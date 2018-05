De 10 bedste budgetvenlige fitness-armbånd

Aktivitetsmålere, der startede som ydmyge skridttællere, har udviklet sig til smarte sportsarmbånd, som er blevet solide og spændende træningspartnere.

Nu kan også de mere avancerede fitnessarmbånd, der tilbyder søvnanalyse og pulsovervågning, købes til under 600-700 kroner, og vi har udarbejdet en liste over de bedste af dem.

Antal trin, kalorieforbrug, puls, løbedistance og søvnanalyse er blandt funktionerne i den nye generation af fitness-armbånd. Kendetegnende for dem er, at de kan hjælpe dig i gang med en sundere livsstil, og at de efterhånden er ganske overkommelige i pris.

Tænker du ikke på prisen? Tjek listen over vores bedste aktivitetsure

1. Moov Now

Et fitness-armbånd skabt til dig

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: LED | Størrelse: Ikke oplyst | Batteri: 6 måneder | Opladning: Kabel | IP: Vandtæt | Tilslutning: Bluetooth

Nøjagtig måling

Lang batterilevetid

Intet display

Pulsmåler koster ekstra

Moov Now er et af de bedste sportsarmbånd takket være dets accelerometer, som også bruges i navigationssystemer. Som følge heraf kan det ikke alene registrere daglige trin, kalorier og lignende, men også andre bevægelser. Det betyder, at du får "personligt" træningsfeedback.

Moov Nu kan måle løbe- og svømmedistancer samt fitnessfunktioner, så du kan bruge det som en virtuel, personlig træner, der ved præcis, hvad du laver og kan fortælle dig, hvordan du kan forbedre dig. Det er vandtæt, men batteriet skal udskiftes efter cirka seks måneder.

Læs hele anmeldelsen: Moov Now

2. Garmin Vivofit 4

God skærm – og et batteri der holder et år

Kompatibel med: : iOS og Android | Skærm: 8-farvet memory-in-pixel farveskærm | Tykkelse: 9,4 mm | Batteri: 1 år | Opladning: 2 x SR43 udskiftelig | IP: Vandtæt | Tilslutning: Bluetooth

1 års batteri

Farveskærm

Ikke GPS eller pulsmåler

Uinspirerende design

Nøgleordene for Vivofit 4 er "altid-on"-funktionen og farvedisplayet, der er synligt også i sollys. Dette er bemærkelsesværdigt nok muligt, uden at det går ud over den 1-årige batteritid. Grundlæggende informationer om antal skridt, afstand, kalorieforbrug og søvn er inkluderet – sammen med Move IQ-systemet, der registrer dit bevægelsesmønster.

Takket være Garmin Connect-appen kan du også tilpasse skærmen, så du indstiller timere og alarmer direkte fra håndleddet. Endelig er Vivofit 4 også 20 procent billigere end Vivofit 3s lanceringspris fra 2015. Selvfølgelig går du glip af funktioner som pulsmåler og GPS, men det er forståeligt, fordi prisen er så lav...

Læs hele anmeldelsen: Garmin Vivofit 4

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

3. Huawei Band 2 Pro

Et slankt ur med en imponerende batterilevetid

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: OLED | Tykkelse: TBC | Batteri: 21 dage | Opladningsmetode: Eget kabel | IP: Vandtæt | Tilslutning: Bluetooth

Fornuftig pris

Nøjagtig skridttæller

Klodset app

Savner innovativt design

Huawei Band 2 Pro er nummer to på vores liste over de bedste, billige fitnessarmbånd i verden, det har en masse fornuftige funktioner til en fornuftig pris.

Af funktioner kan vi nævne: skridttæller, søvnmonitor, pulsmåler, VO2 Max-sensorer, GPS til løbeturen og en god batterilevetid.

Band 2 Pro har en meget slank skærm i modsætning til Moov Now, men den kan være lidt svær at samarbejde med, f.eks. er det vanskeligt at se de meddelelser, uret viser dig.

