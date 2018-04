De bedste og billigste tablets i 2018: prisvenlige muligheder

Du behøver ikke betale flere tusinde kroner for en tablet i disse dage, der er nemlig en række top-billige tablets på markedet.

[Opdatering: i 2018 vil vi sandsynligvis se en række nye lavpris-tablets fra Amazon, samt en håndfuld Android-tablets fra nogle af de vigtigste spillere på markedet.

Alle, der drømmer om at få fingrene i en billig iPad, skal krydse fingre for, at Apple lancerer en ny iPad Mini og som følge heraf banker prisen på iPad Mini 4 (i øjeblikket 3500 kr.) ned.

I mellemtiden er MWC (Mobile World Congress) kun et par uger væk, og her vil vi helt sikkert se en række nye tablets blive lanceret.

Det er en mærkelig tid for billige tablets og tablets generelt. Spændende lanceringer er der kun få af, og der er langt mellem dem. Den mest fascinerende teknologi er begrænset til den øverste del af markedet.

Den bedste tablet i verden er den nye iPad Pro, og den koster dig en forfærdelig masse penge. Altså bestemt ikke den mest prisvenlige tablet.

Faktisk kan ingen af Apples nuværende tablets fås til en pris under 2000 kr., men er du på jagt efter en ny iPad, så tjek listen med de bedste iPads .

Alt håb er dog ikke ude, og vi præsenterer her listen over de bedste prisvenlige tablets, du kan købe lige nu, men lad os gøre en ting klart. Der er ikke mange at vælge imellem.

Udvalgt er noget tyndt for alle, der er på jagt efter en prisvenlig tablet i disse dage, da markedet for "lavbudget"-tablets er nedadgående, men til gengæld får du fuld valuta for pengene med de tablets, du finder på vores liste.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

1. Huawei MediaPad M3 8

Den mest prisvenlige tablet, du kan købe lige nu

Vægt: 322 g | Mål: 215,5 x 124.2 x 7,3 mm | OS: Android 6.0 | Skærmstørrelse: 8.4" | Opløsning: 1600 x 2560 | CPU: Kirin 950 | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batterilevetid: 5100 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 8 MP

Super højttalere

Slank, lys og fancy aluminiumsrammel

Kameraet

Ringe spillemuligheder

Huawei MediaPad M3 8.0 er den bedste prisvenlige tablet lige nu. Men kombinationen af den fremragende skærm, masser af power samt en blændende Android-grænseflade, får du fuld valuta for pengene.

En af de bedste ting ved MediaPad M3 er den slanke, lette aluminiumsramme, der ser godt ud og føles rar – og så er den virkelig praktisk.

Skærmen er skarp, og har et farveniveau, der både giver mere naturlige og mættede toner, mens højttalerne er et andet højdepunkt med imponerende lydstyrke for en tablet at være i denne slanke udgave.

Læs hele anmeldelsen: Huawei MediaPad M3 8.0

2. Lenovo Tab 4 8 Plus

Den perfekte prisvenlige tablet til dig, der pendler

Vægt: 300 g | Mål: 210 x 123 x 7 mm | OS: Android 7.0 | Skærmstørrelse: 8" | Opløsning: 1200 x 1920 | CPU: Snapdragon 625 | Lagringsplads: 16 GB/64 GB | Batterilevetid: 4850 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Stærk performance

Premium design

Bliver nemt ridset

Kameraet er ikke godt

I junglen af tablets og smartphones kræver det noget at fremstille en enhed, der har nok personlighed og kvalitet til at skille sig ud.

Med tab 4 4 Plus har Lenovo formået begge dele og ovenikøbet skabt opmærksomhed på de Android-tablets, der placerer sig i midten af markedet.

Har du allerede en Android-enhed, pendler regelmæssigt og gerne vil have noget lidt pænere end en Amazon-tablet, er dette et naturligt næste skridt på vejen.

