Beste 2-i-1-bærbare 2018: Vi har rangert de beste konverterbare laptopene

I likhet med nær sagt alt annet forandrer bærbare seg, eller rettere sagt: noen av de forandrer seg. Man har fortsatt de tradisjonelle typene med hengsler som kan bøyes 90 grader (eller litt mer), men nå finnes det i tillegg maskiner som kan bøye skjermene 360 grader (slik at skjermen ligger i flukt med resten av maskinen), eller til og med fullstendig fjerne skjermen fra tastaturet. Disse er kjent som 2-i-1-bærbare, eller konverterbare. De beste maskinene av denne typen kan du finne her på denne siden.

Bærbare er dømt til ytterligere å forandre seg i fremtiden. Eksempelvis vil nok mange snart inneholde mindre og mer konservative prosessorer, som Qualcomm Snapdragon 835 , dog, for øyeblikket er 2-i-1-bærbare ganske like hverandre. Sett bort ifra en håndfull rariteter, så har de færreste 2-i-1-maskinene støtte for LTE-tilkoplinger, og heller ikke 5G. Likevel, selv om man ikke har mange nok å velge mellom, så finnes det noen ganske snedige modeller på markedet allerede.

De fleste 2-i-1-bærbare er konverterbare, det vi si at de kan bruke hengslene til å rotere fullstendig rundt. Du kommer dermed antageligvis til å komme borti tastaturet en del når de er i nettbrett-modus. Noen få kan separere skjerm og tastatur, slik som eksempelvis Surface Book 2. Denne har et høyoppløselig PixelSense-panel, som blir holdt på plass ved hjelp av magnetisme. Samtlige av maskinene er kompatible med styrepinner, men dessverre er disse sjelden inkludert i prisen. Dette er en av grunnene til at vi har vært påpasselige med å påpeke fordelene og ulempene ved hver enkelt modell.

1. Samsung Notebook 9 Pro

Uten tvil, den beste 2-i-1-bærbare som eksisterer

CPU: Intel Core i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 – AMD Radeon 540 Graphics (2 GB GDDR5) | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer – 15,6-tommers FHD (1920 x 1080) LED-panel med touchskjerm | Lagring: 256 GB SSD

Tar i bruk den properitære styrepinnen «S-Pen» på en strålende måte

Fortreffelig utseende og kvalitetsfølelse

Ustabil batteritid

Nedadvente høyttalere

Samsung Notebook 9 Pro konkurrerer direkte med 15-tommers-versjonen av MacBook Pro, og det for en betydelig billigere penge. Selv om den kun har én konfigurasjon, over to ulike størrelser, så er Samsung Notebook 9 Pro like kraftig som den er pragmatisk. Definert i stor grad av at styrepinnen «S-Pen» er inkludert i prisen, er denne kraftige hybriden minst like kapabel som Microsofts Surface Book, og attpåtil slipper man å lade styrepinnen.

Les hele anmeldelsen: Samsung Notebook 9 Pro

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som Microsoft Surface Book 2 (13,5-tommer).

2. Google Pixelbook

Innfrir tidligere Android-lovnader

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 12,3-tommers QHD (2400 x 1600) LCD-touchskjerm | Lagring: 128 GB – 512 GB SSD

Nydelig design

Levende og responsiv skjerm

Støtte for Android-apper

Dyr

Pixelbook Pen følger ikke med

Ingen biometriske innloggingsmuligheter

Googles nye Pixelbook gjør noe vi ikke hadde sett for oss. Den skyter Chromebook-plattformen rett opp i stratosfæren, og setter seg plutselig i konkurranse med toppmodellene fra Apple og Microsoft. Denne monumentale oppgaven har blitt løst ved en kraftig oppgradering av innmaten, og minst like viktig: ved å inkludere full Android app-støtte. Dette betyr at denne enheten bryter ned alle grunnene macOS- og Windows-brukere normalt sett har om de vegrer seg for å kaste seg på Chromebook-bølgen. Den koster riktignok en hel del mer enn andre Chromebook-maskiner på markedet, men i Pixelbook finner man plattformens fremtid.