Men til prisen er fitnessarmbåndet Band 2 Pro absolut værd at satse på.

Læs hele anmeldelsen: Huawei Band 2 Pro

4. TomTom Touch Cardio

En af de mest prisvenlige HR-fitnessarmbånd

Kompatibel med: iOS and Android | Skærm: Sort og hvid, OLED | Tykkelse: 11,5 mm | Batteri: Op til 5 dage | IP-kode: Vandtæt: | Opladningsmetode: Kabel: | Tilslutning: Bluetooth

Spændende kropsfedt-scanner

Flot OLED-skærm

Ordinær batterilevetid

Langsom grænseflade

Måske et af de mest innovative ure på denne liste. TomTom Touch Cardio er et fitnessarmbånd med indbygget kropsfedtscanner. Uret skulle give dig bedre billede af dit helbred end de fleste andre armbånd.

Tryk på knappen øverst på uret, og det scanner din kropsfedt.

Uret har også indbygget de andre funktioner, du kan forvente af en fitnessarmbånd, f.eks. pulsmåler og skridttæller, så du kan holde dig i form.

Læs hele anmeldelsen: TomTom Touch Cardio

5. Huawei Fit

Huawei’s fitnessarmbånd råber "også mig!"

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: E-ink | Tykkelse: 11,2 mm | Batteri: 6 måneder | Opladningsmetode: Kabel | IP: Vandtæt | Tilslutning: Bluetooth

Diskret, traditionelt udseende

Vandtæt

Ringe kvalitet til prisen

Begrænset funktion

Huawei Fit er et simpelt ur og et af de letteste at bruge på denne liste, og leder du efter et traditionelt fitnessarmbånd uden alt for mange finesser, er uret fra Huawei måske noget for dig.

Det ser godt ud på dit håndled, har indbygget pulsmåler og et vandtæt design, så du kan have det på under bruseren.

Desværre fås det ikke i alle lande og endnu ikke i Danmark, men vi opdaterer vores liste, hvis det skulle komme.

Læs hele anmeldelsen: Huawei Fit

6. Fitbit Flex 2

En enkel, men god mulighed

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: LED | Tykkelse: 6,8 mm | Batteri: 5 dage | Opladningsmetode: Kabel | IP: Vandtæt | Tilslutning: Bluetooth

Automatisk tracking

Super app

Ordinær batterilevetid

Ingen skærm

Der er én grund til, at Fitbit er en af de største spillere på markedet – produkterne fungerer.

Og når det kommer til Fitbit Flex 2 fungerer det også. Det har masser af funktioner til en fornuftig pris.

Flex 2 har alle de faciliteter, du formentlig kender, f.eks. kalorie- og skridttæller (uret har indbygget bevægelsessensorer), men der er mere endnu. Du kan måle dit søvnmønster, og træner du eller bevæger dig, måler uret det helt automatisk. Synkroniseringen foregår trådløst til en app, og du får feedback og hjælp til dine fremskridt.

Flex 2 kan også bruges til svømning, fås i forskellige udgaver, og det bruger LED-lys og vibrationer til at informere dig om opkald og beskeder fra en tilsluttet smartphone. Det har en batterilevetid på fem dage.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Flex 2

7. Jawbone UP3

En stærk og trendy mulighed

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: LED | Tykkelse: 12,2 mm | Batteri: 7 dage | Opladningsmetode: Kabel | IP: Stænktæt | Tilslutning: Bluetooth

Søvnmåler er helt i top

God app

Måler kun hvilepulsen

Ingen skærm

Fitnessarmbåndet Jawbone UP3 ser godt ud – rigtigt, rigtigt godt ud. Og du kan (næsten) selv vælge farve og design med de mange muligheder for "styling".

Alle modeller har indbygget bevægelsessensorer, der automatisk måler din kalorieforbrænding, og de øvelser, du laver, når du træner. Men det er armbåndets søvnmåler, der udmærker sig her. UP3 kan måle let, dyb og REM søvn, efter at det automatisk går i dvaletilstand, når du sover.

