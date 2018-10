Beste speilreflekskamera for nybegynnere i 2018: De ti beste alternativene

Et rimelig speilreflekskamera er et naturlig neste steg når du opplever at du har vokst fra kompaktkameraet ditt, eller ikke lenger er fornøyd med bildene du får fra smarttelefonen din. Hvis du opplever dette så har du kommet til riktig sted, for her får du vår liste over de beste rimelige speilreflekskameraene som kan hjelpe deg å ta fotograferingen din til neste nivå.

Selv de rimeligste modellene er et stort steg opp når det kommer til bildekvalitet, sammenlignet med et kampaktkamera eller en smarttelefon. De har kanskje omtrent det samme antallet megapiksler, men størrelsen på speilreflekskameraenes sensor er i de fleste tilfeller mye større, og det fører til bedre kvalitet og høyere lysfølsomhet. I tillegg får du mye mer manuell kontroll, og mulighet til å bytte mellom ulike objektiver. Samtidig får du selvfølgelig også gode automatiske funksjoner, som hjelper deg til du har blitt mer komfortable med de manuelle kontrollene.

Selvfølgelig er det slik at jo flere funksjoner du vil ha, jo mer må du betale, men du må også tenke over hva du faktisk trenger. Vårt førstevalg er et av de billigste på markedet, men det leverer likevel imponerende ytelse og bildekvalitet. I tillegg får du også funksjonene du trenger til å håndtere de fleste fotooppgaver, og spesielt mens du fortsatt er i læringsfasen.

Det kan også være lurt å vurdere speilløse kameraer som et alternativ. Da kan det også være at du vil ha nytte av vår video som går gjennom de 10 viktigste forskjellene på de to kameratypene. Er du usikker på hva slags kamera du trenger, kan du også se nærmere på vår enkle guide til ulike kameratyper.

Bør du kjøpe et speilløst kamera eller et speilreflekskamera? Videoen nedenfor hjelper deg å ta det rette valget for deg:

Kamerapakker for nybegynnere

Når du skal kjøpe ditt første speilreflekskamera, kan det være lurt å kjøpe en kamerapakke der du i tillegg til kamerahuset gjerne får et objektiv på 18-55 mm. Slike omtales gjerne som kit-objektiver, og gir deg et zoomspekter som kan brukes til alt fra landskapsbilder til portretter.

Ser du nøyere etter vil du imidlertid oppdage at produsentene ofte tilbyr to ulike kit-objektiver – et med og et uten bildestabilisering. Prisen er vanligvis ikke så ulik, så pass på at du velger objektivet med bildestabilisering. Da vil du få mulighet til å ta skarpere bilder med lavere lukkertid.

Med en slik pakke er du godt rustet til å komme i gang, men en av de viktigste fordelene med speilrefleks er jo at du kan gjøre kameraet enda mer allsidig med ulike objektiver i tillegg til annet utstyr. For eksempel kan du investere i vidvinkel- og teleobjektiver, ekstern blits og masse annen, og dermed få enda mer ut av kameraet ditt.

De beste speilreflekskameraene for nybegynnere

1. Nikon D3500

Blant de rimeligere nybegynnerkameraene, men også det beste.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24, 2 MP | Objektivfeste: Nikon DX | Skjerm: 3 tommer, 921.000 punkter | Antall bilder per sekund i serie: 5 | Maksimal videooppløsning: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Glimrende bildekvalitet

Enkelt å bruke

Ingen berøringskontroller

Bluetooth men ikke Wi-Fi

Nikons seneste nybegynnerkamera erstatter D3400 som du finner lenger ned på listen, og mens innsiden i stor grad er lik, så har D3500 fordelen av et bedre grep og forbedret plassering av kontrollene på baksiden. Den nye 24,4 MP-sensoren leverer et fantastisk detaljnivå, men kameraet er også veldig enkelt å bruke. Du får også hjelp av Nikons smarte guide-modus, som gir deg forklaringer på hva de ulike funksjonene gjør. Har du lyst til å bli mer kreativ med fotograferingen din og på jakt etter ditt første speilreflekskamera, så er Nikon D3500 vanskelig å slå.

