger den dedikerede Apple Pencil og det lækre Smart Keyboard, så er det denne version, man bør kigge efter.

Den nye ProMotion-skærm gør daglig brug til en helt ny oplevelse, og den tyndere kant betyder, at man får en større skærm end sidste års 9.7 tommer udgave.

iPad Pro 10.5 er – som navnet antyder – for den professionelle bruger, men det er også en iPad, som alle Apple-elskere vil nyde at bruge.

Læs hele anmeldelsen: iPad Pro 10.5

Hvad venter forude? Der går formentlig lang tid, før den næste iPad rammer markedet, så hvis du er på udkig efter en ny tablet, så står valget mellem denne og iPad (2017).

3. Samsung Galaxy Tab S3

Den største iPad-rival

Vægt: 429 g | Dimensioner: 237,3 x 169 x 6 mm | OS: Android 7 | Skærmstørrelse: 9,7" | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB | Batteri: 6,000 mAh | Bagkamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Fantastisk design

S-Pen inkjluderet i boksen

HDR-ready display er fremragende

Keyboard koster ekstra

For dyr

Kan stadig ikke erstatte din bærbare

Det er ikke den bedste tablet på listen, men Samsungs Galaxy Tab S3 er helt klart den bedste Android tablet, man kan købe lige nu.

Den har masser af kræfter og en glimrende skærm, og så kommer den med en S-Pen samt mulighed for keyboard.

HDR-skærmen er ganske brugbar, da der efterhånden er en del steder, der udnytter den nye teknologi, som giver flere detaljer og bedre farvedybde. Det kan eksempelvis konstateres ved et besøg på Netflix.

Prisen er dog lidt af en forhindring, men hvis man vil have den bedste Android-tablet, så er Galaxy Tab S3 svaret.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Tab S3

Hvad venter forude? Vi skal nok forvente, at der kommer en Galaxy Tab S4 i første halvår af 2018.

4. iPad mini 4

Den bedste mini-tablet

Vægt: 299 g | Dimensioner: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 7,9" | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: Dual-core 1.5 GHz | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 128 GB | Batteri: 5124 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Glimrende skærm

Lækkert design

Touch ID fingerskanner

Lidt svær at læse på den lille skærm

Ingen Pro-udgave

Den bedste 7 tommer tablet på markedet lige nu er uden sammenligning Apples iPad mini 4. Hvis du er vild med Apples iPad Air 2 og iPad Pro, men synes, at de er lidt for store – eller for dyre – så får du det bedste af to verdener med denne lille tablet. Den er ikke bare er lækker, men også nem at have med i tasken eller den rummelige lomme.

Den mangler ganske vist både mulighed for at tilslutte et keyboard samt at understøtte et pegeredskab, men skærmen har fået en fin opdatering, og der er kræfter nok til almindeligt dagligt brug.

Læs hele anmeldelsen: iPad mini 4

Hvad venter forude? Det ser ikke ud til, at der kommer en 5’er, men eftersom der stadig er et marked for mini-tablets, så har man da lov at håbet.

5. Microsoft Surface Pro

Bedste bud på en Windows-tablet, der kan erstatte den bærbare

Vægt: 768 g/770 g/784 g | Dimensioner: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm | OS: Windows 10 Pro | Skærmstørrelse: 12,3" | Opløsning: 2,736 x 1,824 | CPU: Intel Core m3, i5 or i7 | RAM: 4 GB/8 GB/16 GB | Lagringsplads: 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB | Batteri: op til 13,5 timer video-afspilning | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Bedre batteri

Forbedret Surface Pen

Indbygget fod

Ingen Surface Pen med i pakken

Ikke så kraftfuld som rivalerne før Core i7-udgaven

Det er stadig oppe til debat, hvorvidt en tablet kan erstatte en bærbar eller desktop computer, men det bedste bud på en tablet, der kan klare opgaven, er Microsoft Surface Pro.

Det er lidt overraskende, at Microsoft ikke har kaldt denne tablet for Surface 5, da der er tale om en kraftig opgradering af Surface 4. Til gengæld ligger den i den lidt dyre ende af prisskalaen.

Surface Pro har kræfter nok til at køre en fuld version af Windows 10. Som forgængerne har den integreret fod og mulighed for at tilslutte ekstra keyboard.

Surface Pro er den bedste Windows-bærbare, vi har testet, og den egner sig glimrende til både kreative professionelle og studerende.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Pro

Hvad venter forude? På et eller andet tidspunkt dukker der nok en opfrisket Pro 5 op, men det er ikke til at sige hvornår.

6. Asus ZenPad 3S 10

En af de bedste nye Android-tablets

Vægt: 430 g | Dimensioner: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | OS: Android 7 Nougat | Skærmstørrelse: 9,7" | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: Mediatek MT8176 | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batteri: Op til 10 timer | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Kraftfuld, hi-res opløsning

Hurtige svartider

Medium batterilevetid

Ikke den bedste kvalitet

Med det iPad-lignende design af den nye Asus ZenPad har man valgt at konkurrere direkte med Apples tablets – blot med et andet styresystem.

Skærmen er skarp og klar, og den har rimelige kræfter. Indholdsmæssigt kan den dog ikke hamle op Apples udgaver, men til gengæld kan den på prisen. Det er en fin mulighed, hvis man vil have en større tablet for færre penge.

