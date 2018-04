Bedste billige kameraer i 2018

Vil du gerne købe et ordentligt kamera uden at slå bunden ud af din økonomi? Den gode nyhed er, at der findes nogle fantastiske kameraer på markedet, hvis du har et stramt budget, inklusiv nogle rigtig gode begynder D-SLR, strømlinede spejlløse kameraer, avancerede kompaktkameraer, bridge-kameraer med store zoom objektiver og lommekameraer. Og selv om nogle af disse billige kameraer måske ikke er de nyeste og bedste modeller lige nu, så leverer de stadig varen.

Vi har samlet en liste over de bedste budget kameraer, så uanset om du vil have noget lige til at stikke i lommen til det pludselige snapshot, som vil give bedre billeder, end din smartphone nogensinde vil være i stand til, eller et kamera, som du kan være en smule mere kreativ med, så finder du det her.

Hvis du mangler lidt mere hjælp til at finde ud af, hvilken slags kamera, der passer til dine behov, så læs denne artikel: Hvilket kamera skal jeg købe?

Og hvis du godt vil ofre lidt mere, så læs vores købsvejledninger nedenfor:

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

1. Sony Cyber-shot RX100

Sony's første kvali-kompakt har et par år på bagen, men rykker stadig

Type: kompakt | Sensor: 1-inch, 20.2MP | objektiv: 28-100mm f/1.8-4.9 | Screen: 3-inch, 1,229K pixels | Viewfinder: N/A | Kontinuerlig optagelse: 2.5fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Prof

Stor og god sensor

Flot finish

Ingen touchscreen

Ikke de nyeste funktioner

Sony's nyeste i RX100 serien, RX100 V, er en af vores favoritter blandt kompaktkameraer lige nu, men man kan ikke komme uden om den kendsgerning, at det er et dyrt valg. Den gode nyhed er, at det originale RX100 stadig kan fås (as well as all the other iterations we've had since then), og selv om det ikke har nogle af de nyeste funktioner, er det stadig et gedigent kompakt til en rimelig pris. Den store 1.0-inch sensor giver et fremragende niveau i detaljerne, og zoom-objektivets hurtige indstillinger gør det til en alsidig rejsefælle. Okay, det har ikke en indbygget viewfinder eller en kipbar screen, som vi har set på Mk V, men skærmen leverer fortrinlig klarhed, og RX100's betjening yder masser af muligheder for dem, der godt kan lide selv at få hands-on. Tag dets glatte førsteklasses finish i betragtning, og alt i alt har man et rigtig godt kamera til en stærk pris.

Læs hele anmeldelsen af Sony Cyber-shot RX100

2. Nikon D3400

Det bedste begynder D-SLR giver fuld valuta for pengene

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Objektivfatning : Nikon F | Screen: 3-inch, 921,000K pixels | Viewfinder: Yes, optisk | Kontinuerlig optagelse: 5fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder

Nemt at bruge

Fantastisk billedkvalitet

Begrænsede synkroniseringsmuligheder

Ikke touchscreen

Hvis du er på udkig efter dit første D-SLR, så er Nikon's D3400 svær at komme udenom, når det gælder pris. Det har måske ikke de mest omfattende specifikationer, men for at sige det kort: D3400 opfylder rigtig mange af begyndernes behov. Den store 24MP APS-C sensor leverer fantastiske billeder, som er rige på detaljer, det er nemt at bruge takket være den nyttige indbyggede guide mode, har en imponerende batteritid og understøttes af et imponerende opbud af objektiver og tilbehør. Et fantastisk D-SLR, som også er et godt køb..

Læs vores dybtgående Nikon D3400 anmeldelse

3. Panasonic Lumix ZS50 / Lumix TZ70

Et allround kompaktkamera med en stor brændvidde

Type: kompakt | Sensor: 1/2.3-inch, 12.1MP | Objektiv: 24-720mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3-inch, 1,040K pixels | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