Les hele vår test av Nikon D3500

2. Nikon D3400

Ikke lenger vårt førstevalg, men fortsatt et godt kjøp.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Objektivfeste: Nikon DX | Skjerm: 3 tommer, 921.000 punkter | Antall bilder per sekund i serie: 5 | Maksimal videooppløsning: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Fantastisk batteritid

God enkeltskudds autofokus

Ikke mikrofoninngang

Ikke berøringsskjerm

D3400 har nettopp blitt erstattet av D3500, men det er ikke dermed sagt at det bør overses helt. Har får du nemlig en rekke funksjoner som gjør det velegnet for nybegynnere, og det kan være et godt steg på veien mot mer kreativ fotografering. På innsiden finner du mange av de samme spesifikasjonene, batteritiden er glimrende, og bildekvaliteten kommer ikke til å skuffe deg. Så lenge det ikke er viktig for deg å ha den nyeste modellen på markedet, så er D3400 et veldig godt kjøp.

Les hele vår test av Nikon D3400

3. Canon EOS 800D

Et av de beste alternativene på markedet, men prisen er litt stiv.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Objektivfeste: Canon EF-S | Skjerm: 3 tommer flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Antall bilder per sekund i serie: 6 | Maksimal videooppløsning: 1080p | Brukernivå: nybegynner/entusiast

Flott berøringsskjerm

Glimrende sensor

Kamerahus i plast

Dyrt

EOS 800D topper Canons utvalg av nybegynnerkameraer, og det er utstyrt med en ny 24,4 MP-sensor som gir forbedret ISO-ytelse sammenlignet med tidligere modeller. I tillegg er også autofokusen utstyrt med 45 punkter, i kombinasjon med et glimrende autofokussystem for «live view». Du får også et helt nytt grafisk grensesnitt som vil gjøre dette kameraet enda mer tiltalende for nye brukere, mens fraværet av 4K-video og svak kvalitet på de byggematerialene trekker ned. EOS 800D er blant de dyreste alternativene i dette segmentet, men også blant de beste.

Les hele vår test av Canon EOS 800D

4. Nikon D5600

Det er vanskeligere enn noen gang før å velge mellom Canon og Nikon.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Objektivfeste: Nikon DX | Skjerm: 3,2 tommer flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Antall bilder per sekund i serie: 5 | Maksimal videooppløsning: 1080p | Brukernivå: nybegynner/entusiast

Glimrende bildekvalitet

Flippbar berøringsskjerm

Treg autofokus i Live View

SnapBridge kunne vært bedre

D5600 er en direkte konkurrent til Canon EOS 800D i det øvre sjiktet av nybegynnersegmentet. Der Nikons kameraer i 3000-serien er designet med tanke på å holde prisen nede, Så er D5000-serien å foretrekke hvis du har lyst til å være litt mer kreativ. D5600 er utstyrt med en større 3,2 tommers flippbar berøringsskjerm, og mens autofokusen kunne vært raskere i Live View, så er det 39-punkters systemet det beste du får i et nybegynnerkamera. Det er ikke mye å utsette på 24,2 MP-sensoren heller, og den logiske plasseringen av kontrollene gjør også D5600 veldig enkelt å bruke.

Les hele vår test av Nikon D5600

5. Canon EOS 750D

En overbevisende kombinasjon av topp ergonomi og en glimrende sensor.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Objektivfeste: Canon EF-S | Skjerm: 3 tommers flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Antall bilder per sekund i serie: 5 | Maksimal videooppløsning: 1080p | Brukernivå: nybegynner

God berøringsskjerm

Wi-Fi med NFC

Gjennomsnittlig batteritid

Autofokus kunne vært bedre

EOS 750D har blitt erstattet av EOS 800D, men det er fortsatt et godt alternativ hvis prisen på den nyere modellen blir for stiv. Sensoren er ikke fullt så god som den i 800D, tross at de har samme oppløsning, men den er likevel god, og den flippbare berøringskjermen er fortsatt blant de beste på markedet. AF-ytelsen kunne også vært bedre, men alt i alt er dette et veldig gode nybegynnerkamera.

Les hele vår test av Canon EOS 750D

6. Nikon D5300

Ikke lenger Nikons nyeste og beste, men ikke lang unna

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Objektivfeste: Nikon DX | Skjerm: 3,2 tommer flippbar, 1.037.000 punkter | Antall bilder per sekund i serie: 5 | Maksimal videooppløsning: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Høyoppløst sensor uten anti-aliasing

Innebygget GPS

Treg autofokus i Live View

Ikke berøringsskjerm

D5300 var i salg i et drøyt år før D5500 erstattet det (og det har igjen blitt erstattet av D5600). Det er utstyrt med den samme 24,2 MP-sensoren med identisk maksimalt ISO-nivå på 25.600 som D5500, og D5300s EXPEED 5-brikke og autofokusen med 39 punkter er også videreført. Det du ikke får er den flotte berøringsskjermen, men du får til gjengjeld GPS, og batteriet som burde holde til 600 bilder overgår Canon EOS 750D. Alt i alt er ikke dette den nyeste og beste modellen på markedet, men det er fortsatt et godt kjøp.

