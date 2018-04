De beste speilløse systemkameraene i 2018: Velg det rette for deg

Speilløse systemkameraer har beholdt den store sensoren og de utskiftbare objektivene til speilreflekskameraene, men droppet speilmekanismen. Resultatet er et mindre, lettere og enklere kamera.

Speilløse systemkameraer kalles ofte også kompakte systemkameraer, og forkortelsen CSC (Compact System Camera) er vanlig. Modellene kan spenne fra enkle innstegsmodeller til sofistikerte fullformat-monstre som kan måle seg med de beste speilreflekskameraene.

Men betyr det at speilløst er bedre enn speilrefleks? Det finnes fordeler og ulemper med begge typer, så hvis du vil vite mer, kan du lese vår guide Speilløst mot Speilrefleks: 10 forskjeller eller se videoen nedenfor.

Noen speilløse kameraer har en kompakt og rektangulær form. Andre har det tradisjonelle pentaprisme-huset på toppen til tross for at de har elektronisk søker og ikke den optiske søkeren du finner i et speilreflekskamera.

Du bør også være klar over at mange rimelige speilløse kameraer ikke har søker – i stedet bruker du skjermen til å velge utsnitt, akkurat som med et vanlig kompaktkamera eller en smarttelefon. (Hvis du fortsatt er usikker på hva slags kamera du skal kjøpe, kan du ta en titt på vår lett forståelige guide: Hvilket kamera skal du kjøpe?)

Ingen fotografer er like, og vi har alle ulike behov og krav. Derfor har vi samlet de 10 beste speilløse kameraene, ikke bare basert på spesifikasjoner og ytelse, men også utfra størrelse, brukervennlighet og verdi for pengene.

1. Sony Alpha A7R III

Sonys megapikselmonster får enda bedre ytelse.

Sensorstørrelse: Fullformat | Oppløsning: 42,2 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.440.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

10 bilder per sekund ved 42,2 MP

Rask autofokus

Begrensede kontrollmuligheter på berøringsskjermen

Batteritiden kunne vært enda bedre

Med Alpha A7R III har Sony tatt et av våre absolutte favorittsystemkameraer og forbedret ytelsen, slik at det har blitt et av de mest komplette og allsidige kameraene på markedet i dag. Den fantastiske fullformatsensoren på 42,2 MP i kombinasjon med et avansert autofokussystem og 10 bilder per sekund i seriemodus, gjør at du ikke lenger må ofre ytelse for oppløsning eller motsatt. Dette kameraet passer like godt på toppen av et fjell, som i et studio eller på sidelinjen under en fotballkamp.

Les vår anmeldelse av Sony Alpha A7R III

2. Fujifilm X-T2

Det perfekte entusiastkameraet.

Sensorstørrelse: APS-C | Oppløsning: 24,3 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar skjerm, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 8 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Godt å håndtere

Rask autofokus

Ikke berøringsskjerm

Ikke stort annet

Denne oppdaterte utgaven av X-T1 likner mye på forgjengeren ved første øyekast, men oppfølgeren til Fujifilms flaggskip-systemkamera har blitt kraftig forbedret på flere områder. Blant annet har autofokusen fått en oppdatering, og den har tatt et enormt steg fremover sammenlignet med systemet i X-T1. Dermed går justering av fokus på objekter i bevegelse veldig raskt, og den er også intelligent og har gode tilpasningsmuligheter. Alt dette i kombinasjon med 8 bilder per sekund i seriemodus, en smart dobbelthengslet skjerm, lyssterk elektronisk søker, Fujifilms glimrende 24,3 MP X Trans III-sensor og godt med fysiske kontrollmuligheter, gjør X-T2 til et av de beste kameraene på markedet i dag.

Les vår anmeldelse av Fujifilm X-T2

3. Sony Alpha A9

Sony tar opp kampen med Canon og Nikon.

