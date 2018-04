De beste kompaktkameraene i 2018: Ta steget opp fra mobilkameraet

Markedet for kompaktkameraer har endret seg mye de siste årene. Smarttelefonene har erstattet de rimelige pek-og-knips-modellene fullstendig, og produsentene har derfor fokusert på å legge til mer avanserte funksjoner så kameraene blir mer attraktive.

Ved siden av større sensorer med bildekvalitet som i noen tilfeller kan måle seg med enkelte speilrefleksrivaler, har mange kompaktkameraer også objektiver med lang zoomrekkevidde og store blenderåpninger. Wifi-tilkobling har også blitt vanlig, slik at du raskt kan overføre bildene til telefonen og dele dem på Facebook eller Instagram.

Mange entusiaster pleide å se ned på kompaktkameraer, men nå om dagen kan de være et godt alternativ til speilrefleks og speilløse systemkameraer. Nybegynnere som vil ta steget opp fra smarttelefonen, har også noen ganske sofistikerte alternativer å velge mellom.

Det finnes små kameraer som passer i en lomme, men likevel byr på enorm zoomrekkevidde, og kompakte superzoom-kameraer som ser ut som speilreflekskameraer, men har faste objektiver og massevis av brukervennlige funksjoner.

Disse kameraene beviser at du ikke må ha en modell med utskiftbare objektiver for å ta gode bilder.

Trenger du mer hjelp til finne ut hva slags kamera du trenger, kan du se nærmere på vår artikkel om hvilket kamera du bør kjøpe.

Vet du allerede hvilken type kamera du skal ha, kan du i stedet ta en titt på en av våre guider til ulike typer kompaktkameraer:

Vil du derimot bare ha våre 10 beste anbefalinger samlet på ett sted, er det bare å lese videre på denne siden.

1. Fujifilm X100F

X100F er det perfekte kompaktkameraet for entusiastfotografer.

Sensor: APS-C CMOS, 24,3MP | Objektiv: 23mm f/2 | Skjerm: 3 tommer, 1.040.000 punkter | Søker: Optisk/elektronisk hybrid | Maks. antall bilder per sekund: 8 | Video: 1080p | Brukernivå: Ekspert

Flott design

Hybridsøker

1080p video

Fast brennvidde

Dette er et av de dyrere alternativene i vårt utvalg, og det passer ikke for alle. Men er du ute etter et skikkelig kvalitetskamera, blir du ikke skuffet av fabelaktige X100F. Det oser rett og slett klasse i alle ledd. I motsetning til mange andre kompaktkameraer på denne listen, er objektivet fast, men det tilsvarer 35 mm f/2.0 og er kombinert med en 24,3 MP APS-C-sensor. Resultatet er ganske enkelt fantastiske bilder. Du får også fysiske kontroller og en smart hybridsøker som lar deg velge mellom elektronisk og optisk funksjon. Du trenger en del fotokunnskap for å hente ut det beste fra det, men X100F er et utsøkt kamera.

Les vår anmeldelse av Fujifilm X100F

2. Panasonic Lumix TZ100

Panasonics beste reisekamera har større sensor enn resten av produktutvalget.

Sensor: 1 tomme, 20,1MP | Objektiv: 25-250mm, f/2.8-5.9 | Skjerm: 3 tommer berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/viderekommen

1 toms sensor

10x zoomobjektiv

Liten elektronisk søker

Fast skjerm

Det var Panasonic som oppfant reisezoomkameraene – kompaktkameraer som passer i lomma, men som har lange innebygde zoomobjektiver. Tross hard konkurranse, har TZ-serien også fortsatt å dominere salget i denne klassen. I et forsøk på å tiltrekke seg nye kjøpere har de også beholdt kamerakroppen til tidligere TZ-kameraer, men klart å presse inn en større sensor på 1 tomme. Dermed er pikslene rundt 2,4 ganger større enn i modeller som Lumix TZ70, og resultatet er mye høyere bildekvalitet. Til gjengjeld er ikke zoomrekkevidden like lang, men du får en elektronisk søker som gjør det enklere å komponere bilder i sterkt sollys.

Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix TZ100

3. Sony Cyber-shot RX10 IV

Prisen er stiv, men du får et allsidig kamera med et enormt brennviddespenn.