Les hele vår test av Nikon D5300

7. Canon EOS 200D

Et billig og morsomt nybegynnerkamera.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Objektivfeste: Canon EF-S | Skjerm: 3 tommers flippbar berøringsskjerm 1.040.000 punkter | Antall bilder per skund i serie: 5 | Maksimal videooppløsnig: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Kompakt størrelse

Enkelt å bruke

Batteriet skal holde til 380 bilder

Fast skjerm

Canon introduserte EOS 100D som en konkurrent til alle de speilløse kameraene på markedet, og i 2013 var det dette minste speilreflekskameraet du kunne få tak i. Erstatteren EOS 200D er litt større, og det får det til å kjennes ut som en litt nedstrippet 800D fremfor noe helt unikt. Det er ikke et dårlig alternativ for nye brukere, men det finnes andre alternativer som gir deg mer for pengene.

Les hele vår test av Canon EOS 200D

8. Canon EOS 2000D

Canons enkle nybegynnermodell har fått en liten oppdatering.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,1 MP | Objektivfeste: Canon EF-S | Skjerm: 3 tommer, 920.000 punkter | Antall bilder per sekund i serie: 3 | Maksimal videooppløsning: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Enkelt å bruke

Logisk plassering av kontroller

Datert autofokussystem

Ikke berøringsskjerm

EOS 2000D er Canons billige og morsomme nybegynnerkamera. Det har ikke like imponerende spesifikasjoner som produsentens dyrere modeller, men du får likevel nyttige finesser som Wi-Fi og NFC innebygget. Dermed kan du enkelt overføre bilder til smarttelefonen din så du kan dele dem videre. Bildene fra sensoren på 24,1 MP blir også mer enn gode nok, selv om de ikke helt kan måle seg med dem du får fra EOS 800D. På den negative siden skuffer autofokussystemet som kun har 9 punkter, og det samme gjør systemet for fokus i Live View. I tillegg får heller ikke en berøringsskjerm.

Les hele vår test av Canon EOS 2000D

9. Nikon D3300

Fortsatt blant de beste nybegynnerkameraene på markedet.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Objektivfeste: Nikon DX | Skjerm: 3 tommer, 921.000 punkter | Antall bilder per sekund i serie: 5 | Maksimal videooppløsning: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Flott bildekvalitet

God guide-modus

Fast LCD-skjerm

Begrensede tilkoblinger

D3300 ble erstattet av D3400 i fjor, men de to kameraene deler mange av de samme spesifikasjonene og har mange likheter på utsiden. Den viktigste forskjellen mellom de to er D3300 sin mangel på tilkoblingsmuligheter. Hvis du vil overføre bildene dine til en smarttelefon eller et nettbrett, må du investere i Nikons billige Wi-Fi-adapter som plugges inn i en av portene på D3300. Det er ikke mange D3300 i salg i butikkene lenger nå som D3400 har tatt over, men hvis du klarer å finne et og klarer deg uten den innebygde overføringmuligheten så er dette et godt nybegynnerkamera.

Les hele vår test av Nikon D3300

10. Canon EOS 1300D

Canons eldre budsjettmodell begynner å bli preget av alderen.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 18 MP | Objektivfeste: Canon EF-S | Skjerm: 3 tommer, 920.000 punkter | Antall bilder per sekund i serie: 3 | Maksimal videooppløsning: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Lav pris

God bildekvalitet

Ikke berøringsskjerm

Treg autofokus i Live View

EOS 1300D har blitt erstattet av EOS 2000D, men det betyr bare at det er mulig å få kjøpt den til en lavere pris enn før. Mange av spesifikasjonene er også de samme, og den viktigste forskjellen er sensoren på 18 MP som begynner å komme litt til kort sammenlignet med rivalene. Hvis det ikke er et problem for deg, så er EOS 1300D et spesielt godt kjøp mens det fortsatt er å få tak i.