Læs hele anmeldelsen: Asus ZenPad 3S 10

7. Google Pixel C

Den bedste Android-tablet – hvis man kan se bort fra prisen

Vægt: 517 g | Dimensioner: 242 x 179 x 7 mm | OS: Android Nougat | Skærmstørrelse: 10.2-inch | Opløsning: 2560 x 1800 | CPU: Tegra X1 | RAM: 3GB | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batteri: Op til 10 timer | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 2 MP

Fantastisk skærm

Super design

Masser af kræfter

Tung

Dyrt Keyboard

Googles Pixel C hører helt klart til i toppen af Android-tablets. Den har det hele: En fantastisk skærm, masser af kræfter og et forrygende design. Og for de, der er villig til at spendere, er tilkøbet af et keyboard en klar fordel (kigger man sig lidt omkring, er der flere gode lavpris-udgaver).

Den er ikke helt klar til at afløse en almindelig bærbar, men hvis man er på udkig efter en Android-tablet af god kvalitet, er der ingen grund til at lede mere. Ikke mindst set i lyset af, at man nu kan downloade Android 8 Oreo.

Man skal dog være opmærksom på, at Google er stoppet med at forhandle denne tablet, om end den stadig kan købes andre steder.

Læs hele anmeldelsen: Google Pixel C

Hvad venter forude? Google Pixel C bliver formentlig den sidste i rækken af Pixel-linjen, da det ser ud til, at Android ikke har den gennemslagskraft på markedet, som Google havde håbet på.

8. iPad Pro 12.9

Apples største tablet er ikke den bedste, men det er tæt på

Vægt: 713 g | Dimensioner: 305,7 x 220,6 x 6,9 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 12,9" | Opløsning: 2048 x 2732 | CPU: Dual-core 2.26 GHz | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB/128 GB | Batteri: 10,307 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Udvidet skærmstørrelse

Masser af kræfter

Gode højttalere

Dyr

Tungere end de fleste tablets

Alene på grund af størrelsen og prisen er Apples iPad Pro 12.9 ikke for alle og enhver. Men for det publikum, der kan lide den – og som har råd til den – findes der ikke en bedre tablet, og man vil hurtigt finde ud af, at den er uundværlig.

Det er også værd at bemærke, at 2015-udgaven har fået en overhaling, så den i dag blandt andet fremstår med en bedre skærm. Man skal dog være opmærksom på, at den gamle udgave stadig findes rundt omkring i butikkerne.

Uanset, om du overvejer denne iPad Pro (2015) på grund af dens grafiske udfoldelser og mulighed for multitasking, eller fordi, du gerne vil have en pseudo Mac-oplevelse, når du er hjemmefra, så klarer den opgaven fortrinligt.

Selv pennen har fundet sig en større nichegruppe. For den professionelle bruger, eller bare de brugere, der gerne vil have en stor skærm at arbejde med, er denne model det bedste bud på en afløser til en bærbar.

Læs hele anmeldelsen: iPad Pro

Hvad venter forude? Den store tablet har fået en opgradering, og der er ingen tegn i sol og måne på en ny version inden for de nærmeste måneder. Kan du ikke vente, så tjek vores oplevelse af iPad Pro 12.9

9. iPad Pro 9.7

En god tablet med kræfter og mobilitet

Vægt: 437 g | Dimensioner: 240 x 169,5 x 6,1 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 9,7" | Opløsning: 1536 x 2048 pixels | CPU: A9X | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 32 GB/128 GB/256 GB | microSD slot: Nej | Batteri: TBC | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 5 MP

Gode højttalere

Pencil og keyboard

256 GB udgave

Færre kræfter end den større version

Mindre skærm hindrer multitasking

Denne iPad Pro 9.7 kommer med kræfterne fra den større iPad Pro samt Smart Keyboard og understøttelse af den velkendte Pencil. Men derudover betyder størrelsen, at den er meget nemmere at håndtere på farten. Og så har den altså fire fantastiske højttalere.

iPad Pro 9.7 er et udmærket alternativ til en bærbar computer – især, hvis man overvejer, om det er værd at investere i en Windows-computer. Det hjælper selvfølgelig også, at man har adgang til Apples Office Suite, og når den får iOS 11-opgraderingen, så er der tale om et billigt alternativ til en bærbar.

Desværre er den nu udgået, så man skal nok shoppe lidt rundt for at finde denne model til salg.

Læs hele anmeldelsen: iPad Pro 9.7

Hvad venter forude? Afløseren er allerede fundet. Det er iPad Pro 10.5, og den er absolut værd at tjekke ud.

10. iPad mini 2

En glimrende, men lidt gammel model

Vægt: 331 g | Dimensioner: 200 x 134,7 x 7,5 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 7,9" | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: Dual-core 1.3 GHz | RAM: 1 GB | Lagringsplads: 16/32/64/128 GB | Batteri: 6470 mAh | Bagkamera: 5 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Fantastisk skærm

Solidt design

Billig

En af de ældste i testen

Skærmopløsning ikke for god

iPad mini 2 er en glimrende tablet, hvis man kan finde den til den rette pris. Det er en af de bedste budget-tablets på markedet.

Man skal dog vide, at man går glip af den bedre og klarere skærm, som iPad mini 4 kommer med, ligesom man får et lidt ældre design. Kan man acceptere dette, er iPad mini 2 en glimrende indgang til iPad-verdenen og alle de fantastiske apps, der følger med.

Den kan dog være svær at finde, og hvis du gør, så sørg for at tjekke sælgeren godt ud.

Læs hele anmeldelsen: iPad mini 2

Tablet apps

Ganske som med de bedste smartphones, så spiller apps en stor rolle, når det handler om tablets. Når du nu har besluttet dig for, hvilken tablet du vil have, så husk også at undersøge app-markedet, så du ikke går glip af noget.