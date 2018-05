De 10 beste actionkameraene i 2018: Fang livets mest spennende øyeblikk!

Actionkameraer er ulike alle andre kameraer. De er laget for å kunne festes til hjelmer, surfebrett, biler og alt mulig annet, og de er små, hardføre og enkle å bruke. I tillegg kan de fange verden i et ekstremt vidvinkelperspektiv med høyoppløst video.

Den beskjedne størrelsen og dramatiske bildevinkelen har gjort dem populære blant ekstremsportfolk, som filmer eventyrene sine ved å feste kameraene på seg selv og utstyret sitt. De brukes også til TV-produksjon i situasjoner der det er umulig å bruke vanlige videokameraer.

GoPro er markedsleder med sine ikoniske firkantede Hero-kameraer, men mange actionkameraer (som for eksempel TomTom Bandit) har også form som en sylinder. Utvalget har etter hvert blitt stort, og du er ikke nødt til å holde deg til et bestemt merke – tenk over hva du trenger fra et actionkamera, og hvordan du planlegger å bruke det.

Skal du feste kameraet på en hjelm, er nok et sylinderformet kamera det beste valget. Skal du derimot feste det på brystet, er nok GoPro-utformingen bedre egnet. Og når det kommer til funksjoner, må du vurdere om du faktisk trenger Wi-Fi, 4K, GPS og innebygget skjerm. Alle slike finesser trekker prisen opp, og selv om de i noen situasjoner er helt uvurderlige er det fullt mulig å ta gode opptak uten dem.

1. GoPro Hero6 Black

Det beste kameraet har blitt enda bedre.

Vekt: 118g | Vanntett: 10m | 4K video: opptil 60fps | 1080: opptil 240fps | 720: opptil 240fps | Stillbildeoppløsning: 12MP | Batteritid: 1-3 timer

Finpusset design

Flott bildekvalitet

Dyrt

Berøringsskjermen er fiklete å bruke

Selv om endringene fra Hero5 Black kan virke små fra utsiden, har mye skjedd på innsiden. Hero6 Black har for det første fått en ny prosessor kalt GP1, og den gjør det mulig å filme 4K-materiale med 60 bilder i sekundet (fps). Andre høydepunkter er et forbedret bildestabiliseringssystem, større dynamiske bredde, og bedre ytelse ved svake lysforhold. Kameraet er også vanntett ned til 10 meter, det har en nyttig 2-tommers berøringsskjerm, stemmestyring og en oppdatert QuikStories-app som automatisk overfører og redigerer materialet ditt for deg. Hvis du vil ha det beste actionkameraet som er å få kjøpt, er det Hero6 Black du skal ha.

Les vår anmeldelse av GoPro Hero6 Black

2. GoPro Hero5 Black

Hvis du ikke absolutt må ha det nyeste og beste, er dette fortsatt et godt valg.

Vekt: 118g | Vanntett: 10m | 4K video: opptil 30fps | 1080: opptil 120fps | 720: opptil 240fps | Stillbildeoppløsning: 12MP | Batteritid: 1-3 timer

Stemmestyring

Fantastisk 4K-kvalitet

Berøringsskjermen er fiklete å bruke

Lite utstyr inkludert

Hero5 Black har kanskje havnet i skyggen av nye Hero6 Black, men det har fortsatt mye å by på. Du kan filme i 4K med opptil 30 fps, videomaterialet blir utrolig stabilt, og muligheten til å ta bilder i RAW-format gir deg stor fleksibilitet. Det er også vanntett ned til 10 meter uten beskyttelseshus, det er enkelt å bruke, og berøringsskjermen, stemmekontrollen og GPS-en gjør det til et av de mest funksjonsrike kameraene på markedet. Ikke minst har GoPro nettopp kuttet rundt 1000 kroner fra prisen, og det gjør Hero5 Black til et enda mer fristende alternativ.

Les vår anmeldelse av GoPro Hero5 Black

3. Yi Technology 4K+ Action Camera

Gir deg mest for pengene.

