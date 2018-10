Beste fullformatkamera i 2018: 10 avanserte speilrefleks- og speilløse kameraer

De fleste systemkameraene i nedre og midtre prissjikt har en sensor i størrelsesorden APS-C, der brikkens fysiske dimensjoner er 23,6 x 15,7 mm (22,2 x 14,8 på Canons kameraer).

En fullformatsensor, derimot, har de større målene 36 x 24 mm, den samme størrelsen som rammen til en 35 millimeters film, derav betegnelsen «fullformat». Her får du et overflateareal som er 2,5 ganger større enn på en APS-C-sensor.

Det gir plass til større piksler på sensoren, noe som igjen gir en bedre evne til å fange opp lys, som igjen betyr bedre bildekvalitet og særlig ved bruk av høyere ISO-verdier.

DSLR-kameraer i fullformat pleide å være forbeholdt profesjonelle fotografer, men ettersom kostnadene har sunket, og mer prisgunstige modeller har dukket opp, kan mange seiøse amatører og entusiaster nyte fordelene ved fotografering i fullformat.

Men det er ikke lenger bare DSLR-kameraer som har fullformatsensorer. Sony brøytet seg inn i fullformatmarkedet med sin Alpha A7-serie med speilfrie fullformatkameraer. Dette har ansporet både Canon og Nikon til nylig å lansere konkurrerende speilfrie fullformatkameraer, og Panasonic har akkurat kunngjort at de blir med på festen med sine nye speilfrie fullformatkameraer S1R og S1 .

For å få en idé om hva slags DSLR-kamera eller speilfritt kamera du kan få til ulike prisnivåer, forsøk kjøpeguidene for de beste spillreflekskameraene og de beste speilløse systemkameraene. Ellers finner du her vårt utvalg av de beste fullformatkameraene, både DSLR og speilfrie, som finnes å få kjøpt for øyeblikket.

1. Nikon D850

Det beste speilreflekskameraet vi har testet

Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 45,4MP | Autofokus: 153-punkters AF, 99 krysstype | Skjermtype: 3,2-tommers vendbar berøringsskjerm, 2 359 000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 7fps | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Utrolige resultater

Fantastisk ytelse

Live View AF kunne vært raskere

SnapBridge trenger forbedringer

Den er riktignok dyr, men Nikon D850 er det beste speilreflekskameraet i fullformat du får kjøpt for øyeblikket, og trolig det mest komplette vi har sett noen gang. Det er et dristig utsagn, men et blikk på spesifikasjonene forteller deg hvorfor. Fullformatsensoren på 45,4 MP leverer detaljrike bilder med fabelaktig dynamisk spenn og fremragende støyreduksjon ved høy ISO, og det avanserte 153-punkters AF-systemet er vanskelig å slå. Legg til 7 fps bildeserier, en bunnsolid konstruksjon og raffinert håndtering, og D850 er rett og slett overlegent for enhver type motiver du vil fotografere. Et fabelaktig stykke utstyr du helt klart ikke vil bli skuffet av.

Les hele vår test av Nikon D850.

2. Sony Alpha A7 III

Det beste fullformatkameraet i sin prisklasse

Sensorstørrelse: Fullformat CMOS | Oppløsning: 24,2 MP | Autofokus: 693-punkters AF | Skjermtype: 3-tommers vendbar berøringsskjerm, 921.000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 10 fps | Video: 4K | Brukernivå: entusiast/ekspert

693-punkters AF-system

10 fps bildeserier

Begrenset berøringsskjermkontroll

Batterikapasiteten kunne være bedre

Alpha A7 III er kanskje innstegsmodellen i Sonys speilfrie fullformatserie av kameraer, men det er slett ikke dårlig. Dette er et strålende kamera for både entusiaster og profesjonelle, takket være en glimrende 24,4 MP fullformatsensor, avansert 693-punkters AF (lånt fra flaggskipet Alpha A9) og 10 fps bildeserie, og med dette skulle du ikke gå glipp av en bildemulighet igjen. Det kan også filme ubeskåret 4K video, og har et svært godt 5-aksers bildestabiliseringssystem og en høyoppløst elektronisk søker. For denne prisen er det ingen som er i nærheten.

Les hele vår test av Sony Alpha A7 III.