Sensor: 1 tommer CMOS, 20,2MP | Objektiv: 24-600mm, f/2.4-4 | Skjerm: 3 tommer vippbar berøringsskjerm, 1,44m punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 24 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Glimrende sensor

Zoomobjektiv av høy kvalitet

Dyrt

Menysystemet kunne vært bedre

Er du på jakt etter et godt alt-i-ett superzoomkamera, er RX10 IV fra Sony det beste valget. Du betaler ekstra for den økte ytelsen, men sammenlignet med alternativene i samme kategori stiller RX 10 IV i en egen liga. Du får et 24–600mm zoomobjektiv med f/2.4-4, et forbedret autofokussystem som yter rettferdighet til resten av kameraet, og en 1 tommer 20,1 MP sensor som leverer et fantastisk detaljnivå. Brukeropplevelsen er veldig polert og minner om et speilreflekskamera, og prikken over i-en er den store og lyssterke elektroniske søkeren. Samtidig skal vi heller ikke glemme at du kan filme i 4K og ta opptil 24 bilder i sekundet. Imponerende saker.

Les vår anmeldelse av Sony Cyber-shot RX10 IV

4. Canon PowerShot G9 X Mark II

En kraftpakke i lommeformat.

Sensor: 1 tomme, 20,1MP | Objektiv: 28-84mm, f/2-4.9 | Skjerm: 3 tommer berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Søker: Nei | Maks. antall bilder per sekund: 8,2 | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynner/viderekommen

Kompakt størrelse

Enkelt å bruke

Begrenset zoomrekkevidde

Ikke 4K-video

Det finnes etter hvert et greit utvalg av høykvalitets kompaktkameraer med sensor på 1 tomme, men Canon PowerShot G9 X Mark II skiller seg ut med små proposjoner og strømlinjeformede kontroller. De små dimensjonene bringer riktig nok med seg noen kompromisser, inkludert et relativt kort brennviddespenn, men er du på jakt etter et godt kompaktkamera som kan gi langt bedre bilder enn smarttelefonen din er PowerShot G9 X Mark II et glimrende valg. På kjøpet får du også gode tilkoblingsmuligheter og brukervennlige kontroller.

Les vår anmeldelse av Canon PowerShot G9 X Mark II

5. Panasonic Lumix LX15

Dette er vårt førstevalg blant kompaktkameraene med 1 tommer sensor.

Sensor: 1 tomme, 20,1MP | Objektiv: 24-72mm, f/1.4-2.8 | Skjerm: 3 tommer berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Søker: Nei | Maks. antall bilder per sekund: 6 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/viderekommen

Ultraraskt objektiv med f/1.4

Raskt autofokussystem

Ikke søker

Mangler skikkelig grep

Panasonic har banet seg vei inn i det voksende markedet for 1 tommer-kompaktkameraer med briljante Lumix LX15. Her får du den perfekte balansen mellom ytelse, funksjoner og pris. Den dårlige nyheten er at du ikke får innebygget elektronisk søker, og den glatte overflaten gir ikke det beste grepet, men 24–72mm-objektivet er til gjengjeld et av de raskeste på markedet, med en maksimal blenderåpning på f/1.4. Ikke minst får du en strømlinjeformet brukeropplevelse med to kontrollhjul og berøringsskjerm, rask autofokus og 4K-videoopptak, og summen av alt dette blir et av de beste kompaktkameraene som er å få tak i.

Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix LX15

6. Sony Cyber-shot RX100 V

Sonys superraske sensorteknologi er fantastisk, men dyr.

Sensor: 1 tomme, 20,1MP | Objektiv: 24-70mm, f/1.8-2.8 | Skjerm: 3 tommer flippbar skjerm, 1.228.800 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 24 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Høyhastighetsfoto og 4K

Innebygget elektronisk søker

Fordyrende teknologi

Ikke berøringskjerm

Sonys originale RX100 satte en ny standard med sin 1 tommer-sensor, kompakte metallhus, og kontroller og bildekvalitet slik det forventes av entusiaster. RX100 V tar det hele et steg lengre, med den spesielle Exmor R-sensoren som leverer ekstremt rask dataoverføring. Den gjør det mulig å fange 4K-video, fantastisk 40x saktefilm, og opptil 24 stillbilder i sekundet i seriemodus. I tillegg skal vi ikke glemme den stilige lille elektroniske søkeren konkurrentene mangler. RX100 V er et dyrt valg, men hvis du er på jakt etter et allsidig og lommevennlig kompaktkamera med et høykvalitets zoomobjektiv, vil du ikke bli skuffet.

Les vår anmeldelse av Sony Cyber-shot RX100 V

7. Panasonic Lumix FZ2000

Den perfekte kombinasjonen av superzoom og 1 tommer-sensor.