30x zoom

Wi-Fi og NFC

Ingen touchscreen

Begrænset raw mode

Panasonic's ZS / TZ serie af kompaktkameraer har længe domineret markedet for kompakte rejsekameraer og det er stadig tilfældet med ZS50 (kendt som TZ70 uden for USA) Det er måske overgået af dets søster, ZS100 / TZ100), som har en større sensor, men TZ70 har den fordel, at det har klemt et kæmpestort 30x zoom ind i et kamerahus i lommestørrelse. Der er oven i købet plads til en (beskeden) elektronisk viewfinder, ideel når lyset gør det vanskeligt at komponere eller efterse optagelser på skærmen bag på kameraet. Du kan bruge kameraet som et avanceret peg-og-skyd kompakt og simpelthen stille det på auto og overlade det til kameraet af sørge for indstillingerne, eller du kan optage raw files af høj kvalitet og selv træffe beslutninger om blændeåbning og lukketid.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix ZS50 / Lumix TZ70 anmeldelse

4. Canon EOS Rebel T6 / EOS 1300D

Måske det billigste D-SLR, der fås i dag

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS, 18MP | Objektivfatning: Canon EF-S | Screen: 3-inch, 920,000K pixels | Viewfinder: Ja, optisk | Kontinuerlig optagelse: 3fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder

Nemt at bruge

Kompakt i størrelse

Langsom live view fokusering

Fast skærm

EOS Rebel T6 (kendt som EOS 1300D uden for USA) er Canon's billigste D-SLR, og selv om det ikke har den samme tech som de nyere modeller, er det stadig et rigtig godt og solidt valg for begyndere. 18MP sensoren er så småt begyndt at virke bedaget, og autofokusering i live view er lidt langsom, men når man tager i betragtning, at man får et D-SLR til samme pris som et gennemsnitligt kompakt, så er det faktisk slet ikke så tosset endda.

Læs vores dybtgående Canon EOS Rebel T6 / EOS 1300D anmeldelse

5. Nikon D5300

Erstattet af både D5500 og D5600, men stadig et godt køb

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Objektivfatning: Nikon DX | Screen: 3.2-inch articulating, 1,037,000 dots | Viewfinder: Ja, optisk | Kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Video: 1080p

Høj opløsning, non-anti-aliased sensor

Indbygget GPS

Ingen touchscreen

Langsom live view fokusering

D5300 var på markedet i lidt over et år, inden det teknisk set blev erstattet af D5500, som efterfølgende er blevet erstattet af D5600. Det har den samme 24.2MP sensor med den samme maksimum ISO25,600 følsomhed som D5500, ligesom D5300's EXPEED 4 billedprocessor og 39-point autofokuseringssystem også er blevet overført til dets efterfølgere. Selv om D5300 ikke er udstyret med en fancy touchscreen betjening, får man GPS i stedet. D5300's 600-skud batteritid er siden blevet overgået af D5500, men det holder stadig længere end Canon EOS Rebel T6i/750D. Alt i alt er det ganske vist ikke det sidste nye begynder D-SLR, men D5300 er stadig et klogt køb.

Læs vores dybtgående Nikon D5300 anmeldelse

6. Sony Alpha A7R

Flere megapixels end du kan drømme om til en fantastisk pris

Type: Spejlløs | Sensor: Full-frame CMOS, 36.4MP | Objektivfatning: Sony E-mount | Screen: 3-inch articulating, 1,230,000 pixels | Viewfinder: Ja, elektronisk | Kontinuerlig optagelse: 4fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Entusiast

Fortrinlige detaljer

Kompakt størrelse

Ingen touchscreen

Klodset i hånden

Alpha A7R II, udstyret med en 42MP full-frame sensor, er en af vores favoritter blandt spejlløse kameraer. Det er ganske vist et dyrt valg og grunden til, at vi har udvalgt det ældre Alpha A7R, der indeholder en fantastisk 36MP full-frame sensor, hvis opløsning du skal betale det dobbelte for at matche på konkurrerende kameraer. Autofokusering kan føles lidt langsom og dets ydeevne lidt træg, men hvis du er indstillet på at leve med det, bliver du belønnet med fantastiske billeder.

Læs vores dybtgående Sony Alpha A7R anmeldelse

7. Sony Alpha A5000

Sony's systemkamera for begyndere nemt at bruge

Type: spejlløst | Sensor: APS-C CMOS, 20.1MP | Objektivfatning: Sony E-mount | Screen: 3-inch tilt-angle display, 460K pixels | Viewfinder: N/A | Kontinuerlig optagelse: 3.5fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Kompakt størrelse

Kipbar skærm

Ingen touchscreen

Getting on a bit (???)