3. Nikon Z7

Nikons nye Z-serie har fått en meget god start

Sensorstørrelse: Fullformat CMOS | Oppløsning: 45,7 MP | Autofokus: 493-punkts AF | Skjermtype: 3,2-tommers vendbar berøringsskjerm, 2.100.000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 9 fps | Video: 4K | Brukernivå: ekspert

Svært responsiv

Glimrende bildekvalitet

XQD-kort er fortsatt kostbare

Beskjeden batteritid

Z7, Nikons første speilfrie kamera i fullformat, sammen med Z6 (som vi ennå ikke har testet fullt ut), er en triumf. Ettersom det er et førstegenerasjonskamera, skulle man vente en og annen feil, men Z7 er konstruert med omhu, og det oppfører seg langt bedre enn man skulle anta. Sensoren er solid, og sammen med effektiv bildestabilisering, nydelig EVF, god håndtering, veldig flott AF-ytelse og gjennomgående god respons utgjør det bærekonstruksjonen i det som gjør dette kameraet til en fryd å bruke. Nikon har knust forventningene våre.

Les hele vår test av Nikon Z7.

4. Sony Alpha A7R III

Sonys megapikselmonster

Sensorstørrelse: Fullformat CMOS | Oppløsning: 42,2MP | Autofokus: 399-punkts AF | Skjermtype: 3,0-tommers vendbar berøringsskjerm, 1 440 000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 10fps | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

10 fps ved 42,2 MP

Rask AF-ytelse

Begrenset kontroll på berøringsskjermen

Batterikapasiteten kunne vært bedre

Liker du utseendet til A7 III, men vil ha flere piksler? Da er Alpha A7R III med 42,2 megapiksler svaret. Ikke bare er oppløsningen den dobbelte, men Sony har likevel klart å opprettholde bildeserier på 10 fps. Og selv om det 399-punkters AF-systemet ikke er like avansert som 693-punktssystemet man finner hos Alpha A9 og A7 III, yter det likevel strålende, særlig med kameraets EyeAF-modus, som låser fokus på objektets øyne. Som Nikon D850 øverst på listen, slipper du med Alpha A7R III å måte ofre ytelse for oppløsning eller omvendt. Dette er et kamera som vil føle seg like mye hjemme på en fjelltopp som i et studio eller under actionfoto.

Les hele vår test av Sony Alpha A7R III.

5. Canon EOS 5D Mark IV

Et av de mest komplette speilreflekskameraene vi har sett

Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 30,4 MP | Autofokus: 61-punkts AF, 41 krysstype | Skjermtype: 3,2-tommers berøringsskjerm, 1.620.000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 7 fps | Video: 4K | Brukernivå: ekspert

Fabelaktig ytelse

Avansert AF-system

Dyrt sammenlignet med konkurrentene

Begrensede muligheter i 4K-video

EOS 5D Mark IV endrer og forbedrer stort sett det meste ved Mark III. Dette omfatter blant annet en ny, fabelaktig 30,4 MP-sensor som leverer sylskarpe bilder, et avansert og sofistikert 61-punkts AF-system, et profesjonelt ytelsesnivå, 4K video og temmelig elegant håndtering. Summerer du alt dette, sammen med en haug andre egenskaper, så får du et bilde av EOS 5D Mark IV som et av de beste speilreflekskameraene vi har sett. Det er bare overgått av det mektige D850 som vår favoritt blant speilreflekskameraer i fullformatet.

Les hele vår test av Canon EOS 5D Mark IV.

6. Nikon D750

Et fullformat speilreflekskamera fullpakket med funksjoner til en rimelig penge? Ja takk!

Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 24,3 MP | Autofokus: 51-punkts AF, 15 krysstype | Skjermtype: 3,2-tommers vendbar, 1.228.800 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 6.5 fps | Video: 1080p | Brukernivå: entusiast/ekspert

Ny 24 MP-sensor

AF-system med høy ytelse

Skuffende spesialeffekter

Dårlig artikulert vendbar skjerm

Inntil lanseringen av Alpha A7 III, var Nikon D750 vår favoritt blant de mindre kostbare fullformatekameraene på markedet. Alderen begynner å merkes, men D750 er fremdeles et velmodulert speilreflekskamera som har mye å tilby. Dette omfatter en super 24,3 MP-sensor, grei vanntetthet, et avansert 51-punkts AF-system og en praktisk vendbar skjerm. Det tar riktignok bildeserier i 6,5 fps, noe som ikke er så raskt som man kunne håpe, og videopptakene er bare i Full HD. Jevnt over er likevel Nikon D750 et velutstyrt, godt priset alternativ for hobbyfotografer.

Les hele vår test av Nikon D750.