Vekt: 93g | Vanntett: nei (krever ekstrautstyr) | 4K video: opptil 60fps | 1080: opptil 120fps | 720: opptil 240fps | Stillbildeoppløsning: 12MP | Batteritid: opptil 2 timer

Skarp 4K/60fps-video

Omfattende og brukervennlig app

Fester følger ikke med

Ikke vanntett

Hvis du oppholder deg mye i vann eller du må vite akkurat hvor du var og hvor fort du forflyttet deg da du filmet en video, så kjøp GoPro Hero6 Black. Hvis du derimot er mer opptatt av å spare penger enn få tilgang til funksjoner du ikke trenger, er Yi Technology 4K+ et av de enkleste og best designede kameraene du får tak i. Alle som vurderer å kjøpe et actionkamera bør ta en titt på dette – du får mye av det samme som i et GoPro-kamera, og på noen måter er det til og med bedre.

Les vår anmeldelse av Yi Technology 4K+ Action Camera

4. TomTom Bandit

Rist-for-å-redigere-funksjonen kan friste brukere bort fra GoPro.

Vekt: 190g | Vanntett: med medfølgende linsedeksel | 4K video: opptil 15fps | 1080: opptil 60fps | 720: opptil 120fps | Stillbildeoppløsning: 16MP | Batteritid: 3 timer

Smarte redigeringsfunksjoner

Enkelt å feste og posisjonere

Tungt sammenlignet med konkurrentene

Krever ekstra deksel for å være vanntett

Sylinderformede actionkameraer har kanskje gått litt av moten takket være GoPro og de firkantene kameraene deres, men TomTom Bandit går mot strømmen. Faktisk byr Bandit på funksjoner andre produsenter burde lære av hvis de skal klare å holde følge med denne nykommeren. TomTom drar nytte av årevis med utvikling av GPS-enheter, og har bygget inn en hel rekke sensorer som måler både plassering, fart og G-krefter. Disse registrerer når det skjer spennende ting, og dermed markeres videomaterialet automatisk. Når du er ferdig med å filme og finner frem mobilen, er det bare et raskt rist som skal til før den tilhørende appen klipper videoen din ferdig og klar til opplasting. Det kunne ikke vært enklere.

Les vår anmeldelse av TomTom Bandit

5. Olympus TG-Tracker

Den neste generasjonen av sensorutstyrte actionkameraer er her.

Vekt: 180g | Vanntett: 30m | 4K video: opptil 30fps | 1080: opptil 60fps | 720: opptil 240fps | Stillbildeoppløsning: 7,2MP | Batteritid: 3 timer

Fullstappet med sensorer

Brukervennlig

Tungt sammenlignet med konkurrentene

Ingen automatisk redigering i appen

Det futuristiske designet og den ultravide 204 graders linsen til TG-Tracker er iøyenfallende, og av videooppløsninger får du 4K med 30 fps, 1080p med 60 fps, og imponerende 720p med 240 fps. Dette kameraet er klart for alt, og har til og med en liten LED-lampe innebygget. Likevel er det alle sensorene som gjør at TG-Tracker virkelig skiller seg ut. Her finner du nemlig både GPS, kompass, akselerasjonssensor, barometer og termometer, og alt dette får plass i et veldig kompakt kamerahus. Informasjonen kan også vises over videoavspillingen, så alle kan se nøyaktig hvor ekstrem du er. I tillegg er kameraet vanntett ned til 30 meter, det byr på innebygget bildestabilisering, og kan tåle temperaturer ned til 10 minusgrader.

Les vår anmeldelse av Olympus TG-Tracker

6. YI 4K Action Camera

Actionkamera med 4K til en rimelig penge.

Vekt: 94g | Vanntett: nei (vanntett hus som ekstrautstyr) | 4K video: opptil 30fps | 1080: opptil 120fps | 720: opptil 240fps | Stillbildeoppløsning: 12MP | Batteritid: opptil 2 timer

Detaljert 4K-materiale

Større berøringsskjerm enn GoPro

Ingen stemmestyring

For enkelt å slå av og på

Hvor ofte tar du med deg actionkameraet under vann? Hvis svaret er «ikke så ofte», så kan YI 4K Action Camera være for deg. Det er riktignok mulig å få tak i et vanntett kamerahus som ekstrautstyr, men selve kameraet er ikke vanntett. Til gjengjeld får du en stor og brukervennlig berøringsskjerm, et stort batteri og rask filoverføring. Det mangler kanskje enkelte finesser som korreksjon for linseforvrengning og bildestabilisering, men YI 4K Action Camera er likevel et flott tilskudd til enhver eventyrers utstyrsbag.