Læs hele anmeldelsen: Lenovo Tab 4 8 Plus

3. Samsung Galaxy Tab S2

En kraftfuld Android-tablet i et gevaldigt prisfald

Vægt: 265 g/389 g | Mål: 198,6 x 134,8 x 5,6 mm/237,3 x 169 x 5,6 mm | OS: Fire OS | Skærmstørrelse: 8"/9,7" | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: Exynos 5433 | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batterilevetid: 4000 mAh/5870 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 2,1 MP

Tyndt, let design

Powerful performance

Ikke optimal batterilevetid

Kameraet er ordinært

Da Galaxy Tab S2 blev lanceret, var det Samsungs tyndeste og letteste tablet. Selvom det ikke længere er tilfældet, forbliver den en meget god bærbar mulighed med sin 8 tommer skærm.

Der er en større (og dyrere) 9,7 tommer skærmmulighed, men den eneste rigtige forskel er skærmen og batteristørrelsen. 8-tommers versionen har stadig uovertruffen ydelse og et display helt i top.

Metalrammen giver denne tablet et touch af premium, og der er et behageligt, blødt plastik bagpå, samt et microSD-hukommelseskort, så du kan optimere lagringspladsen.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Tab S2

4. Amazon Fire HD 10 (2017)

Den perfekte prisvenlige tablet med en stor skærm

Vægt: 500 g | Mål: 262 x 159 x 9, 8 mm | OS: Fire OS | Skærmstørrelse: 10,2" | Opløsning: 1920 x 1200 | CPU: Processor | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batterilevetid: Op til 12 timer | Bagkamera: 2 MP | Frontkamera: VGA

Fuld valuta for pengene

Stor, full HD-display

Plastik-design er ikke premium

Dårlige kameraer

Hvis du har et Amazon Prime-medlemskab og er på jagt efter en tablet med en stor skærm til at spille, læse, se film og tv på, er Fire HD 10 en god mulighed.

Hvis du også har et begrænset budget, så er det din bedste mulighed.

En god og prisvenlig tablet med en 10 tommer skærm. Den har indlysende svagheder, f.eks. plastikdesign og ubrugelige kameraer, men det kan man godt leve med til denne pris.

Læs hele anmeldelsen: Amazon Fire HD 10 (2017)

5. Amazon Fire HD 8 (2017)

Hvis du bor på Amazon, vil du gerne have Fire

Vægt: 369 g | Mål: 214 x 128 x 9,7 mm | OS: Fire OS | Skærmstørrelse: 8" | Opløsning: 800 x 1280 | CPU: 1,3GHz processor | Lagringsplads: 8 GB/16 GB | Batterilevetid: Op til 12 timer | Bagkamera: 2 MP | Fronkamera: VGA

God valuta for pengene

Forbedrede højttalere

Få muligheder for opgradering

Sommetider ret langsom

Selvom alderen kan ses på Amazon HD 6, så er den stadig en førsteklasses tablet til pengene, derfor den høje placering på vores prisvenlige tablet-liste.

Den er ikke kongen at tablets, men den gør, hvad den skal.

Den vanvittige lave pris betyder, at du trygt kan låne den til dine børn.

Nogle synes måske den er for lille, og kameraerne kan du ikke bruge til meget, men Fire HD 6 giver dig essensen af en tabletoplevelse til en billig penge, og derfor er den et godt køb.

Læs anmeldelsen her: Amazon Fire HD 8

6. Amazon Fire 7 (2017)

Amazons seneste prisvenlige tablet er guf for dine børn

Vægt: 295 g | Mål: 192 x 115 x 9,6 mm | OS: Fire OS | Skærmstørrelse: 7" | Opløsning: 1,024 x 600 | CPU: 1,3GHz processor | Lagringsplads: 8 GB/16 GB | Batteri: Op til 8 timer | Bagkamera: 2 MP | Frontkamera: VGA

Sindsyg billig

Lang batterilevetid

Amazon App-store er stadig ustabil

Lav opløsning

Hvis du leder efter en prisvenlig tablet med opdaterede specifikationer, leverer den nye Amazon Fire HD 8 og HD 10 varen.

Du falder ikke ligefrem bagover af glæde over skærm, design eller ydeevne, men den giver rigeligt til at spille selv de mest krævende spil.

Den stærkt modificerede Android-grænseflade (kendt som Fire OS) falder muligvis ikke i alles smag, men for den mindre teknisk kyndige, er den uden tvivl mindre rodet og lettere at bruge.

Læs hele anmeldelsen: Amazon Fire 7 (2017)