Selv om Alpha A5000 er mere end to år gammelt, er det stadig et godt køb for dem, der er på udkig efter et spejlløst kamera, der er nemt at bruge. Og ikke bare det, det er også utroligt kompakt - selv dets 16-50mm objektiv er ikke særlig stort, når man tager brændvidden i betragtning. Der er en kipbar skræm i rimelig størrelse, men dets opløsning sakker lidt bagud, og det har heller ikke en viewfinder. Men når det er sagt, er det let at bruge og WiFi tilslutning gør det kun bedre.

Læs vores dybtgående Sony Alpha A5000 anmeldelse

8. Canon PowerShot SX710 HS

Kompaktkamera med 30x optisk zoom til en super pris

Type: Kompakt | Sensor: 1/2.3-inch, 20.3MP | Objektiv: 25-750mm, f/3.2-6.9 | Screen: 3-inch, 922,000 pixels | Viewfinder: Nej | Kontinuerlig optagelse: 6fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder

30x optisk zoom

Wi-Fi og NFC

Ingen touchscreen

Kan ikke optage raw-format

PowerShot SX710 HS appellerer både til helt nybegyndere og dem, der har lidt mere erfaring med at fotografere. På bagsiden sidder der en lille betjening, så man hurtigt kan skifte mellem forskellige optage modus inklusiv helt manuelt eller semi-automatisk for dem, der gerne selv vil have kontrollen, plus fuldautomatisk og scene modus. Dets 30x optiske zoom rækker over en fortrinlig brændvidde og giver masser af fleksibilitet til den gennemsnitlige feriefotograf. Der er imidlertid ikke nogen touchscreen, men til den pris kan man dårligt forlange det. Et fint dueligt kamera til dem, der blot vil have et peg-og-skyd kompakt med en lang brændvidde.

Læs vores dybtgående Canon PowerShot SX710 HS anmeldelse

9. Sony Cyber-shot WX220

Lommekamera med 10x optisk zoom

Type: Kompakt | Sensor: 1/2.3-inch, 18.2MP | Objektiv: 25-250mm, f/3.3-5.9 | Skærm: 2.7-inch, 460K pixels | Viewfinder: Bej | Kontinuerlig optagelse: 1.5fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder

10x zoom

Indbygget Wi-Fi

Ikke godt at holde på

Forvirrende menu

Hvis du gerne vil have et kompaktkamera, der gør det bedre end din smartphone, så opfylder Cyber-shot WX220 mange af kravene, især når man tager den ekstra fleksibilitet i betragtning, som det 10x optiske zoom giver med en brændvidde fra 25-250mm. Billederne er klare og stærke med gode detaljer - ideelle til at dele online eller printe i de gængse størrelser - og så er Wi-Fi synkronisering også inkluderet. 2.7-inch skærmen er lidt i underkanten, men det er med til at holde dimensionerne nede i lommevenlig størrelse. WX220 har ikke en masse fancy funktioner, men hvad det kan, gør det godt.

Læs vores dybtgående Sony Cyber-shot WX220 anmeldelse

10. Panasonic Lumix FZ70 / FZ72

Bridge-kamera udstyret med et kæmpe 60x zoom objektiv

Type: Bridge-kompakt | Sensor size: 1/2.3-inch, 16.1MP | Objektiv: 20-1200mm, f/2.8-5.9 | Screen: 3-inch, 460,000 pixels | Viewfinder: Ja | Kontinuerlig optagehastighed: 9fps | Maksimal video opløsning: 1080p | Brugerniveau: Begynder/entusiast

60x zoom længde

Optager raw-files

Ikke Wi-Fi

EVF med lav opløsning

Selv om det er et af de billigste bridge-kameraer på markedet, så får du alligevel en masse for dine penge med Panasonic Lumix FZ70 (kendt som FZ72 uden for USA). Lad os begynde med objektivet: Lumix FZ70/FZ72 er udstyret med et overvældende 60x optisk zoom, der går fra en imponerende ultra-vidvinkel på 20mm-ækvivalent til 1200mm, så der er ikke nogen undskyldning for ikke at fylde formatet ud. Du kan også vælge fuldmanuel betjening (såvel som en lang række nyttige auto modes), optage raw-files, og du får en god billedkvalitet af en sensor i den størrelse. Mangler? Selv om den har en EVF, så er kvaliteten ikke den bedste, og den har hverken touchscreen betjening eller trådløs synkronisering.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix FZ70 / Lumix FZ72 anmeldelse