7. Canon EOS 6D Mark II

Canons amatørrettede speilreflekskamera har fått en overhaling

Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 26,2 MP | Autofokus: 45-punkts AF, full krysstype | Skjermtype: 3,0-tommers vendbar berøringsskjerm, 1.040.000 dots | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 6,5 fps | Video: 1080p | Brukernivå: entusiast/ekspert

Fantastisk Live View-fokus

Raffinert berøringsskjermkontroll

Svakt dynamisk spenn

Begrenset AF-dekning

Canon har helt klart gjort noen vesentlige forbedringer etter den snart utgåtte EOS 6D, og presset inne en mengde nye funksjoner, blant annet en fesk sensor, en raskere prosessor, et mye mer anvendelig AF-system og bildeserier med høyere hastighet. Det er et mye mer velmodulert og bedre spesifisert kamera enn EOS 6D, men det er ikke problemfritt. En rekke småfeil trekker ned det ellers gode inntrykket av et godt fullformat DSLR-kamera som det er en nytelse å bruke. Det vil helt sikkert glede Canon-brukere som er ute etter å ta steget opp til fotografering i fullformat, men for andre er det lett å finne bedre alternativer.

Les hele vår test av Canon EOS 6D Mark II.

8. Nikon D5

Nikons speilrefleksflaggskip har det beste AF-systemet vi har opplevd.

Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 20,8MP | Autofokus: 173-punkts AF, 99 krysstype | Skjermtype: 3,2-tommers, 2 359 000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 12fps | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Utrolig AF-ytelse

Massivt ISO-spenn

4K-opptak begrenset til 3 minutter

Tungt

D5 er Nikons nyeste speilrefleksflaggskip, og det skuffer overhodet ikke. 20,8 megapiksler kan virke litt knapt, men det innebærer at D5 kan fotografere bildeserier i en hastighet på 12 fps, og det utvidede ISO-spennet på 3.280.000 har man aldri tidligere sett på et kamera. Og det er før vi har kommet til autofokussystemet, med en dekning på 173 AF-punkter, hvorav 99 er av krysstypen. Filming av 4K-video er imidlertid begrenset til tre minutter, men uansett er D5 et fenomenalt kamera som brukes av profesjonelle i hele verden.

Les hele vår test av Nikon D5.

9. Canon EOS-1D X Mark II

Canons nyeste speilreflekskamera fra øverste hylle er et fartsfantom.

Sensor: Fullformat CMOS | Megapiksler: 20,2 MP | Autofokus: 61-punkts AF, 41 kryssstype | Skjermtype: 3,2 tommer, 1 620 000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 14 fps | Video: 4K | Brukernivå: ekspert

Supert kontrolloppsett

14fps bildeserier

Menyen kunne ha vært tydeligere

Begrenset funksjonalitet på berøringsskjermen

Valget mellom EOS-1D X Mark II og Nikon D5 vil trolig avgjøres av hvilken produsent du allerede har bundet deg til med objektivene dine, men de to kameraene kommer jevnt over ganske likt ut. Med EOS-1D X Mark II har Canon skapt et svært kraftig og allsidig kamera, som er et utmerket valg for profesjonelle sports- og nyhetsfotografer, takket være dens lynraske seriefotografering på 14 fps. Den har ikke det sinnssyke følsomhetsspennet til Nikon D5, men det er svært velegnet ved svak belysning, og leverer knallgode bilder innenfor sitt eget følsomhetsspekter.

Les hele vår test av Canon EOS-1D X Mark II

10. Nikon D810

Dette er fortsatt et glimrende valg for dem som ser etter et topp speilreflekskamera.

Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 36,3 MP | Autofokus: 51-punkter AF, 15 krysstype | Skjermtype: 3,2-tommer, 1.228.800 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 5 fps | Video: 1080p | Brukernivå: ekspert

Høyoppløselig sensor, uten AA-filter

5fps bildeserier

Ikke innebygget Wi-Fi

Store filer

Vel er den erstattet av D850, men D810 er fremdeles et glimrende fullformat speilreflekskamera. Bildene fra Nikons 36,3 MP-monster bugner av detaljer, og med et batteri til 1200 fotografier setter det EOS 5DS, med 50,6 MP, i skyggen. Dets 51-punkts AF-system håndterer godt vanskelige fokuseringsoppgaver, spesielt fordi både AF og målesystem er hentet fra den nylig forbigåtte tidligere toppmodellen Nikon D4S. Glimrende håndtering og relativt beskjedne dimensjoner er ytterligere egenskaper som gjør at D810 ikke skuffer.

Les hele vår test av Nikon D810

