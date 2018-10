Beste prosessor i 2018: Toppvalgene for din PC

AMD og Intel kniver knallhardt om å få kontroll over prosessormarkedet akkurat nå, etter mange år med stillstand. Årsaken er først og fremst at AMDs andregenerasjons Ryzen-prosessorer stadig tar større markedsandeler, mens Intel har forsøkt å svare med sin niendegenerasjons Coffee Lake Refresh. Mens den «evige» kampen mellom de to konkurrentene fortsetter, er dette det perfektet tidspunktet til å velge fra øverste hylle.

Det finnes også prosessorer for alle slags bruksområder og budsjetter. Prøver du å spare penger, kan for eksempel Intels strømgjerrige T-serie være noe for deg. Vil du derimot presse så mye ytelse du bare kan ut av riggen din, bør du heller se på andregenerasjon AMD Ryzen Threadripper og Intel Skylake-X.

Det finnes også en lang rekke litt eldre modeller på markedet som kan være gode kjøp, og blant dem finner vi både Intel Kaby Lake-serien og første generasjons Ryzen fra AMD. Velger du en av disse, får du ikke bare mye ytelse for pengene – du får også mulighet til legge mer av budsjettet ditt i et sprekt grafikkort.

Med så mange gode prosessorer å velge mellom, ender du fort opp med en lang liste med forvirrende modellnumre og spesifikasjoner. Derfor har vi laget denne guiden, slik at du skal få hjelp til å finne den prosessoren som passer for deg. I og med at vi har testet alle valgene vår grundig, kan du også være trygg på at du får det du betaler for. Husk også at Black Friday nærmer seg, og det kan gi deg sjansen til å gjøre et ekstra godt kjøp.

Beste prosessor: AMD Ryzen 7 2700X

AMDs seiersrunde

Kjerner: 8 | Tråder: 16 | Grunnklokke: 3,7 GHz | Boost-klokke: 4,3 GHz | L3 cache: 16 MB | TDP: 105 W

Dramatisk ytelsesforbedring

Fornuftig pris

Høyt energiforbruk

AMD har lenge spilt andrefiolin i de fleste markedssegmentene med unntak av budsjettklassen, men den tiden er over. Med introduksjonen av Ryzen 7 2700X og andre generasjon av Ryzen generelt, introduserer nemlig AMD de første 12 nm-prosessorene sine, og ytelsen svarer til forventningene. De slår nemlig Intel i både enkeltkjerne- og flerkjernetester for første gang på veldig lenge. Hvis du er på jakt etter en høytytende prosessor til en overkommelig pris, trenger du ikke se lenger enn denne.

Les hele vår test av AMD Ryzen 7 2700X

Beste highend-prosessor: AMD Ryzen Threadripper 2950X

River med seg alle trådene

Kjerner: 16 | Tråder: 32 | Grunnklokke: 3,5 GHz | Boost-klokke: : 4,4 GHz | L3 cache: 32 MB | TDP: 180 W

Bedre ytelse

Rimeligere

Har fortsatt en veldig høy TDP

Fjorårets Ryzen Threadripper 1950X kunne allerede by på den beste valutaen for pengene i entusiastmarkedet, og med Ryzen Threadripper 2950X får vi ikke bare høyere klokkehastigheter men også en lavere pris. 2950X gir deg like mange kjerner og tråder som forløperen, men prisen og ytelsen gjør at valget blir enda enklere denne gangen. Er du ute etter den beste spillytelsen for pengene dine, finnes det imidlertid andre alternativer der ute som er mye bedre.

Les hele vår test av AMD Ryzen Threadripper 2950X

Beste mellomklasseprosessor: AMD Ryzen 5 2600X

Topp ytelse til budsjettpris

Kjerner: 6 | Tråder: 12 | Grunnklokke: 3,6 GHz | Boost-klokke: 4,32 GHz | L3 cache: 16 MB | TDP: 95 W

Bedre enkeltkjerneytelse

Bedre spillytelse

Litt høyere pris

Er du på jakt etter en god prosessor for kreativt arbeid men må holde deg til et stramt budsjett, trenger du ikke lete lenger enn AMD Ryzen 5 2600X. Med 6 kjerner, 12 tråder og grunnklokke på 3,6 GHz, får du mye bedre ytelse enn den tilsvarende prisede Intel Core i5-8600K – ikke minst får du en stilig RGB-kjøler på kjøpet. Det skal sies at spillytelsen i beste fall bare er marginalt bedre, men så fort du jobber med flere oppgaver samtidig – og hvem har vel ikke 100 fanger åpne i Chrome til en hver tid – så begynner nytten å vise seg.

Les hele vår test av AMD Ryzen 5 2600X

Beste rimelige prosessor: AMD Ryzen 3 2200G

Integrert grafikk på budsjett

Kjerner: 4 | Tråder: 4 | Grunnklokke: 3,5 GHz | Boost-klokke: 3,7 GHz | L3 cache: 4 MB | TDP: 65 W

Fungerer til spilling i 1080p

Veldig prisgunstig

Fiklete drivere

Hvis du vil bygge en spill-PC på et virkelig stramt budsjett, så kan AMD Ryzen 3 2200G være det rette valget. Den har ikke hyperthreading som forgjengeren Ryzen 3 1200, men den integrerte grafikkbrikken gjør at denne kan by på enkel PC-spilling til en veldig billig penge. Vi klarte til å med å kjøre Overwatch i 4K med innstillingene på «epic».

