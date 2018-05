Anmeldelse: Microsoft Surface Pro 4

Er det omsider lykkedes for Microsoft at lave en tablet der formår at erstatte en bærbar PC uden at man, som bruger, må gå på kompromis? Hvis man ser bort fra batteriet, så er Microsoft kommet rigtig tæt på!

Vidste du, at Surface Pro 4 ikke er Microsoft's seneste store tablet-satsning? Den ære tilfalder den nye Microsoft Surface Pro – læs derfor vores anmeldelse af Surface Pro

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Microsoft Surface Pro 4: Anmeldelse af de væsentligste ting.

Vores "anmeldelse af de væsentligste ting" af Surface Pro 4 indeholder alle højdepunkterne (og slagsiderne) ved Microsoft's Windows 10 tablet fra 2015. Anmeldelsen er tænkt som en lettere fordøjelig opsummering af vores fulde anmeldelse og burde ikke tage meget mere end et halvt minut at læse.

Selvom Surface Pro ikke er den smukkeste tablet på scenen, så er den stadig værd at dvæle lidt ved, også selvom det rygtes, at der er kan være en ny sammenfoldelig version på vej. Ved sin lancering i oktober 2015 blev Surface Pro 4 hyldet som en naturlig arving i Surface Pro-slægten. Nu, i 2018, næsten tre år senere, formår den stadig at holde kadancen, og på trods af at du ikke kan få en spritny udgave af den, så er en billigere og genopfrisket version stadig værd at købe.

I skrivende stund koster den nye Surface Pro betragteligt mere end den genopfriskede Surface Pro 4. Begge tablets har de samme tekniske specifikationer, og i salgsøjemed må dette siges at veje tungt til fordel for den ældre model. En Surface Pro-model fra 2017 indeholdende en Intel Core m3 processor, 4GB RAM og 128 GB solid-state-harddisk eller SSD-lagring ligger i et prisleje i omegnen af 5000 kr.

Den bedagede Surface Pro 4 med en kraftigere sjette generations Intel "Skylake" Core i5, 4GB hukommelse og et 128 GB lagringsdrev fås til den samme pris. Endnu bedre bliver det, for du kan få en standard Core m3 udgave i en genopfrisket version for lidt under 4000kr. - billigere end Surface Pro fra 2017.

I modsætning til den forrige Surface Pro 3 så kører Surface Pro 4 med Windows 10 styresystem fremfor Windows 8. Dette er en væsentlig fordel, når man tager alle de egenskaber som Microsofts bedste styresystem er leveringsdygtig i, med i sine betragtninger.

Hvis rapporterne taler sandt, så er der stor sandsynlighed for, at vi får Spring Creators opdateringen snarest.

Microsofts seneste opdatering ,kaldet Windows 10 Fall Creators Update, pralede med at have et væld af fantastiske nye funktioner såsom Spil-Mode og OneDrive Files On-Demand. Før den officielle lancering tilbage i Oktober 2017 var denne opdatering kendt som "Redstone 3" internt i Microsoft. "Redstone 4" vil, ifølge flere lækkede testversioner antageligt blive kaldt Spring Creators-opdateringen.

Det forventes, at den næste udgave af Windows 10 vil præsentere os for udvikling indenfor kunstig intelligens (AI), spilteknologi, HDR-video samt sikkerhedsopdatering til Surface Pro 4, og andre lignende enheder. De seneste nyheder melder, at opdateringen efter sigende kommer her i foråret 2018.

Foruden en masse ekstra knapper har Surface Pro 4 udvidet dynamikspektrummet for trykfølsomheden på deres Surface Pen. Ydermere er deres tastatur-cover blevet gjordt tungere og behageligere at trykke på. Skærmopløsningen er blevet presset hele vejen op til 2,739 x 1,824 hvilket giver Surface Pro 4 hele 216 pixels per tomme (ppi) i modsætning til en MacBook Airs 128 ppi display.

Med Surface Pro 4 har Microsoft været mere optaget af at perfektionere et allerede godt design, fremfor at bombardere brugeren med nye innovationer. Derfor er den mere eller mindre identisk med Surface Pro 3 i både udseende og "følelse", dog med enkelte små finjusteringer såsom et nyt Microsoftlogo i krom, og et chassis der er mere end en halv millimeter tyndere end den forrige udgave.

Microsoft Surface Pro 4: Hvilket segment er den lavet til? Bør jeg købe den?