Sensorstørrelse: Fullformat | Oppløsning: 24,2 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.440.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 20 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Ekstrem ytelse

Veldig effektivt autofokussystem

Begrensede kontroller på berøringsskjermen

Ikke støtte for XQD-kort

Alpha A9 imponerer stort. Autofokussystemet i Sonys nye flaggskipkamera er ikke bare lynende raskt – sporingsytelsen er også helt utrolig. Kombinert med en seriemodus som kan ta 20 bilder per sekund og en stor og lyssterk elektronisk søker som ikke blir mørk når du tar bilder, fører dette til et kamera som kan måle seg med det beste Canon og Nikon har å by på.

Les vår anmeldelse av Sony Alpha A9

4. Panasonic Lumix G9

Et Lumix GH5 som er finpusset for fotografer.

Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 20,3 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar skjerm, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 60 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Bildestabilisering som tilsvarer 6,5 stopp

Opptil 60 fps i seriemodus

ISO-spennet kunne vært større

Batteritid er ikke oppgitt i prosent

Lumix G9 er rettet mot entusiaster og halvprofesjonelle, og prisen er veldig konkurransedyktig – du får rett og slett mye kamera for pengene. Noen vil kanskje oppleve den lille micro 4/3-sensoren som et kompromiss, men til gjengjeld får du et kompakt og velbalansert kamera som imponerte oss spesielt mye da vi kombinerte det med et 200 mm telefotoobjektiv med f/2.8. På kjøpet får du også 60 bilder per sekund i seriemodus, god brukervennlighet og et stort utvalg avanserte funksjoner. Alt dette gjør Lumix G9 til et fantastisk kamera, og uten tvil det beste speilløse kameraet Panasonic har laget til nå.

Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix G9

5. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Fantastiske E-M10 Mark III er en liten kraftpakke av et kamera.

Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 16,1 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar skjerm, 1.037.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 8,6 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/viderekommen

Kompakt størrelse

Glimrende søker

Mindre sensor en enkelte andre

Fokussøkingen kunne vært bedre

Kameraet OM-D E-M10 Mark III byr kanskje ikke på de helt store forbedringene siden Mark II. Men Olympus har finpusset og justert et av denne klassens beste kameraer til å bli et enda bedre alternativ for både nybegynnere og entusiaster. Noen vil nok peke på Micro 4/3-sensoren som en svakhet (den har omtrent halvparten av arealet til APS-C), men effekten på bildekvaliteten er minimal, og den gjør også at objektivene blir like kompakte og lette som selve kameraet. I tillegg får du 5-akset bildestabilisering, en grei elektronisk søker, imponerende rask seriemodus med 8,6 bilder per sekund, og 4K-video. E-M10 Mark III er absolutt ingen leke, og på alle måter et seriøst kamera.

Les vår anmeldelse av Olympus OM-D E-M10 Mark III

6. Fujifilm X-T20

Alle de beste sidene ved X-T2 i et rimeligere kamerahus.

Sensorstørrelse: APS-C | Oppløsning: 24,3 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 8 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/viderekommen

Glimrende byggekvalitet og design

Detaljrike bilder

Begrenset kontroll på berøringsskjermen

Søkeren forstørrer bildet

Liker du X-T2 som du finner ovenfor i denne listen, men blir avskrekket av prislappen? Fuji gir deg løsningen på problemet i form av X-T20. Der får du mange av de viktigste funksjonene fra X-T2, inkludert den fantastiske 24,3 MP-sensoren og det avanserte autofokussystemet, men i et litt mindre og rimeligere kamera. X-T20 likner mye på storebroren når det kommer til byggekvalitet, og de fysiske kontrollene og brukervennligheten gjør det til et veldig tilfredsstillende kamera å ta bilder med. Liker du utseendet på denne modellen, men vil ha noe enda mer kompakt, kan du ta en titt på X-E3 i stedet. Det gir deg omtrent de samme spesifikasjonene, men i en enda mer kompakt utforming.

Les vår anmeldelse av Fujifilm X-T20

7. Panasonic Lumix G80 / G85

Store funksjoner i et lite kamerahus.

Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 16 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 9 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/viderekommen

Glimrende søker og berøringsskjerm

Flott 4K-video

Oppløsning på kun 16 MP

Brukergrensesnittet kunne vært bedre

Funksjonene og ytelsen G 80 byr på, gjør det til et av de beste alternativene i mellomklassen for speilløse kameraer, selv om det ikke er perfekt. Kameraet jobber raskt, autofokusen gjør en god jobb med både statiske motiver og objekter i bevegelse, og bildestabiliseringssystemet er effektivt til både stillbilder og video. Bildekvaliteten er veldig god, og fraværet av lavpassfilter har først og fremst en positiv effekt. I tillegg får du god 4K-kvalitet og et bra utvalg av videofunksjoner. Sammen med en utmerket elektronisk søker, en god LCD-skjerm, godt med innstillingsmuligheter og et stort utvalg av kompatible objektiver, gjør det at G80 er et knallgodt kjøp.

Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix G80 / G85

8. Panasonic Lumix GH5

Visker ut skillet mellom stillbilde- og videokamera.

Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 20,3 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3,2 tommer, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Topp videospesifikasjoner

Stor og lyssterk søker

ISO-spennet kunne vært større

Bildekvaliteten er ikke best i klassen

Lumix GH5 er siste tilskudd til Panasonics serie av speilløse toppmodeller – en serie som de siste årene har skapt sin egen nisje ved å satse på et stort utvalg av videofunksjoner. Det er også uten tvil blant de beste 4K-kameraene du får tak i (hvis ikke det beste), med mindre du vurderer mer dedikerte og profesjonelle modeller. Ved siden av videofunksjonene får du også et svært godt kamera for stillbildefotografering.

Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix GH5

9. Sony Alpha A6500

Med denne lille skjønnheten kan du slutte å bekrymre deg for treg fokusering.

Sensorstørrelse: APS-C | Oppløsning: 24,2 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers vinklet berøringsskjerm, 921.600 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 11 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Godt autofokussystem

Glimrende elektronisk søker

Mangler hodetelefonutgang

Skjermen kan tiltes, men ikke flippes

Du må ikke satse på fullformat for å få tilgang til Sonys beste kamerateknologi. Denne APS-C-modellen er et godt valg for entusiaster på jakt etter et alternativ til de store og tunge speilreflekskameraene. En av utfordringene for produsentene av speilløse kameraer har vært å gjøre autofokussystemene like gode som i speilreflekskameraene. På det punktet kommer A6500 veldig nært, og spesielt i sterkt lys. Det gjør en god jobb med å følge objekter i bevegelse, til og med når ting beveger seg mot eller fra kameraet. Du får også en glimrende elektronisk søker som gjør det lett å se når motivet er skarpt og riktig eksponert. Bildekvaliteten er svært god, og du får også innebygget Wi-Fi og NFC så du enkelt kan flytte bildene dine til en smarttelefon.

Les vår anmeldelse av Sony Alpha A6500

10. Olympus Pen-F

Kombinerer stilig retrodesign med et stort antall funksjoner.

Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 20 MP | Søker: Elektronisk | Skjerm: 3-tommers flippbar skjerm, 1.037.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 1080p | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Svært god elektronisk søker

God byggekvalitet

Dyrt

Små knapper

Designen er inspirert av det originale Pen-F-kameraet fra 1960-tallet, men der stopper også likheten. På innsiden av dagens Pen-F finner du nemlig Olympus’ seneste 20 MP micro 4/3-sensor. I motsetning til tidligere Pen-modeller som bare kunne by på en bakskjerm til bildekomposisjon (med mindre du investerte i en elektronisk søker som ekstrautstyr), har Pen-F fått en svært god innebygget OLED-søker med en oppløsning på 2,36 millioner punkter. Du får også et avansert 5-akset stabiliseringssystem som motvirker uskarphet fra risting. Ikke minst ville ingen speilløse Olympus-kameraer vært komplette uten et utvalg kunstfiltre, og Pen-F har 28 å velge mellom. Du får også mange tilpasningsmuligheter, og Wi-Fi-tilkobling er innebygget.

Les vår anmeldelse av Olympus Pen-F