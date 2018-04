Overvejer du at købe en ny telefon? Vi har samlet de bedste smartphones i øjeblikket på denne liste, og Samsung Galaxy S9 og Samsung Galaxy S9+ ligger i top sammen med iPhone X. Klik på menyen over for at se den fuldstændige liste!

Vi har brugt mange timer på at finde frem til en oversigt med de 14 bedste telefoner, og vi har taget hensyn til både ydeevne, specifikationer og – ikke mindst – hvor man får mest valuta for pengene. Listen vil kunne ændre sig, idet vi hele tiden følger med i prisudviklingen.

Samsung Galaxy S9+ ligger øverst lige nu, men tag et kig igennem listen for at finde ud af hvilken telefon der passer bedst til dig.

Nogle links i denne artikel tager dig til sider skrevet på engelsk. Vi arbejder hele tiden på oversættelse og opdatering af disse links.

1. Samsung Galaxy S9+

Den bedste Android-telefonen på markedet

Lanceringsdato: marts 2018 | Vægt: 189 g | Mål: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | OS: Android 8 | Skærmstørrelse: 6,2 tommer | Opløsning: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6 GB | Lagring: 64/128 GB | Batteri: 3500 mAh | Kamera: Dobbelt 12MP | Frontkamera: 8 MP

Fantastisk byggekvalitet

Særdeles gode billedet ved svagt lys

Batteriet holder ikke lige så længe som enkelte andre

Samsung Galaxy S9 Plus er en stor telefon, der er designet til store hænder – og rummer det allerbedste af, hvad der findes på smartphone-markedet. Det er sat sammen i en overbevisende pakke, som vi har elsket at teste.

Skærm: Målinger af 6,2 tommer Super AMOLED-skærmen viser, at det er en af de bedste på markedet, med fantastiske farver, god dynamisk bredde og generelt den bedste brugeroplevelse, du kan få på en mobiltelefon.

Batterilevetid: Batteriets levetid er bedre end i S9, takket være 3500mAh-batteriet. Men samtidig er dette den svageste del af telefonen, og vi kunne ønsker, at den var bedre.

Kamera: S9 +-kameraet er et af de bedste på markedet, og dual shutter-funktionen giver dig mulighed for at tage yderst gode billeder i svagt lys. Farverne kan være lidt udflydende ved stærkere eksponering, men sensoren, som har indbygget hukommelse, producerer billeder med meget lidt støj.

Minikonklusion: Hvis du leder efter en stor telefon med alle de nye funktioner, er Galaxy S9 + telefonen til dig.

Læs hele vores anmeldelse af Samsung Galaxy S9 Plus