Les hele anmeldelsen: Google Pixelbook

3. Asus Chromebook Flip

En 2-i-1 Chromebook-maskin androidbrukere vanskelig kan avslå

CPU: Intel Pentium – Core m7 | GPU: Intel HD Graphics 510 – 515 | RAM: 4 GB – 8 GB | Skjerm: 12,5-tommer FHD (1920 x 1080) LED-baklys, antirefleks-skjerm | Lagring: 32 GB – 128 GB eMMC

Elegant nettbrett-modus

Nydelig og livlig skjerm

Ingen medfølgende Android app-støtte

Mindre bra høyttalere

Vi skjønner tegninga, Pixelbook er fristende, men for utfordrende for lommeboka. I så fall er Asus Chromebook Flip C302 et perfekt alternativ. Med introduksjonen av touchskjerm og hybriddesign til Googles cloudbaserte Chrome OS legger Asus Chromebook Flip også støtte for Android-apper i potten. Det stemmer, i likhet med Pixelbook kan Asus Chromebook Flip bruke Google Play-apper. Riktignok ikke før man installerer en ikke-medfølgende oppdatering.

Les hele anmeldelsen: Asus Chromebook Flip

4. Microsoft Surface Book 2 (13-tommer)

Et regelrett ess i 2-i-1-segmentet

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 – Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB GDDR5) | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,5-tommer, 3000 x 2000 PixelSense-panel | Lagring: 256 GB – 1 TB

Veldig bra batteritid

Kraftig

Veldig dyr

Surface Pen er ikke inkludert

Selv om mange naturlig nok vil ha øynene klistret til 15-tommersmodellen i disse dager, siden Microsoft nylig slapp sin aller første store bærbare maskin, så er Surface Book 2 på 13,5 tommer verdt din oppmerksomhet. For det første kommer den med enten syvende- eller åttendegenerasjons Intel Core i5 eller i7-prosessorer, avhengig av hva du trenger. Likevel, som vanlig er det ikke slik at det forlokkende med Surface-enhetene er innmaten, men snarere hvordan utsiden kan transformeres. Ikke bare kan man separere skjermen fra tastaturet, men nettopp på grunn av dette gir den deg også lengre batteritid.

Les hele anmeldelsen: Microsoft Surface Book 2 (13-inch)

5. Lenovo Yoga 920

Multifasettert hendighet som knuser konkurrentene

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 – 16 GB | Skjerm: 13,9-tommers FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) multitouch IPS med integrert kamera | Lagring: 256 GB – 1 TB PCIe SSD

Skjønn design

Tynn

Mangler litt kraft på grafikkfronten

Tastaturet er fortsatt irriterende i nettbrett-modus

De som liker å spille bør holde seg unna, men for alle andre er Lenovo Yoga 920 et relativt bra alternativ, for eksempel sammenlignet med den latterlig dyre Surface Book 2. For de som ikke er interesserte i å betale i dyre dommer for en avtakbar skjerm, så har Lenovo Yoga 920 mye å tilby. Designet er for eksempel mindre skrikende, og mer presist, som hos en mer tradisjonell Ultrabook. Samtidig er den både tynn og kraftig.

Les hele anmeldelsen: Lenovo Yoga 920

6. Microsoft Surface Book 2 (15-tommer)

To tommer nærmere perfeksjon

CPU: Intel Core Core i5 – i7 | GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) | RAM: 16 GB | Skjerm: 15-tommer, 3240 x 2160 PixelSense-panel | Lagring: 256 GB – 1 TB PCIe SSD

Ville mengder batteritid

Ekstremt kraftig

Høyttalerne peker ikke opp

Liten styreflate

Det må sies, vi elsket allerede 13-tommersversjonen av Surface Book, så da vi hørte at en 15-tommers Surface Book 2 var på vei ble det vanskelig å stagge forventningene. Til syvende og sist er ikke Microsofts andre 2-i-1-bærbar perfekt, men den er likevel imponerende, på tross av et håndfull (nødvendige) svakheter. Likevel, maskinen har flunkende nye åttendegenerasjons Intel-prosessorer, samt grafikkort fra Nvidia sin 10-serie, kjekt både om man er gamer eller om man er av det kreative slaget. Sammen med en ordentlig hendig konverteringsfunksjon er vinneroppskriften klar.

