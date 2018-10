De bedste lavpris-telefoner i 2018: vores oversigt over de mest prisvenlige mobiltelefoner

Hvis du er på udkig efter en lavpris-telefon, så er du heldig, da vi har de bedste billige smartphones linet op lige her.

Opdatering: Der er nye modeller der har gjort deres entré, når det kommer til bedste lavpristelefoner, hvor både nye Motorola og Honor smartphones tager plads på top 10-listen.

Ikke bekymret over prisen? Tag et kig på vores liste over de bedste telefoner

1. Moto G5

Den bedste lavpristelefon du kan købe

Vægt: 145 g | Mål: 144,3 x 73 x 9,5 mm | Styresystem: Android 7 | Skærmstørrelse: 5 tommer | Skærmopløsning: 1080 x 1920 | Processor: Snapdragon 430 | RAM: 2/3 GB | Lagringsplads: 16 GB/32 GB | Batteri: 2800 mAh | Bagkamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Delvis lavet af metal. Alligevel lav pris

Skarp og farverig HD-skærm

Har ikke den hurtigste processor

Mangler NFC

Motorolas Moto G5 er stadig verdens bedste billige telefon, men med den nylige lancering af Moto G6 er dens position truet.

Men indtil vi har gennemgået den nye enhed fuldt ud, er Moto G5 stadig nummer et, hvor den tilbyder et metaldesign, 1080p skærm og fingeraftryks-læser.

Du får ikke det hurtigste chipset eller NFC med Moto G5, men som et allround produkt vil den billige Motorola-telefon servicere dig godt.

Læs den udførlige anmeldelse af Moto G5

2. Moto E5 Plus

En stor skærm, lang batterilevetid og en lav pris

Vægt: 196.6g | Mål: 160.9 x 75.3 x 9.4mm | Styresystem: Android 8.0 | Skærmstørrelse: 6-inch | Skærmopløsning: 720 x 1440 | Processor: Snapdragon 425 | RAM: 3GB | Lagringsplads: 32GB | Batteri: 5000mAh | Bagkamera: 12MP | Frontkamera: 5MP

Førsteklasses udseende

Stort batteri

Langsom når der loades

Føles billigere end den ser ud

Læs hele anmeldelsen af Moto E5 Plus

3. Moto E4 Plus

Den bedste billige telefon at købe, hvis du vil have et godt batteri

Vægt: 198 g | Mål: 155 x 77,5 x 9,6 mm | Styresystem: Android 7.1.1 | Skærmstørrelse: 5,5 tommer | Skærmopløsning: 720 x 1280 | Processor: MediaTek MT6737 | RAM: 3 GB | Lagringsplads: 16 GB/32 GB | Batteri: 5000 mAh | Bagkamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Kæmpestort batteri

Fingeraftryks-læser

Begrænset power

Halvgodt kamera

Dette er en billig telefon med en fænomenal batterilevetid, en fingeraftryks-læser og et førsteklasses design.

Den har begrænset power, men til gengæld har den strøm nok til to dage på en enkelt opladning. Hvis prisen og batteriet er det vigtigste, passer Moto E4 Plus perfekt til dig.

Læs hele anmeldelsen af Moto E4 Plus

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

4. Nokia 6 (2017)

Et førsteklasses alternativ fra et ikonisk brand

Vægt: 169 g | Mål: 154 x 75,8 x 7,9 mm | Styresystem: Android 7.1.1 | Skærmstørrelse: 5,5 tommer | Skærmopløsning: 1080 x 1920 | Processor: Snapdragon 430 | RAM: 3/4 GB | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batteri: 3000 mAh | Bagkamera: 16 MP | Frontkamera: 8 MP

Førsteklasses design

Fingeraftryks-læser for ekstra sikkerhed

Skuffende lang opladningstid

Begrænset batteritid

Nokia konkurrerer igen på mobilmarkedet, og efter at selskabet har nedsat prisen en smule på Nokia 6, er den med på vores liste over de bedste, billige telefoner.

Den leveres med en 5,5 tommer fuld HD-skærm, et metal-design og en fingeraftryks-læser for ekstra sikkerhed. Nokia 6-batteriet er ikke fantastisk, men det er heller ikke katastrofalt - hvilket gør denne telefon til en af vores favoritter blandt de billige telefoner til salg lige nu.

Den er blevet erstattet af Nokia 6.1, men grundet denne telefons højere pris, er den ikke med på lavprislisten.