Hvis du ikke kan overskue den store, upraktiske og dyre Surface Book 2 så er Surface Pro 4 mere end blot et glimrende alternativ for kreative professionelle typer på farten. En genopfrisket Surface Pro 4 er billigere end den seneste Surface Pro og så den stort set lige så god.

Selvom der givetvis er visse mangler, når det kommer til batterilevetiden på Surface Pro 4 så er det stadig et godt og anbefalelsesværdigt produkt for både nybegyndere og garvede Windows tablet - brugere. Da vi har at gøre med et "Pro"-produkt så er Windows 10 præinstalleret til under 1500 kr.

Ydermere har Surface Pro 4 en fantastisk skærm i sammenligning med den forrige model. Tastatur-coveret sælges godt nok særskilt, men det føles virkelig behageligt at trykke på. Som vi tidligere har skrevet så er batterilevetiden på en har Surface Pro 4 kort: 3 timer og 15 minutter kan den klare inden den skal genoplades. Dette er ikke godt nok for en tablet, men den lækre indmad vejer mere end op for det hyppige genopladningsbehov.

På de to år der er gået siden Surface Pro 4 udkom, har produktet været udsat for mange forbedringer.

Windows 10 Fall Creators-opdatering, som vi tidligere nævnte, kan nu downloades og installeres. Foruden de allerede nævnte kvaliteter følger der en masse ekstrafunktioner med som du med tiden vil komme til at værdsætte. Heriblandt den Apple AirDrop inspirerede Near Share samt "Find My Pen" som er nyttig for glemsomme og distræte kunstnere.

Mens vi stadig afventer en række af uudgivede ændringer og forbedringer, såsom et nyt Surface Pro 5 design, der forventes at udkomme om et par måneder, så skal der stadig arbejdes lidt på at berolige den nuværende Surface Pro 4-kundegruppe.

Når det er sagt, så er Surface Pro 4 markant billigere og bedre end deres nye ARM baserede rivaler. Eftersom det nu er blevet muligt at forudbestille HP Envy x2 , så kunne det tænkes at du havde forventet en billigere salgspris end Microsofts tablets, da de benytter Qualcomm Snapdragon 835-processoren som er med i mange af tidens Android-telefoner.

Dette er desværre ikke tilfældet, så hvis det er LTE funktionaliteten, du søger, giver det i øjeblikket mere mening at vente på Asus NovaGo . Imidlertid er Surface Pro 4 kun lidt over 300 kr. dyrere, men indeholder dobbelt så meget lagringsplads og kraftigere indmad.

Design og skærm

Spec Sheet Dette er Surface Pro 4 specifikationerne, der blev sendt til anmeldelse hos TechRadar: CPU: 2.4GHz Intel Core i5-6300U (dual-core, 3MB cache, up to 3GHz with Turbo Boost)

Grafikkort: Intel HD Graphics 520

RAM: 8GB LPDDR3

Skærm: 12.3-tommer, 2,736 x 1,824 PixelSense skærm (Kontrastratio: 1,300:1, 100% RGB farve, 10-punkts multi-touch, 3:2 billedformat)

Lagringsplads: 256GB SSD (PCIe 3.0)

Indgange: 1x USB 3.0, mini DisplayPort, microSD kortlæser (UHS-I), hovedtelefon/mikrofon jack

Forbindelser: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.0 (Lav Energi)

Kameraer: 8MP rygmonteret, auto-fokus kamera (1080p HD); 5MP frontmonteret, 1080p HD kamera

Vægt: 786g

Størrelse: 11.5 x 7.93 x 0.36 tommer (292.10 x 201.42 x 8.4 mm; B x L x H)

Som sidste gang er chassiset stadig en skal af ren magnesium, bortset fra logoet der er blevet erstattet af Microsofts nye kromlogo.

Microsoft har formået at opskalere skærmstørrelsen på Surface Pro 4 fra 12 til 12,3 tommer. Ydermere er det lykkedes for Microsoft at barbere mere end en halv millimeter af tykkelsen, så den nu kun er 9.1 mm tyk, men samtidig indeholder solide mobilprocessorer.

Dette blev opnået ved at fjerne Windows-knappen, således at skærmen kunne udvides med tre tiendedele af en tomme.

Ydermere har Microsoft lagt deres skærms optikstabel, samlingen af sensorer, dioder og pixels, der ligger bag skærmen, tættere på glasset. Et af de vigtigste elementer i Microsofts patenterede PixelSense skærmteknologi.