Det måler din hvilepuls, så du får et mere præcist billede af din sundhed.

Hvad der virkelig er nyttigt, er faktisk feedbacken fra appen med links til relevante videnskabelige artikler, så du kan forbedre dit søvnmønster.

Du behøver næsten ikke tage fitnessarmbåndet af, for det har en batterilevetid på mindst syv dage.

Læs hele anmeldelsen: Jawbone UP3

8. Xiaomi Mi Band 2

Der er meget at være vild med her – især prisen!

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: OLED | Tykkelse: 10,5 mm | Batteri: 20+ dage | Opladningsmetode: Kabel | IP: stænktæt | Tilslutning: Bluetooth

Eneståede batterilevetid

Billigere end alternativerne

Tracking er ikke den bedste

Ingen integreret GPS

Prisen på Xiaomi Mi Band 2 er vanvittig lav og det er et af de billigste fitnessarmbånd, vi har på vores liste. Det tilbyder en vanvittig batterilevetid på en måned, alt efter hvor meget du bruger det, naturligvis.

Xiaomi har formået at inkludere en masse fitnessbaseret teknologi, herunder pulsmåler, som vi fandt meget nøjagtig.

Der er dog ikke mulighed for at bruge GPS, så det er ikke det bedste fitnessarmbånd til løb.

Det er måske ikke det mest attraktive fitnessarmbånd, du kan få fat i, men med det tynde design kan du nemt se se alle dine statistikker på dit håndled, og du kan downloade en brugbar app til din telefon, hvis du vil se yderligere data.

Læs hele anmeldelsen: Xiaomi Mi Band 2

9. Misfit Ray

God stil og substans i ét

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: LED | Tykkelse: 12 mm | Batteri: 6 måneder | Opladningsmetode: Kabel | IP: Vandtæt (5 m) | Tilslutning: Bluetooth

Elegant design

Smart-knap

Svag app

Ikke god til motions-tracking

Misfit Ray er et prisvenligt og meget indbydende fitnessarmbånd, der appellerer til alle, der helst ser, at et fitnessarmbånd også har stil. Man kan vælge imellem masser af dæmpede farveindstillinger, og alle har den samme overfladebehandlede aluminiumsbase med LED-lys.

På fitnessarmbåndet finder du også en "smart-knap", så du kan styre dele af dit hjem med den.

Det svømmevenlige fitnessarmbånd har udskiftelige batterier, der holder til seks måneders konstant brug.

Det omfatter desuden skridttæller, søvn- og pulsmåler, og det vibrerer ved opkald, beskeder, advarsler og alarmer.

Læs hele anmeldelsen: Misfit Ray

10. Garmin Vivofit 3

Et års batterilevetid og en smart app

Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: LCD | Tykkelse: 10 mm | Batteri: 1 år | Oopladningsmetode: Kabel | IP: 5 ATM | Tilslutning: Bluetooth

Fantastisk batterilevetid

God app

Mærkelig synkronisering

Kedeligt design

Garmin Vivofit 3 har en batterilevetid på et år. Ja, du læste rigtigt. Et helt år uden opladning!

Det er også vandtæt, så du behøver ikke engang at tage det af, når du svømmer.

Fitnessarmbåndet byder på daglig overvågning af skridt, kalorier, distance og holder øje, når du træner, ja selv når du sover. Du kan se alle data i Garmin Connect-appen.

Skærmen er lille, men fungerer udmærket, og tilbyder øjeblikkelig feedback, samtidig med at den også tager hånd om batteriet.

Endvidere har skærmen en funktion, der holder øje med, om du bevæger dig nok. Er du stillesiddende for længe, advarer den dig, hvis du ønsker det.

Der er masser af muligheder for remme, så du kan finde det helt rigtige design.

Læs hele anmeldelsen: Garmin Vivofit 3