Les vår anmeldelse av YI 4K Action Camera

7. Olfi one.five

Rimelig og morsomt.

Vekt: 55g (110g med hus) | Vanntett: 30m (med medfølgende hus) | 4K video: opptil 24fps | 1080: opptil 60fps | 720: opptil 120fps | Stillbildeoppløsning: 16MP | Batteritid: 1-2 timer

Brukervennlig menysystem

Skarp LCD-skjerm

Ingen stemmestyring

Appen er enkel og litt knotete

Tross at Olfi one.five koster halvparten av GoPros dyreste modell, er det ikke mye du vil savne her. Du får riktignok ikke finesser som GPS, stemmestyring og mulighet til å koble til eksterne sensorer som med Garmins mange sykkelprodukter, men hvis du først og fremst er ute etter å ta gode opptak uten å tømme lommeboka, er dette et godt valg.

Les vår anmeldelse av Olfi one.five

8. GoPro Hero5 Session

Budsjettmodell med boksform.

Vekt: 74g | Vanntett: 10m | 4K video: opptil 30fps | 1080: opptil 90fps | 720: opptil 120fps | Stillbildeoppløsning: 10MP | Batteritid: 1,5-2 timer

Kompakt design

Enkel kontroll med én knapp

Krever app for å justere innstillinger

Mangler bakskjerm

GoPros Session-serie gir deg kun de grunnleggende funksjonene du trenger i et actionkamera, men du får samtidig mange av de samme spesifikasjonene som med Hero5 Black. Du får 4K-video opptil 30 fps, bildestabilisering og stemmestyring, og kameraet er også vanntett ned til 10 meter. Den store røde knappen på toppen starter og stopper opptak, mens det meste av innstillinger ordnes fra appen. Eventuelt kan du også gjøre enkelte endringer ved hjelp av en knapp på baksiden og den lille monokrome LCD-skjermen. Hero5 Session er en forenklet utgave av markedslederen, men du får videokvaliteten du forventer fra GoPro.

Les vår anmeldelse av GoPro Hero5 Session

9. Sony FDR-X3000R

Actionkamera med ekstern skjerm.

Vekt: 114g | Vanntett: 60m (med medfølgende hus) | 4K video: opptil 30fps | 1080: opptil 60fps | 720: opptil 120fps | Stillbildeoppløsning: 8,2MP | Batteritid: 1-2 timer

Bildestabilisering

Ekstern skjerm

Dyrt

Videovisning faller tidvis ut

Dagens actionkameraer lover 4K med 30 fps, men Sonys siste tilskudd til markedet lover mer enn høye oppløsninger og bilderater. FDR-X3000Rs største trekkplaster er bildestabiliseringen de kaller Balanced Optical SteadyShot (B.O.SS), og den fungerer i alle oppløsninger og opptaksmoduser. Med på kjøpet får du også et vanntett hus – en sjeldenhet i actionkameramarkedet – og du får ikke minst med en ekstern skjerm i smartklokkeformat. Fra den kan du styre kameraet på avstand, og følge med på videostrømmen i sanntid.

Les vår anmeldelse av Sony FDR-X3000R

10. SJCAM SJ7 Star

Enda et actionkamera med 4K, som utfordrer GoPro.

Vekt: 58g | Vanntett: 30m (med medfølgende hus) | 4K video: 30fps | 1080: opptil 120fps | 720: opptil 120fps | Stillbildeoppløsning: 12MP | Batteritid: 1-2 timer

Flotte 4K-opptak med 30 fps

Berøringsskjerm

Ikke bildestabilisering i 4K

Linseforvrengning gir dårlige stillbilder

SJCAM SJ7 Star gir deg flotte opptak, og spesielt når du filmer i 4K. Denne budsjettvennlige GoPro-rivalen har riktignok ikke de profesjonelle funksjonene du får fra markedslederen, som stemmestyring, GPS og mulighet til å raskt redigere materiale i en smarttelefon-app. Er du derimot ute etter et actionkamera som gir gode bilder til en brøkdel av prisen, er SJCAM SJ7 Star verdt en titt.

Les vår anmeldelse av SJCAM SJ7 Star