Dette bevirker en meget fintfølende respons ved tryk og især ved brug af en stylus-pen. Med blot en enkelt bevægelse henover skærmen er Surface Pro 4 - i samspil med den forbedrede Surface Pen - i stand til at opfange 1024 forskellige variationer af trykfølsomhed.

Nu skal vi snakke lidt om skærmopløsning. Selvom det strengt taget ikke var nødvendigt, har Microsoft opskaleret opløsningen på Surface Pro 4 fra 2,160 x 1,440 (216ppi) til 2,736 x 1,824. Dette giver baghjul til deres tætteste rival, Apple, der med deres 128 ppi 13 tommers MacBook Air må se sig slået sammen med 264 ppi på Apples 12,9 tommers iPad Pro

Vigtigst er det dog at skærmen lyser bedre, og at farvegengivelsen er mere præcis end på en Surface Pro 3, upåagtet indstillinger I lysstyrke. Dette er en kærkommen gave til alle de kunstnere og designere, der ønsker at opgradere fra en Wacom-tablet med kalibreret skærmtilslutning.

For os andre er dette ensbetydende med, at film ser mere realistiske ud, og at spil og fotos får mere liv. Dette på trods af endnu tykkere sorte bjælker der omkranser dine yndlingsfilm i 16:9 og i 21:9 Takket være bibeholdelsen af den forrige models billedformat, 3:2

Dette kunne være en mulig indvending fra personer som hyppigt bruger deres tablet til at se film og TV. Folk der derimod arbejder meget på deres tablet skal dog ikke miste modet, for billedformatet er tiltænkt dem. Et billedformat i 3:2 er et kompromis mellem 16:9 og 4:3 - ideelt til både foto, design eller skitsearbejde, hvor 3:2-formatet er meget mere udbredt. Den øgede mængde vertikal plads gør også billedformatet særdeles velegnet til traditionelt computerbaseret arbejde.

Surface Pen og tastatur-cover

Udover Surface Pens evne til at opfatte 1024 variationer af trykfølsomhed så er den nye Surface Pen blevet redesignet til at minde mere om en blyant. Stylus-pennen har nu en flad side, som hvis en normal blyant fik rundet de fleste af dens kanter.

Den nye udgave ligger bedre i hånden, således at pegefingeren kan hvile lige over hovedknappen. Den venstre side af pennen er overtrukket med en tynd stripe kraftfulde magneter, hvilket gør pennen i stand til at hægte sig fast på venstre side af tabletten.

Microsoft har også installeret en ny viskelæder-knap på toppen af pennen med tre ekstra-funktioner. Hvis du klikker på knappen en enkelt gang åbnes OneNote, ved at dobbeltklikke tager du et skærmbillede og åbner One Note, og slutteligt kan du aktivere Cortana ved at holde knappen nede.

Microsoft lader til at have afmålt deres Surface Pro til at veje nogenlunde det samme som en normal klik-kuglepen på trods af den indbyggede teknik. Ydermere har Microsoft vedlagt en mængde af brugertips til penne, når man køber den.

I samspil med Microsofts PixelSense-skærm giver dette den bedste stylus-pen brugeroplevelse vi nogenside har haft med en tablet. Selvom vi hverken er designere eller kunstnere, så vurderer vi, at skærmens sublime evne til at opfange ens handfladebevægelser, og stylus-pennens nuancerede og præcise tracking, kan være Microsofts bedste bud på at få fingrene i den målgruppe.

Disse forbedringer blegner dog i sammenligning med Microsofts nye tastatur-cover, der købes særskilt. Tastaturet er designet i Chichlet-stil hvilket gør det lettere at fornemme, hvor på tastaturet ens fingre befinder sig, og muliggør individuel baggrundsbelysning af knapperne.

Det nye tastatur-cover er også kraftigere og mere rigidt end det forrige, hvilket giver brugeren et dybere tryk i knapperne og en hurtigere respons - for ikke at nævne en mere robust og dæmpet trykoverflade der får det at skrive på tastaturet til at minde om følelsen af at skrive på en bærbar computer. Microsoft har også gjordt touchpad-området bredere og betrukket overfladen med glas fremfor plastik.

Slutteligt så har Microsoft en udgave af tastatur-coveret med et biometrisk fingeraftryks-ID til lidt under 1000 kr. det nye tastatur-cover fåes kun i sort og benytter Windows Hello til at logge ind. Tastaturets scanner kan også godkende apps, og så er tastaturet bagudkompatibelt med en Surface Pro 3 .