Læs anmeldelsen af Nokia 6 (2017)

5. Honor 9 Lite

Flagskib-funktioner til kælderpris

Vægt: 149g | Mål: 151 x 71.9 x 7.6mm | Styresystem: Android 8.0 | Skærmstørrelse: 5.65-inch | Skærmopløsning: 1080 x 2160 | Processor: Kirin 659 | RAM: 3GB | Lagringsplads: 32GB | Batteri: 3000mAh | Bagkamera: 13MP + 2MP | Frontkamera: 13MP + 2MP

Premium design

18:9 fuldt HD display

Glas er en fingeraftryksmagnet

Dårligt lavtlys-kamera

Læs hele vores anmeldelse af Honor 9 Lite

6. Wileyfox Swift 2 Plus

Gode specifikationer, et kamera som leverer – og en fantastisk pris

Vægt: 158 g | Mål: 143,7 x 71,9 x 8,6 mm | Styresystem: Android 6 | Skærmstørrelse: 5 tommer | Skærmopløsning: 1280 x 720 | Processor: Snapdragon 430 | RAM: 3 GB | Lagringsplads: 32 GB | Batteri: 2700 mAh | Bagkamera: 16 MP | Frontkamera: 8 MP

Flot design til en lav pris

Jævn ydelse

Skærmen er kun 720p

Kameraet mangler HDR

Med en prislancering langt under 2000 kr. har Wileyfox udført mirakler med Swift 2 Plus. Den ser ud og føles meget dyrere med et attraktivt design i aluminium og en jævn ydeevne.

Kameraet leverer ok-billeder, fingeraftryks-læseren fungerer godt, og brugerfladen er en gennemtænkt forbedring af "ren" Android.

Læs hele vores anmeldelse af Wileyfox Swift 2 Plus

7. Moto G6 Play

God batterilevetid og en anstændig skærm på et stramt budget

Vægt: 175g | Mål: 154.4 x 72.2 x 9mm | Styresystem: Android 8.0 | Skærmstørrelse: 5.7-inch | Skærmopløsning: 720 x 1440 | Processor: Snapdragon 430 | RAM: 3GB | Lagringsplads: 32GB | Batteri: 4,000mAh | Bagkamera: 13MP | Frontkamera: 8MP

God batterilevetid

Overraskende god skærm

Lidt langsomt kamera

Middelmådige natbilleder

Læs hele vores anmeldelse: Moto G6 Play

8. Wileyfox Swift 2

Wileyfox gør det igen – masser af funktioner uden at budgettet sprænges

Vægt: 155 g | Mål: 143,7 x 71,9 x 8,6 mm | Styresystem: Android 7 | Skærmstørrelse: 5 tommer | Skærmopløsning: 720 x 1280 | Processor: Snapdragon 430 | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 16 GB | Batteri: 2700 mAh | Bagkamera: 13 MP | Frontkamera: 8 MP

Flot design

Leveres med Android 7

Kameraet fungerer dårligt ved svagt lys

Skærmen er kun 720p

Endnu en Wileyfox-telefon på vores liste over de bedste billige telefoner, og den koster endnu mindre end den tidligere nævnte Swift 2 Plus.

Vi elsker Swift 2 på grund af kombinationen af lav pris og gode specifikationer. Den har en 5 tommers skærm, et 13 megapixel kamera bagtil og leveres med Android 7. Hertil kommer et førsteklasses design.

Læs hele anmeldelsen af Wileyfox Swift 2

9. Moto E4

Hvem vidste, at billige telefoner kunne være så gode?

Mål: 144,7 x 72,3 x 9,3 mm | Styresystem: Android 7.1.1 | Skærmstørrelse: 5 tommer | Skærmopløsning: 720 x 1280 | Prosessor: MediaTek MT6737 | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 16 GB | Batteri: 2800 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Elegant design

Fingeraftryks-læser

Svag ydelse

Plastik-variant på enkelte markeder

Moto E4 er ikke vores favorit blandt de billige telefoner – det er heller ikke den bedste Motorola-mobiltelefon, men er du på udkig efter en rigtig billig telefon, er den værd at overveje.

Vi kan især lide det elegante design, fingeraftryks-læseren, det kommer med Android 7, og hvor du får meget valuta for pengene. Det eneste problem er, at den har 16 gigabyte lagerplads og leverer under gennemsnittet, men hvis du kan leve med det, kan E4 vise sig at være et godt valg.

Læs den udvidede anmeldelse af Moto E4

10. Honor 6A

En pålidelig budget-telefon, der skærer et par hjørner

Vægt: 143 g | Mål: 143,7 x 71 x 8,2 mm | Styresystem: Android 7 | Skærmstørrelse: 5 tommer | Skærmopløsning: 720 x 1280 | Processor: Qualcomm Snapdragon 430 | RAM: 2/3 GB | Lagringsplads: 16/32 GB | Batteri: 3020 mAh | Bagkamera: 13 MP | Frontkamera: 8 MP

Fornuftigt kamera

Eksemplarisk batterilevetid

720-skærmen er et tilbageskridt

Ingen fingeraftryks-læser

Honor 6A leveres med bedre batterilevetid, en mere stabil ydelse og et bedre kamera end dets forgænger 5C, og prisen holder sig på et meget lavt niveau.

6A har Android 7 Nougat og en Qualcomm Snapdragon 430 processor, der giver dig en stabil oplevelse, så her har vi måske din næste billige telefon.

Læs hele anmeldelsen af Honor 6A