Les hele anmeldelsen: Microsoft Surface Book 2 (15-inch)

7. HP Spectre x360

En fasjonabel 2-i-1-maskin

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) IPS touchskjerm | Lagring: 256 GB – 1 TB

Styrepinne inkludert

Overveldende mengde bra egenskaper

Svake hengsler

Irriterende tastatur-layout

En ordentlig kjekkas av en 2-i-1-laptop, med en bemerkelsesverdig tynn ramme, og på innsiden har HP Spectre x360 kraften til Intels åttendegenerasjons Kaby Lake-arkitektur. På tross av et syltynt skall, og en vekt på kun 1,26 kg, er denne versjonen av Hewlett-Packard-toppmodellen ikke bare klar for streaming av 4K-video, men den kan også med enkelhet kjøre dine favorittspill i 720p ved hjelp av det integrerte grafikkortet. Hvis du er av det kreative slaget vil du bli glad for den medfølgende styrepinnen «HP Pen», hvilket skiller den fra mange andre hybrider, hvor styrepinner ikke medfølger.

Les hele anmeldelsen: HP Spectre x360

8. Samsung Notebook 7 Spin

Kapabel, allsidig og håndterbar for lommeboka

CPU: 2,5 GHz Intel Core i7-6500U | GPU: Nvidia GeForce 940MX; Intel HD Graphics 520 | RAM: 12 GB – 16 GB | Skjerm: 15,6-tommer FHD (1920 x 1080) LED-bakbelyst med touchskjerm | Lagring: 1 TB HDD – 1 TB HDD + 128 GB SSD

Uhorvelig mye for pengene

HDR-panel

Relativt tung

Grafikkytelsen faller akkurat utenfor det som er rimelig å forvente

Utstyrt med en Skylake i7-prosessor, og et dedikert Nvidia-skjermkort, er Samsung Notebook 7 Spin nesten så fasjonabel og kraftig som en 2016 MacBook Pro, til halve prisen. Man har nærmest ubegrenset plass på styreflaten, samt et fullstørrelsestastatur. Dette i seg selv er nok til at Samsung Notebook 7 med enkelhet kan regnes som en ordentlig lekkerbisken, selv uten å ta i betraktning at den også er en 2-i-1-maskin. Du kommer til å flippe ut når du innser at maskinen gjør det samme – med en HDR-kapabel skjerm, ikke minst!

Les hele anmeldelsen: Samsung Notebook 7 Spin

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA og Storbritannia. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som Asus ZenBook Flip UX360.

9. Lenovo Yoga 720 (15-tommer)

MacBook Pro-likheter i en Windows 10-hybrid

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 630 – Nvidia GeForce GTX 1050 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 15,6-tommer, Full HD (1920 x 1080) – Ultra HD (3840 x 2160) IPS LED-bakbelyst multitouch | Lagring: 256 GB – 1 TB PCIe SSD

Førsteklasses 2-i-1-ytelse

Konkurransedyktig batteritid

Ingen HDMI-tilkoplinger eller SD-kortleser

Nedadvente høyttalere

Hvis 13-tommersversjonen av Lenovo Yoga 720 er en larve, er 15-tommersversjonen en majestetisk sommerfugl. Når det gjelder innmat kan man velge blant kun de beste firekjernesversjonene i Core i5- og i7-serien, og er på resten av spesifikasjonene konkurransedyktig med 15-tommersutgaven av MacBook Pro, til en brøkdel av prisen på Apples flaggskip. I tillegg har den alle portene som kan forventes, i tillegg til de fortsatt gryende USB-C-tilkoplingene.

Les hele anmeldelsen: Lenovo Yoga 720 (15-tommer)

10. HP Spectre x360 15

Denne 15-tommershybriden er mer portabel enn du tror

CPU: Intel Core i7 | Skjermkort: Nvidia GeForce 940MX; Intel HD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 15,6-tommer, Ultra HD (3840 x 2160) UWVA eDP BrightView | Lagring: 256 GB – 1 TB PCIe SSD

Feilfritt tastatur

Spektakulært design

Batteritiden ikke helt i toppsjiktet

Styreflaten er i veien når man skriver

Mer enn en enkel oppgradering av innmaten. HP Spectre x360 er like pen å se på som den er å bruke. Siden tastaturet føles såpass naturlig i bruk er det ingen vits i å fundere på hvilken modus denne 2-i-1-maskinen bør brukes i: begge er likeverdige. Hvis den ga noe lyd fra seg – hvilket den ikke gjør, med lydløse vifter og chiclet-tastatur – ville nok HP Spectre x360 15 snudd noen hoder.

Les hele anmeldelsen: HP Spectre x360 15

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA og Storbritannia. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som Microsoft Surface Book 2 (15-tommer).

Gabe Carey har også bidratt i arbeidet med denne artikkelen.

Vanskeligheter med å bestemme deg for hva slags bærbar du trenger? Se vår kjøpeguide nedenfor!