Ydeevne

Benchmarks Således klarede Surface Pro 4 sig I vores serie af benchmark prøver: 3DMark Cloud Gate: 5,873; Sky Diver: 3,673; Fire Strike: 856

Cinebench CPU: 305 points; Grafik: 37 fps

Geekbench 3 Single Core: 3,135; Multi-Core: 6,649

PCMark 8 Home: 2,406

PCMark 8 Batterilevetid: 3 timer og 15 minutter.

Alle resultaterne, bortset fra PCMark 8 Home, viser en let stigning, siden jeg testede den første enhed. Dette er et godt tegn på, at Surface Pro 4 allerede præsterede solidt, og at det eneste, der skulle forbedres, var batteriet.

Surface Pro 4 vandt over HP Spectre x360 fra 2015 i næsten alle test med godt 25%, og hvad angår Apples 13-tommer MacBook air, så var dens multi-core Geekbench 3- resultater (en test der primært tester CPU) langt under, hvad Surface Pro 4 formåede.

I den sidste ende så skal du ikke forvente de store forskelle på, hvorledes disse tre maskiner fungerer i hverdagen, bortset fra at MackBook Air holder længere på en opladning. Måske opnår du en anelse bedre frame rate i spil på en Surface Pro 4 fremfor en Spectre x360 fra 2015.

Hvis du er nysgerrig, så kan Surface Pro 4 køre Hearthstone (vores første valg i tabletspil) uden problemer, selv med de højeste spilindstillinger og en automatisk tilpasset skærmopløsning. Yderligere, så gør det farvekalibrerede display et hvert element på spillets interaktive bræt endnu mere forvirrende end før.

Batterilevetid

Testet på udstyr i præ-produktion, som vi var blevet lovet ikke havde nogle kvaler med batteriet, leverede Surface Pro 4 en langt længere batterilevetid end i begyndelsen. Desværre lever batteriet hverken op til Microsofts egne krav eller hvad andre rivaliserende firmaer kan tilbyde.

På trods af at PCMark 8 Home er den hårdeste batteritest i vores repetoire, så leverede Surface Pro 4 en batterilevetid på 3 timer og 15 minutter. Selvom dette er en stigning på 50% fra tidligere, så holder Spectre x360 på strømmen i 4 timer og 38 minutter

Microsofts tablet klarede sig meget bedre i vores videoafspilnings-test, hvor den holdt strøm i 5 timer og 15 minutter. Dette burde være strøm nok til mellemlange flyveture.

I en lignende test var MacBook Air i stand til at streame 1080p video via Wi-Fi i hele 13 timer og 24 minutter, men det skyldes først og fremmest en langt lavere skærmopløsning og et større batteri.

Microsoft lover op til 9 timers videoafspilning, men disse testresultater er ikke engang tæt på. Det er sandt at disse resultater er langt bedre end Surface Pro 3 fra sidste å - på trods af den heftige opskalering i skærmopløsningen så kan de stadig ikke måle sig med batterilevetiden i Apples førende laptop og tablets og endnu mindre til Windows hybrider.

Batterilevetiden er stort set det eneste der afholder Surface Pro 4 fra at være en værdig erstatning af en laptop, eller i det mindste en MacBook Air. Sagt på en anden måde så har maskinen en batterilevetid der er under gennemsnittet.

Er du ikke overbevist? Prøv disse:

Samsung Galaxy Book : Med en fantastisk skærm, lang batterilevetid og alle de vigtigste tilbehørsprogrammer præinstalleret, giver denne tablet dig, via Samsung Flow, nem benyttelse af samsungs synkroniserings og biometriske log-in funktioner som er specialudviklet til deres telefoner.

Lenovo Miix 510 : Med en fornuftig pris, indgange til både USB-C og USB 3.0 og et medfølgende tastatur-cover lader Miix 510 til at være et fornuftigt køb. Selvom der er et par faktorer (batteriet og skærmen) der gør at man måske hellere ville vælge en Surface Pro 4 fremfor en Miix 510, så er det stadig et fornuftigt køb.

HP Spectre x2 : Er fremragende med dens unikke støtteben, endnu skarpere IPS-skærm og robuste tastatur-cover. Selvom man ikke kan sætte en finger på tablettens tekniske specifikationer, så er det en skam, at stylus-pennen ikke følger med i købet. Spectre x2 er højst sandsynligt den største konkurrent til Surface tabletserien.

Anmeldt første gang i: Oktober 2015

Kane Fulton og Gabe Carey har også bidraget til denne anmeldelse.