Sensor: 1 tomme, 20.1MP | Objektiv: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Skjerm: 3 tommer flippbar skjerm, 1.040.000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen

1 tommers-sensor

Superrask autofokus

Relativt stort

Ingen værbestandighet

Panasonic FZ2000 følger trenden mot større bildebrikker. Superzoomkameraer (ofte kalt brokameraer) er populære fordi de byr på enorm zoomrekkevidde til en billig penge, men for å få plass til det store zoomobjektivet må produsentene benytte seg av små bildebrikker. Her har imidlertid Panasonic tatt det fornuftige valget å ofre noe av zoomrekkevidden for bedre bildekvalitet. Dermed har FZ2000 en sensor på 1 tomme, og zoomen strekker seg til 480 mm som er relativt kort i denne klassen, men likevel mer enn nok til de fleste bruksområder. Vi liker FZ2000 fordi du får både topp bildekvalitet og zoomrekkevidde, men hvis du er på jakt etter noe rimeligere, kan du også ta en titt på FZ1000.

Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix FZ2000

8. Canon PowerShot G1 X Mark III

Et unikt kompaktkamera, takket være APS-C-sensoren og zoomobjektivet.

Sensor: APS-C CMOS, 24,2MP | Objektiv: 24-72mm, f/2.8-5.6 | Skjerm: 3 tommer flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 7 | Video: 1080p | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Stor sensor, lite kamerahus

Raffinerte berøringskontroller

Begrenset zoomrekkevidde

Video begrenset til 1080p

Ivrige fotografer går gjerne for et speilreflekskamera eller et kompakt systemkamera. Samtidig kan det også være nyttig å ha noe mer lommevennlig på lur til de dagene da det store kameraet må bli hjemme. Vanligvis må du da klare deg med en mindre sensor, men ikke i dette tilfellet. På en eller annen måte har nemlig Canon klart å dytte en skikkelig APS-C-sensor inn i huset til et kompaktkamera, og på kjøpet får du også en elektronisk søker og et brukervennlig berøringsgrensesnitt. Zoomrekkevidden er på beskjedne 24–72mm, men ellers er dette kameraet noe helt for seg selv.

Les vår anmeldelse av Canon PowerShot G1 X Mark III

9. Sony Cyber-shot WX220

Billig og morsomt med 10x zoom.

Sensor: 1/2,3 tommer CMOS, 18,2MP | Objektiv: 25-250mm, f/3.3-5.9 | Skjerm: 2,7 tommer, 460 000 punkter | Søker: Nei | Maks. antall bilder per sekund: 1,5 | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynner

10x zoomobjektiv

Kompakt utforming

Begrenset antall funksjoner

Liten skjerm

Hvis du er på jakt etter kompaktkamera som vil gjøre en bedre jobb enn smarttelefonen din, er WX220 akkurat det du trenger. Det er ikke minst på grunn av fleksibiliteten du får fra 10x-objektivet som strekker seg fra 25 til 250 mm. Bildene blir friske og lyssterke med god detaljrikdom, og de gjør seg godt til deling på nett eller til trykking i normale størrelser. Ikke minst er det godt å se at wifi-tilkobling er på plass. Den 2,7 tommer store skjermen er i minste laget, men det sikrer i hvert fall at kameraet har en lommevennlig størrelse. WX220 byr ikke på så mye ekstra, men det gjør en veldig god jobb med det grunnleggende.

Les vår anmeldelse av Sony Cyber-shot WX220

10. Leica Q

Det er svindyrt, men Leica Q er også det beste kompaktkameraet du får tak i.

Sensor: Fullformat, 24,2MP | Objektiv: 28mm f/1.7 | Skjerm: 3 tommer berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 1080p | Brukernivå: Ekspert

Fullformatsensor

Utrolig raskt objektiv

Ekstrem pris

Frontgrep som ekstrautstyr

Da fotografering fortsatt foregikk på film, brukte kompaktkameraer den samme 35mm-filmen som profesjonelle speilreflekskameraer. Dermed kunne du ta fantastiske bilder, så lenge kameraet hadde et greit objektiv. Med digitalkameraenes inntog forandret dette seg, og kompaktkameraer har vanligvis mye mindre sensorer med dertil svakere bildekvalitet. Leica og Sony er de eneste produsentene som lager kompaktkameraer med fullformatsensor, og mens Sonys RX1-modeller er bra, er det Leica Q (Typ 116) som har vunnet hjertene våre. Den største svakheten til Q er prisen, og det finnes det ingen vei utenom. Men er du villig til å betale, får du et Leica Summilux 28mm f/1.7 ASPH-objektiv, en fantastisk elektronisk søker med 3.680.000 punkter, en 3 tommer berøringsskjerm med 1.040.000 punkter, rask autofokus, tradisjonelle eksponeringskontroller og muligheten til å ta fantastiske bilder. Tross prisen klarer ikke Leica å lage nok av disse til å møte etterspørselen, og vi skjønner godt hvorfor.

Les vår anmeldelse av Leica Q