Les hele vår test av AMD Ryzen 3 2200G

Beste spill-prosessor: Intel Core i5-8600K

Alt du trenger til spilling

Kjerner: 6 | Tråder: 6 | Grunnklokke: 3,6 GHz | Boost-klokke: 4,30 GHz | L3 cache: 9 MB | TDP: 95 W

Glimrende enkeltkjerneytelse

Topp spillytelse til en rimelig penge

Ingen flertrådkjøring

Hvis du skal bygge en god gaming-PC og ikke bryr deg om innholdsproduksjon eller strømming, så er det denne prosessoren du skal se nærmere på. Den har ikke like mange kjerner som AMDs nærmeste konkurrenter, men det betyr ingenting fordi spill stort sett handler om enkeltkjerneytelse. Med denne prosessoren vil du kunne kjøre alt av nye spill uten å bekymre deg for at prosessoren blir en flaskehals for skjermkortet, men du skal heller ikke bli overrasket om ytelsen ved rendering og enkoding av video tar lengre tid.

Beste prosessor til VR: AMD Ryzen 7 1800X

Gir ytelsen du trenger til VR-spilling

Kjerner: 8 | Tråder: 16 | Grunnklokke: 3,6 GHz | Boost-klokke: 4 GHz | L3 cache: 16 MB | TDP: 95 W

Glimrende flerkjerneytelse

Utrolig pris

Overklokkingsytelsen er ujevn

Temperaturene er «unike»

AMD Ryzen 7 1800X var opprinnelig en direkte konkurrent til Intel Core i7-7700K, og den holder fortsatt mål selv om den egentlig har blitt erstattet av Ryzen 7 2800X. Det høye antallet kjernet sammenlignet med Core i7-7700K gjør at den er mye bedre egnet for VR, og nå som den har falt i pris har den blitt et enda bedre valg. Skal du bygge deg en VR-rigg bør du gjøre deg selv en tjeneste: spar litt penger uten å tape noe særlige ytelse, ved å velge Ryzen 7 1800X.

Les hele vår test av AMD Ryzen 7 1800X

Beste prosessor til videoredigering: Intel Core i7-7820X

Ytelse i lange baner

Kjerner: 8 | Tråder: 16 | Grunnklokke: 3,6 GHz | Boost-klokke: 4,3 GHz | L3 cache: 11 MB | TDP: 140 W

Solid flerkjerneytelse

Mest for pengene blant Intels 8-kjerners prosessorer

Få fordeler fremfor Ryzen 1800X

Threadripper er billigere

Navnekonvensjonen er forvirrende, i og med at Intel Core i7-7820X hører til blant Intels Skylake-X-prosessorer fremfor X-brikkene som er bygget på Kaby Lake med 14 nm-prosess. Det betyr likevel ikke så mye, når resultatet er en virkelig god Intel-prosessor med så mange kjerner. Du må riktignok skaffe deg et nytt hovedkort for å bruke dette monsteret og det kan jo skremme enkelte over på Ryzen, men loyale Intel-brukere kommer ikke til å la seg hindre av slikt.

Beste ytelse: Intel Core i9-7980XE

Denne 18 kjerners prosessoren overgår alt

Kjerner: 18 | Tråder: 36 | Grunnklokke: 2,6 GHz | Boost-klokke: 4,4 GHz | L3 cache: 24,75 MB | TDP: 165 W

Eksepsjonell ytelse

Enkeltkjerneresultatene er utrolige

Pris, pris, pris

Trekker enormt mye strøm ved overklokking

Med Intel Core i9-7980XE handler alt om rå styrke. Med evnen til å skru alle de 18 kjernene og 36 trådene opp til 4,8 GHz (i hvert fall i vår testing), bringer dette monsteret ytelse til et helt nytt og sinnsykt nivå. Den har riktignok blitt overgått av Ryzen Threadripper 2990WX når det kommer til antall kjerner, men dette er likevel prosessoren for deg som vil ha den råeste ytelsen og som er villig til å betale for det.

Les hele vår test av Intel Core i9-7980XE

Beste budsjettprosessor: Intel Pentium G4560

Intel Core i3-ytelse med pentium-prislapp

Kjerner: 2 | Tråder: 4 | Grunnklokke: 3,5 GHz | L3 cache: 3 MB | TDP: 54 W

Ligger tett opptil Core i3-7100

Støtter hyperthreading

Begrenset til DDR4-2400-minne

Tatt i betraktning alle pengene du sparer på å velge en Pentium G4560 fremfor en Core i3-brikke, så blir det ikke vanskelig å overse det lille tapet av ytelse du må leve med. Dette er den første Pentium-prosessoren på lang tid som er utstyrt med hyperthreading, og den gjør virkelig alt den kan for å vise hva vi har gått glipp av. Ytelsestestene beviser tydelig at den ligger hakk i hæl på den dyrere Core i3-7100.

Beste prosessor til stue-PC-en: AMD Ryzen 5 2400G

Endelig møtes Ryzen og Vega

Kjerner: 4 | Tråder: 8 | Grunnklokke: 3,6 GHz | Boost-klokke: 3,9 GHz | L2 cache: 2 MB

Imponerende integrert grafikk

Masse for pengene

Begrenset antall PCI-E-baner

En av få savn ved AMDs Ryzen-prosessorer har vært fraværet av integrert grafikk, men det har endret seg med Ryzen 5 2400G. Med imponerende AMD Vega-grafikk, passer denne prosessoren perfekt for de som vil bygge seg en stue-PC. Ikke minst blir den enda mer fristende nå som AMD har kuttet prisen.

Les hele vår test av AMD Ryzen 5 2400G

Frister det med ny skjerm også? Her finner du vår liste over de beste

Ta en titt på vår sammenligning av Windows, MacOS og Linux nedenfor: